Roman Schatzin syksyllä alkanut suhde ehti kestää sata päivää – avautuu nyt lohduttomasta lopusta

Roman Schatz menetti lyhyen ajan sisällä rakastettunsa ja lapsuudenystävänsä. Eikä hänen uuden romaaninsa päähenkilökään ole helpossa paikassa.

Kirjan aihe voi tipahtaa postiluukustakin. Niin kävi Roman Schatzille kymmenen vuotta sitten, kun tuntematon mies kertoi kirjeessään saaneensa aivoinfarktin istuessaan autossaan ostoskeskuksen parkkipaikalla.

– Tapasin hänet ja sanoin, että teen joskus aiheesta fiktiivisen tarinan, mutta suoraan hänen elämästään en voi kirjoittaa, Schatz kertoo.

Mies oli istunut tuntikausia autossaan kykenemättömänä kommunikoimaan ulkomaailman kanssa.

Schatzin Kohtaus-romaanissa (Otava) mies saa aivoinfarktin istuessaan autossaan huoltoaseman takapihalla. Hänen ajattelunsa toimii, keho ei.

Romaaniaan Schatz ei tehnyt mitenkään valoisassa elämänvaiheessa. Hän alkoi tehdä kirjaa tosissaan kaksi vuotta sitten, kun hänen paras saksalainen ystävänsä Oliver oli kuollut leukemiaan.

– Tämä on kirjallisin ja vakavin kirjani, eikä minulla ollut tähän valmiiksi kustannussopimusta, Schatz kertoo kotonaan Helsingin Alppilassa.

Kirjoittaminen tuntui myös terapeuttiselta ystävän kuoleman jälkeen. Roman ja Oliver olivat olleet läheisiä lapsesta asti.

– Kun Oliver kuoli, putosin mustaan aukkoon.

Mutta kyllä Schatz löysi siellä mustassa aukossakin tragikoomisuutta elämästä, mikä näkyy myös kirjassa. Kun elämä on hirveimmillään, se on välillä jopa naurettavan hirveää.

Schatz kirjoitti kirjaansa vimmatusti, mutta hoiti myös isän tehtäviään. Hänen kuopuksensa on isän luona puolet ajasta. Hänen kaksi vanhinta lasta ovat jo aikuisia.

Kirjoittaminen oli Roman Schatzille myös terapeuttista ystävän kuoleman jälkeen.

Vuosi sitten syksyllä Schatz kohtasi naisen, jonka henkilöllisyydestä hän ei kerro enempää. Nainen on yksi neljästä henkilöstä, joille kirja on omistettu.

Tuttavuus muuttui suhteeksi, kuten joskus voi tapahtua. Mutta takuita me emme saa minkään kestävyydestä. Schatzin ja hänen naisystävänsä suhde kesti noin sata päivää.

– Hän kuoli aivoverenvuotoon keväällä, Schatz kertoo.

Kun 52-vuotias naisystävä kuoli, Schatz oli juuri saanut kirjansa valmiiksi, mutta eipä kirjalla ollut sillä hetkellä merkitystä. Viimeiset yhteiset hetket heillä oli sairaalassa, mutta vain toinen heistä tiedosti ne.

– Tunsin syyllisyyttä, etten ollut paikalla, kun hän sai kotonaan aivoverenvuodon, vaikka enhän minä sitä olisi pystynyt estämään, Schatz kertoo.

Naisystävän menetys on nyt osa Roman Schatzin elämänhistoriaa, mutta koska heidän suhteensa oli vasta alussa, hän ei ole varsinaisesti sureva puoliso.

– En tule koskaan tietämään, mitä suhteestamme olisi tullut. Olisi ollut kiva päästä edes kerran etelän lomalle yhdessä.

– Tuli tunne, että tulin jätetyksi. Ei tämän rankemmin voi ketään jättää, Schatz tietää nyt.

Sitäkin Schatz on miettinyt, mitä jos toinen olisi jäänyt henkiin, mutta ei olisi kyennyt enää kommunikoimaan millään tavalla. Olisiko hän tuntunut yhä tyttöystävältä? On kysymyksiä, joihin on mahdotonta vastata.

