Jani Oikarinen, artistinimeltään Janji, on tehnyt Spotifyn viidenneksi kuunnelluimman suomalaiskappaleen. Hittiä on toistettu myös Youtubessa yli seitsemän miljardia kertaa. Musiikillisesta suosiosta huolimatta harva on koskaan kuullutkaan hänestä.

Voisi luulla, että on äärimmäisen tunnettu artisti, jos on tehnyt Spotifyn viidenneksi kuunnelluimman suomalaisbiisin.

Biisin, jota on kuunneltu enemmän kuin yhtäkään The Rasmuksen, Bomfunk MC’sin, Nightwishin tai euroviisumenestyjä Blind Channelin biisiä.

Biisin, jota on Spotifyssa kuunneltu yli 150 miljoonaa kertaa – eli noin viisi kertaa enemmän kuin JVG:n suurinta hittiä. Pakkohan sen on olla joku iso nimi, vähintään kotimaassaan tunnettu.

– Niin voisi luulla, Jani Oikarinen, eli Janji, kyseisen biisin tehnyt mies sanoo.

Mutta eipä valtaosa ole hänestä koskaan kuullutkaan. Se vuonna 2015 julkaistu hitti Heroes Tonight, jolla on mukana ruotsalainen Hugo Johnning, on sen sijaan on monelle tuttu, ja siihen on syynsä, mutta palataan niihin vähän myöhemmin.

Spotifyn noin 151 000 000 kuuntelun lisäksi kappale kuunneltu myös Youtubessa häkellyttävän monta kertaa. Oikarinen näyttää Länsi-Helsingissä sijaitsevalla studiollaan Youtuben lähelle lähettämää statistiikkaa. Sen mukaan Janjin kappaleita on Youtubessa käytetty yli 4,1 miljoonan videon taustamusiikkina. Näitä videoita on katsottu yhteensä yli 7,2 miljardia kertaa.

Aika hyvin aivan tavalliselle 29-vuotiaalle helsinkiläismiehelle.

Oikarisen muitakin kappaleita on voitu käyttää Youtubeen ladatuilla videoilla, mutta hänen arvionsa mukaan 99 prosenttia statistiikasta koostuu Heroes Tonight -biisistä.

Kuunteluiden yhteenlaskettu määrä on aivan posketon etenkin siihen nähden, ettei kappaletta ole markkinoitu ikinä missään.

Miten tämä on mahdollista?

Jani Oikarisen ensimmäinen instrumentti oli kitara, jonka soittamista hän harjoitteli yläkouluikäisenä Youtube-videoiden opastamana.

Jani Oikarisen varusmiespalvelus päättyi vuonna 2013. Nuori mies pohti elämänsä suuntaa. Jotain pitäisi keksiä. Jotain, jota tekemällä voisi toteuttaa itseään.

Oikarinen oli fiilistellyt parin vuoden ajan ruotsalaisen, sittemmin edesmenneen Aviciin Levels -kappaletta.

– Oli tehnyt mieli kokeilla itsekin biisien tekemistä, mutta ei mulla ollut oikein tietoa miten ennen kuin näin videon Youtubesta, jossa Avicii käytti FL Studio -nimistä musanteko-ohjelmaa. Armeijan jälkeen päätin sitten kokeilla, Oikarinen sanoo.

Kokeilu kannatti. Milky Way Stars -niminen kappale – jolla on mukana Tapani Rinne – herätti rojaltivapaata musiikkia julkaisevan NoCopyrightSounds-levy-yhtiön (NCS) perustajan Billy Woodfordin huomion. NCS pyysi Oikariselta lupaa lisätä biisi levy-yhtiön Youtube-kanavalle.

Oikarinen suostui, totta kai. NCS:llä oli tuohon aikaan noin miljoona tilaajaa Youtubessa, joten nyt olisi mahdollisuus saada näkyvyyttä.

NCS:n levittämien kappaleiden rojaltivapaus tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa voi käyttää sen julkaisemia kappaleita Youtubessa ilmaiseksi rikkomatta tekijänoikeuksia. Näin NCS:n biiseillä on mahdollisuus levitä todella nopeasti ja laajalle, mutta koska artistilla ei ole kappaleeseensa Youtube-tekijänoikeuksia, hän ei tienaa mitään biisin soittokerroista.

