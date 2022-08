Anna: Ansku Bergström paljastaa, miten rakkaus Elina Gustafssonin kanssa roihahti TTK:n kulisseissa – tällainen parin suhde on

Ansku Bergström ja Elina Gustafsson muuttivat hiljattain yhteen noin vuoden seurustelun jälkeen.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailusta tuttu tanssija Ansku Bergström, 36, kertoo tuoreessa Anna-lehdessä hänen ja nyrkkeilijä Elina Gustafssonin, 30, rakkaudesta.

Bergström ja Gustafsson tutustuivat TTK:n kuvauksissa, kun he pyörähtelivät kisan parketilla ensimmäisenä suomalaisena samansukupuolisena tanssiparina. Energinen pari ihastutti katsojia esityksillään ja myöhemmin myös yllätysuutisella: heistä oli tullut pariskunta myös oikeassa elämässä.

Nyt Bergström kertoo Annassa, että kyse ei ollut rakkaudesta ensi silmäyksellä, vaikka TTK:n kulisseissa olikin ilmassa jännitystä ensi tapaamisesta saakka.

– Elinan ja minun välillä oli ensikuvauksista asti vahvaa kemiaa, mutta en halunnut myöntää sitä itselleni; pidin kiinni ammattilaisuudesta. Mutta kun putosimme TTK:sta tuli tunne, että miten tämä jatkuu? Ja että en haluakaan tämän päättyvän, Bergström kertoo Annan haastattelussa.

Pari alkoi seurustella ja nyt he asuvat jo yhdessä. Bergström rakastui Gustafssonissa erityisesti tämän heittäytymiseen, huumoriin ja herkkyyteen. Molemmat ovat seikkailijoita, jotka haluavat välillä repäistä ja nähdä ja kokea asioita.

– On onnellista, että minulla on rakastava elämänkumppani, jonka kanssa voi tehdä mitä vain. Hän on valmis kokeilemaan kaikkea. Olen haaveillut pitkään maailmanympärysmatkasta, mutta kukaan ei ole aikaisemmin lämmennyt ajatukselle. Ellu innostui pidemmästä matkasuunnitelmasta heti, Begrström kertoo Annassa.

– Meillä on Ellun kanssa rakastava ja intohimoinen suhde. Osaamme antaa toisillemme myös tilaa, vaikka tykkäämme olla paljon toisen lähellä. Ellu on spesiaalein ihminen, jonka olen tavannut. Hänen avoimuutensa ja ilonsa on tarttuvaa.

Ansku Bergström oli mukana TTK:ssa ensi kertaa jo vuonna 2010. Viime kaudella hän sai parikseen Elina Gustafssonin, jonka kanssa kemiat kohtasivat heti.

Ansku Bergström ja Elina Gustafsson paljastivat suhteensa viime joulukuussa. He julkaisivat tuolloin rakkaudentäyteisiä kuvia sosiaalisessa mediassa ja vahvistivat seurustelevansa.

Yllätysuutinen sai aikaan palauteryöpyn.

– Yli 1 600 kommenttia kuvan alla ja saman verran on varmaan inboxissa. En ole vieläkään pystynyt purkamaan kaikkia, enkä tietysti ihan kaikkia pystykään, Gustafsson sanoi joulukuussa.

Kommenteissa hehkutettiin TTK-parin rakkautta ja iloittiin heidän puolestaan. Gustafssonin mukaan oli ihanaa nähdä, miten positiivisesti asia otettiin vastaan.

– Tietysti ajattelin, että ihmiset on onnellisia, mutta tuli yllätyksenä, että näin onnellisia. Monet ovat sanoneet, että itkua on tirauttanut, että ovat niin onnellisia meidän puolesta.