Roman Schatzin Kohtaus-romaanissa (Otava) mies saa aivoinfarktin istuessaan autossaan huoltoaseman takapihalla.

Kirjan mies, josta ei kerrota ammattia eikä nimeä, ajattelee vaimoaan varsin arkisesti, hehkuvia tunteita ei enää ole. ”Meillä on ihan kivaa, kun olemme yhdessä paremman puutteessa”, mies tuumaa. Hän tosin järkeilee, että koska parempaa ei ole löytynyt, se tarkoittaa, että vaimo on paras mahdollinen.

Menneitä kelatessaan mies huomaa, että hänen elämänsä ankeimmat hetket liittyvät naissuhteisiin.

Schatz ei sano, että hänen naissuhteensa olisivat olleet ankeita, ei sinne päinkään. Hän on eronnut lastensa äideistä, ja joistakin muistakin, mutta mitäs sitten.

– Jos katson kolmea lastani, olen ihan tyytyväinen, hän toteaa.

Sitä hän on miettinyt, jaksaako enää 62-vuotiaana satsata uuteen suhteeseen. Hänellä on puolet ajasta yhdeksänvuotias lapsi huollettavana, joten naisen pitäisi hyväksyä heidät kokonaisena pakettina.

– Ihan mukavaa mulla jo on, joten suhteen pitäisi tehdä elämästä vielä parempaa.

Sen Schatz tietää, että tuntuisi kivalta tietää, että joku ihmettelisi, jos ei enää vastaa puhelimeen.

– Ehkä tärkeintä parisuhteessa on, että on joku, jolle voi soittaa kolme kertaa päivässä: mitä mä söisin, mitä mä laittaisin päälle.

– En tule koskaan tietämään, mitä suhteestamme olisi tullut, Roman Schatz miettii kertoessaan naisystävänsä yllättävästä kuolemasta.

Juuri nyt Schatz keskittyy jännittämään kirjansa vastaanottoa. Hän on tehnyt monta kirjaa, mutta juuri tämän kirjan ulostulo tuntuu erityiseltä.

– Suurin pelkoni on, jaksaako lukija tajunnanvirtaani.

Kirjan päähenkilön ajatukset hyppelehtivät asiasta toiseen, kuten ajatuksilla on tapana. Samalla hän miettii, että antaisi ajattelukyvystään paljon pois, jos saisi vaikka pienen osan motoriikastaan takaisin.

Schatz ei ole alkanut pelätä omaa sairastumista, vaikka hänen ajatuksensa ovat olleet viime aikoina rankoissa kohtaloissa.

– Lähinnä ihmettelen aamuisin, että olen hengissä. Pidän tosin huolta itsestäni, tupakointi on ainoa pahe.

– Opettelen nyt luopumisen jaloa taitoa. Kirjanikin on yritys valmentautua siihen, että tässä luovutaan vielä ihan kaikesta, Schatz miettii.

Eräässä tilaisuudessa Schatzilta kysytiin, miten hän pystyy kuvailemaan niin hyvin suomalaisen miehen sielunelämää.

– Minähän olen suomalainen mies, olen ollut sitä 36 vuotta, Schatz sanoo.

Roman Schatz vaikuttaa nyt myös musiikissa. Ison osan hänen ajastaan vie kuopus, joka on puolet ajasta isällään.

Saksassa syntynyt Schatz tuli Suomeen rakkauden perässä. Se kannatti, sillä liitossa syntyi kaksi lasta.

Vielä hän ei tiedä, jatkuuko Roman Schatzin Maamme-kirja -ohjelma radiossa ensi vuonna. Ei hän tiedä mitään varmaa tulevasta.

– Mulla on ollut lapsesta asti pakkomielle tehdä asiat vaikeaksi. Voisin olla insinööri, jolla on vaimo ja kesämökki, mutta olen yksinhuoltajaisä, jonka palkkatulot ovat epävarmoja.

Sen Roman Schatz tietää varmasti, että 1.10. julkaistaan Tää on niin tätä -levy, jossa hän on neljän räppimäisen laulun sanoittajana ja laulajana. Levyn julkaisu on Musiikkitalon Paavo-salissa.

– Ja Vitun Iso Rotsi -räppäriduon levyllä heitän minuutin räppisoolon, Schatz kertoo.