Vaan jos jokin NCS:n julkaisema tai levittämä biisi lähtee aivan hurjaan liitoon, on todennäköistä, että yhä useampi haluaa kuunnella kappaletta myös Spotifyn kautta. Spotifyn kuuntelukerroista artisti saa korvauksia täysin normaalisti, vaikka NCS olisi julkaissut kappaleen.

Ei Oikarinen osannut edes unelmoida, että hän tekisi mitään sen suurempaa hittiä. Se ei varsinaisesti ollut edes hänen tavoitteensa. Musan tekeminen oli kivaa, ja toki olisi siistiä, jos sillä voisi elättää itsensä.

Vuoden 2015 helmikuussa Oikarinen sommitteli uuteen biisiinsä sointuja. F-molli, Db, Ab, Eb. Päälle jotain pianomelodiaa, noin. Rummut, bassot sun muut hän lisäsi läppärillään.

Alkoi kuulostaa hyvältä. Erittäin hyvältä.

– Tuohon aikaan kaikki biisini perustuivat sointukiertoon, jonka päälle tuli melodia. Jos vokaaleja oli, ne tulivat viimeisenä, Oikarinen kertoo.

Biisi oli simppeli, mutta kuulosti säveltäjänsä korvaan paremmalta kuin mikään, mitä hän oli aiemmin luonut.

– Hypin studiolla volat täysillä, että vitsi tää on siisti biisi.

Oikarinen pyysi myös NCS:n kautta musiikkia julkaisevaa ruotsalaisartisti Johnningia kirjoittamaan kappaleeseen lyriikat ja äänittämään vokaalit eli laulun.

Lyriikat ovat hyvin yksinkertaiset, mutta se ei Oikarista haitannut. Hän on tehnyt musiikkia aina melodia edellä.

Lyriikoiden perusteella kappaleen nimeksi muodosti Heroes Tonight.

We are heroes tonight

We will fly above the sky

We are heroes tonight, yeah

Janji on suomalaisen musiikin tuntematon suuruus.

Miksauksen ja masteroinnin – jotka nekin Oikarinen hoiti – jälkeen biisi oli valmis. Sen tekemiseen oli mennyt tarkalleen 42 tuntia ja 48 minuuttia.

Oikarinen ajatteli, että kappaleen tulevat kuunteluluvut toisivat tuloja korkeintaan muutamia tuhansia euroja.

Kuinka väärässä hän olikaan.

Taustalla näkyy Heroes Tonight -biisin projekti, joka syntyi käytännössä reilussa työviikossa.

Videolla jalkapallotähti Lionel Messi ohittaa puolustajan ja vetää pallon maaliin yläkulmaan aivan yläristikon alle. Tuuletus on hurja.

Taustalla soi tuttu biisi. Johnning laulaa tunteikkaasti, kuinka tänä iltana olemme sankareita. Dropin melodia lietsoo fiilistä entisestään. Messin vapaapotkumaali nostaa kyyneleet silmiin, vaikkei jalkapallosta suuremmin välittäisikään.

Heroes Tonight on levinnyt pääasiassa Youtuben urheilu- ja pelimontaasivideoiden kautta, joissa sitä käytetään taustamusiikkina. Syynä lienee kappaleesta välittyvä tunne: Oikarinen kuvailee biisiä emotionaaliseksi kappaleeksi, joka onnistuu nostattamaan myös bilefiiliksen.

– Tunteita herättävä ja menevä on usein hyvä kombo, hän sanoo.

Vuosien saatossa syntyneelle lumipalloefektille ei näy loppua: yhä useammat ovat nähneet videon, jonka taustalla soi Heroes Tonight – ja yhä useammat ovat sen kuultuaan päätyneet lisäämään kappaleen omille videoilleen.

Lisäbuustia antoi Spotify, joka nosti Heroes Tonightin suositulle Top Gaming Tracks -listalle kesällä 2020.

Tänä kesänä kappaleen kuuntelumäärä ylitti Spotifyssa 150 miljoonaa. Spotifyssa on vain neljä sellaista kappaletta, jotka ovat joko suomalaisten tekemiä tai joissa suomalainen artisti esiintyy, joilla on enemmän kuuntelukertoja kuin Heroes Tonightilla.

