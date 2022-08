Kim Kardashian rökitti Hillary Clintonin tietovisassa – Clintonilta paljonpuhuva reaktio

Sometähti ja poliitikko ottivat toisistaan mittaa lakiaiheisessa tietokilpailussa.

Yhdysvaltalaispoliitikko Hillary Clinton ja somen megatähti Kim Kardashian ottavat toisistaan mittaa Clintonin ja hänen tyttärensä Chelsea Clintonin uudessa Gutsy-ohjelmassa.

Ex-presidenttiehdokas ja -ulkoministeri haastoi Kardashianin osa-alueella, joka hänen pitäisi tuntea hyvin: erilaisissa lakiin liittyvissä kysymyksissä. Clinton opiskellut oikeustieteitä Yalen huippuyliopistossa ja opettanut lakia Arkansasissa yliopistossa 1970-luvulla.

Aihealue ei ole tuntematon Kardashianillekaan, sillä myös hän on opiskellut lakia ja toiminut harjoittelijana San Franciscossa sijaitsevassa lakitoimistossa. Kardashian on auttanut rikoksista tuomittuja saamaan oikeutta ja jatkamaan elämäänsä tuomionsa jälkeen. Hän haaveilee ryhtyvänsä jossakin vaiheessa asianajajaksi.

Clinton ja Kardashian vastailivat tietokilpailussa kysymyksiin muun muassa tappavan voiman käytöstä, siitä milloin itsepuolustus on sallittua ja miten erottaa kiristys ryöstöstä.

Peoplen mukaan Clinton epäili ennen kisaa, että Kardashian saattaisi olla vahvoilla, vaikkei häntä heti mielletäkään lakiasioiden asiantuntijaksi.

– Mielestäni Kimillä on epäreilu valttikortti, Clinton kertoi Peoplelle.

– Kim on opiskellut viime aikoina toisin kuin sinä, hänen Chelsea-tyttärensä tiesi.

Kim Kardashian haaveilee asianajajan urasta.

Kardashian on lukenut lakia aivan viime aikoina, kun taas Clintonin opinnoista on jo vuosikymmeniä. Kardashianin etumatka paljastui nopeasti kisassa, sillä hän voitti Clintonin peräti seitsemällä pisteellä. Tietovisa päättyi Peoplen mukaan Kardashianin murskavoittoon 11–4.

Clinton kertoo olleensa erittäin vaikuttunut siitä, miten hyvin Kardashian pärjäsi.

– Me emme kyselleet häneltä muodista, hänen monista tuotemerkeistään ja hänen yksityiselämästään. Me kyselimme häneltä siitä, mitä hän tekee auttaakseen ihmisiä, jotka on epäoikeudenmukaisesti tai epäreilusti vangittu ja joilta on viety toinen mahdollisuus, Clinton toteaa Peoplen haastattelussa.

Hillary Clinton tunnetaan entisenä Yhdysvaltojen ulkoministerinä ja ensimmäisenä naisena.

Clinton kuitenkin vihjaa myös, että Kardashianin voitto saattoi johtua osittain siitä, ettei hänen oma reaktionopeutensa riittänyt. Kilpakumppaneiden piti painaa tietovisassa nappulaa saadakseen vastausvuoron, ja Clinton oli Kardashiania selvästi hitaampi hamuamaan vuoron itselleen.

Clintonin mukaan hän kuuli kuitenkin mielellään Kardashianin vastaukset ja antoi tämän päästä ääneen, vaikka häviö tuntuikin sydäntä särkevältä.

– Minua kiehtoi, miten hyvin hän pärjäsi. Halusin laittaa hänet valokeilaan, ei sillä, että hän tarvitsisi sitä, mutta hän on tehnyt todella paljon töitä päästäkseen tähän pisteeseen, Clinton sanoo.

Poliitikon mukaan kyse ei kuitenkaan ollut missään nimessä siitä, että hän olisi tahallaan antanut Kardashianin voittaa. Häviö kirveli Clintonia vielä pitkään kisan jälkeenkin.

– Se oli sydäntä särkevää, hän kommentoi Kardashianin rökitystä Peoplelle.