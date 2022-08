Aikakoneen Sani, 51, kertoo suhteestaan 17 vuotta nuorempaan Samuli-rakkaseen – yksi seikka taannut rakkauden kestäminen

Laulaja Sani kertoo tehneensä koronavuosien aikana merkittävän oivalluksen.

Laulaja Sani kertoi kuulumisiaan C Moren lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Laulaja Saija ”Sani” Aartela on viettänyt hektisen kesän, jota ovat tahdittaneet keikat sekä Rantabaari-sarjan kuvaukset.

Tiukkojen koronavuosien jälkeen Aartela, 51, kertoo tehneensä merkittävän oivalluksen: työ ei ole kaikki kaikessa. Hän korostaa raivaavansa tätä nykyä enemmän tilaa perheelle ja ystäville.

Aikakone-yhtyeestä tuttu Aartela on seurustellut pitkään Samuli Erkkilän kanssa. Laulaja löysi rakkauden omasta bändistään, kun 17 vuotta nuorempi Erkkilä soitti yhtyeen kitaristina.

– Meillä menee hyvin, ei ole valittamista. Juuri eilen naureskelimme, että sitä on kuljettu kohta yhdeksän vuotta. Aika menee nopeasti, Aartela kuvailee.

Laulaja toteaa, että erityisesti yksi seikka on ollut avainasemassa parisuhteen kestämisessä.

– Suhteen saa kestämään, kun kunnioittaa toista ja jaksaa olla toisen vieressä niinä huonoinakin päivinä. Kestetään mutkat ja suorat yhdessä, hän muotoilee.

Aartelalla on yksi tytär edellisestä suhteestaan.

Aartela nousi raketin lailla tähteyteen 1990-luvun puolivälissä Aikakone-yhtyeen nousukiidon myötä. Ura on jatkunut tähän päivään asti. Aartela on tehtaillut lukuisia hittejä sekä itselleen että muille kiertänyt keikoilla Australiaa myöten.

Aartela kertoo keskittyvänsä nyt ennen kaikkea soolouraan, ja hän on työstänyt uutta musiikkia.

– Aikakoneen keikoilla ihmiset haluavat kuulla niitä samoja biisejä. Nyt minulla monta uutta ihanaa biisiä odottamassa. Aikakoneen tyypit ovat tsempanneet ja ymmärtävät tilanteen. Tykkään siitä, että on monta juttua meneillään, laulaja selvittää.

Laulaja on totuttu näkemään teatterilavoilla sekä realityohjelmissa, mutta nyt hän tähdittää C Moressa nähtävää Rantabaari-sarjaa. Hän alleviivaa, että tv-näyttelijän työ on tuntunut luontevalta.

Sani Aartela Rantabaarin kuvauksissa heinäkuussa.

Artistin arki kului kesällä kuvauksissa, ja viikonloput vierähtivät keikoilla.

– Olin kokoajan menossa, mutta jaksoin oikein hyvin. Olen tottunut siihen, sillä keikkojen lisäksi olen kesäisin esimerkiksi näytellyt kesäteatterissa. Nuorena jaksaa, hän hymyilee.

Rantabaarin 5. tuotantokausi alkaa C Moressa 19. syyskuuta.