Sellaisia kappaleita, jotka suomalainen artisti on tehnyt yksin tai joissa suomalainen artisti toimii kappaleen päätekijänä, on Janjin edellä vain yksi, Daruden Sandstorm. Muissa edellä olevissa Erika Sirola laulaa saksalaisen Robin Schultzin kappaleella ja Alma ranskalaisen Martin Solveigin hitillä. Myös Studio Killers -yhtyeen Jenny killaa Janjin edelle. Studio Killersin jäsenten henkilöllisyyksiä ei ole virallisesti kerrottu, mutta on syytä olettaa, että bändin laulajana toimii Teemu Brunila.

– Ei sitä vieläkään voi uskoa. Kaveri tossa sanoi, että ei vitsi, sulla on enemmän kuulijoita kuin mun lemppariartisteilla maailmalta. Mä että no niin, niin vissiin on, Oikarinen sanoo ja kuulostaa aidosti hämmentyneeltä pohtiessaan kappaleen suosiota.

” Kaveri tossa sanoi, että ei vitsi, sulla on enemmän kuulijoita kuin mun lemppariartisteilla maailmalta.

Alla olevassa grafiikassa olevat luvut tarkoittavat kappaleen kuuntelukertoja Spotifyssa.

Miten näin ison hitin ihmeestä ei ole Suomessa melkein kukaan koskaan kuullutkaan?

– Hän on ollut mun tutkan ulkopuolella ja mä kuitenkin skannaan kotimaista musakenttää aktiivisesti, pitkän linjan tiskijukka ja radiojuontaja DJ Orion eli Juska Wendland kertoo.

DJ Orion eli Juska Wendland on yksi suomalaisen konemusiikkiskenen näkyvimmistä tekijöistä.

Jotain Oikarisen tuntemattomuudesta kertoo se, että moni väittää hänen Heroes Tonight -hittiä käsittelevän somevideonsa kommenteissa, ettei tili ole aito. Moni on varma, ettei tämän kaikkien tunteman biisin tekijä voi olla joku suomalainen.

Tuntemattomuuden vuoksi Oikarisella on faneja vain sosiaalisessa mediassa. “Oikeassa elämässä” niitä ei ole. Häntä ei ole koskaan tunnistettu kadulla. Hän ei osaa sanoa, onko hänellä minkäänlaista nimeä suomalaisessa musakentässä, koska hän ei pyöri niissä piireissä.

Hän pyörii lähinnä kodin ja studion väliä.

Wendland hätkähtää, kun kuulee Oikarisen eli Janjin kuuntelumääriä Spotifyssä ja Youtubessa. Janjilla on Spotifyssä melkein miljoona kuukausittaista kuuntelijaa.

– Vau. Se on ihan älytöntä. Vau. Kolmannes siitä, mitä Darudella on, ja Darude on kuitenkin Darude, Wendland päivittelee.

” Vau. Se on ihan älytöntä. Vau.

Eikä se ole vielä edes koko totuus. Oikarinen esittelee dataa, jota hän on eri toimijoilta saanut.

Oikarisen Horizon-kappale on nimittäin levinnyt etenkin Kiinassa valtavasti mitä todennäköisimmin ”Kiinan Tiktokin” eli Douyinin sormitanssi-haastevideoiden kautta. Tiktokissa Oikarisen musiikkia on kuultu Routenoten mukaan yli 9 miljardia kertaa. Aluksi Oikarinen luuli, että datassa oli pilkkuvirhe, mutta eipä ollut.

Pelkästään Horizonia on kuunneltu viimeisen kolmen vuoden aikana Kiinan kolmessa suurimmassa musiikkipalvelussa, QQ Musicissa, Kugou Musicissa ja Kuwo Musicissa yhteensä yli 500 miljoonaa kertaa. Horizon on myös lisätty PUBG Mobile -pelin – joka on yksi maailman suurimmista mobiilipeleistä – Kiinan versioon eli Game For Peaceen.

Oikarinen kertoo, kuinka hänelle on tarjottu kiertuetta Kiinaan, mutta hän kieltäytyi, niin kuin on kieltäytynyt kaikista keikkapyynnöistä, joita hänelle on esitetty.

Oikarinen ei ole keikkaillut koskaan.

– Olen sen verran introvertti. Samaistun tässä mielessä idoliini Aviciihin, jota keikkailu alkoi ahdistaa, Oikarinen sanoo.

Avicii Eli Tim Bergling riisti henkensä Omanissa vuonna 2019. Itsemurhan osasyynä oli lehtitietojen mukaan jatkuvan keikkailun luomat paineet.

Julkisuus itsessään ei Oikarista ahdistaisi. Keikkailu sen sijaan kyllä.

Moni Oikarisen kaltainen DJ-tuottaja näkökulmasta riippuen saa tai joutuu keikkailemaan, jotta voi elättää itsensä musiikilla. Oikarisen ei tarvitse tehdä näin. Hän ei halua paljastaa, kuinka paljon on tienannut pelkästään Heroes Tonight -kappaleella Spotifyn kautta, mutta tulee omien sanojensa mukaan rahallisesti aivan mukavasti toimeen ilman keikkoja.

Eri laskureiden mukaan 150 miljoonaa striimiä tarkoittaa satoja tuhansia euroja. Lähes miljoona kuukausittaista Spotify-kuuntelijaa taas vastaa reilun neljän tonnin kuukausiansioita.

Miltei jokaisella Janjin kappaleella kuullaan pianoa.

Juska Wendland uskoo, että mikäli Oikarisen taakse löytyisi bisnesvainuinen manageri ja tiimi, hänestä voisi tulla kansainvälisestikin keikkaileva DJ-artisti. Jos hän siis suinkin suostuisi keikkailemaan.

Samaan hengenvetoon Wendland pohtii, että kuinka moni muu suomalainen konemusa-artisti sanoisi ei mahdollisuudelle lähteä Kiinan-kiertueelle.

Todennäköisesti melko harva.

– Kääntöpuolena on se, että mitä lisäarvoa keikkailu ja biisien esittäminen toisi musan tekemiselle, jos on täysin tyytyväinen omassa studiossaan, jossa tekee mieleistään musaa. Tämä on varmasti se kysymys, jonka Janji on esittänyt itselleen, Wendland sanoo.

Oikarinen ei sano lopullisesti ei sille, että hän keikkailisi joskus hamassa tulevaisuudessa. Hän maalailee hetken kaunista kuvaa mielenmaisemaansa.

– Olisihan se maailman hienoin fiilis, kun heittäisin keikan ja kaikki laulaisivat Heroes Tonightia. Siitä tulisi ihan sikasiisti fiilis. Sen voisi kyllä toteuttaa, kun niin moni on kuitenkin kuullut biisin, Oikarinen sanoo.

Tämä on paikka, jossa Oikarinen viihtyy.

Tämä on Oikarinen ensimmäinen isompi haastattelu. Ei hän ole mediaa pakoillut, muttei hän ole itseään koskaan esille tyrkyttänytkään.

Tähän haastatteluun hän päätti suostua heti.

– On tämä kuitenkin mielestäni niin hieno saavutus. On myös kiva, että ihmisillä on mahdollisuus nähdä ja kuulla, että Heroes Tonight on lähtöisin Suomesta.

Välillä hänen on vaikea hahmottaa biisin suuruutta. Kerran Oikarisen hyvä ystävänsä lähetti hänelle viestin jostain nepalilaisesta pikkukylästä, jossa sijaitsevan baarin terassilla Heroes Tonight soi.

Siistiä, kuten Oikarinen sanoo.

Keskikesällä Oikarinen ajeli sähköpotkulaudalla studioltaan kohti kotia. Puolivälissä matkaa hän näki meneillään olevat kotibileet. Heroes Tonight pamahti soimaan kerrostalokämpän ikkunasta. Joku huusi, että tämä on se biisi!

Oikarisen teki mieli pysähtyä ja kuvata tilanteesta video someen. Niin hän ei kuitenkaan tehnyt, koska mitäpä suotta. Ei hän ole sellainen.

Oikarinen naureskelee ajatukselle siitä, että kotibileporukka olisi nähnyt hänet ulkona.

Kukaan ei olisi voinut tietää, että hän on kappaleen tekijä.