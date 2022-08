Hittisarja O.C. villitsi 20 vuotta sitten – nyt näyttelijätähdet julkaisivat kuvan, joka sai kommenttikentän kuplimaan

O.C. oli yksi 2000-luvun suosituimmista tv-sarjoista.

2000-luvun hittisarja O.C. pyöri suomalaisissakin televisioissa neljän vuoden ajan.

Sarjassa upporikkaat, tai ainakin kulissien niin hyvin hämätessä, Orange Countyssa asuvat perheet nautiskelevat yltäkylläisestä elämästään, kunnes Cohenin perhe adoptoi heitteille jätetyn Ryanin (Benjamin McKenzie) Seth-poikansa (Adam Brody) ystäväksi. Köyhistä oloista tuleva ja pikkurikoksia tehtaileva Ryan aiheuttaa naapurustossa niin ongelmia kuin yllättäviä ihastumisiakin, mutta pääsee lopulta yläluokan elämään mukaan.

Sarjan loppumisesta on kulunut aikaa jo 15 vuotta. Nyt sarjan yksi tähdistä, rikkauksista ja vähintäänkin rikkaista miehistä nauttivaa Julie Cooperia näytellyt Melinda Clarke on julkaissut nostalgisen ”perhekuvan” Instagram-profiiliinsa.

Kuvassa hänen kanssaan poseeraavat Tate Donovan, joka näytteli sarjassa perheen talousvaikeuksissa ryvettynyttä isää Jimmy Cooperia, ja perheen kapinateiniä ja Ryanin rakasta, Marissa Cooperia esittänyt Mischa Barton.

– Tämä tapahtui! Cooperin perheen paluu! Sydäntäni lämmitti nähdä nämä kaksi, Clarke kirjoittaa kuvatekstissä.

Kuvalla on yli 40 000 tykkäystä ja reilu 1 500 kommenttia. Monet ihastelevat muistoja herättävää kuvaa.

– Ja tässä näemme coop scoopin! Rakastan kaikkia teitä kolmea, Summeria sarjassa näytellyt Rachel Bilson kommentoi viitaten sarjassa käyttämiinsä ilmaisuihin Cooperin perheestä.

– Aww, perhekuva. Oli ihanaa jutella kanssanne, Mischa Barton kommentoi.

– Rakkautta! Missä Kaitlin on? Onko hänet kirjoitettu ulos, eräs fani nauraa viitaten kuvasta puuttuvaan Kaitlin-tyttäreen, jota sarjassa näytteli Willa Holland.

– Tämä on ikonista! eräs fani toteaa kommenteissa.

O.C. oli yksi 2000-luvun suosituimmista sarjoista. Sarja ei kuitenkaan tehnyt päätähdistään sen luokan supertähtiä kuin olisi voinut olettaa.

Lontoossa syntynyt Mischa Barton, 36, on O.C:n jälkeen tehnyt lukuisia töitä eri tv-, elokuva- ja teatterituotannoissa. Hän oli mukana myös Yhdysvaltojen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

Töidensä lisäksi Barton on joutunut otsikoihin erinäisten törttöilyiden takia. Viime vuosien rikoshistoriaan on jäänyt esimerkiksi rattijuopumus, ajokortitta ajo ja huumeiden hallussapito.

Mischa Barton on viime vuosina ollut otsikoissa törttöilystään.

Benjamin McKenzien ura ei lähtenyt O.C:n jälkeen sellaiseen nousuun, kuin olisi voinut odottaa. Vuosina 2014–2019 McKenzie tähditti Gotham-tv-sarjaa.

Lue lisää: Muistatko vielä O.C:n? Näin teinisarjan tähdet ovat muuttuneet – katso hauskat kuvaparit

McKenzie on naimisissa niin ikään Gothamissa esiintyvän Morena Baccarin kanssa. Parilla on 6-vuotias tytär ja 1-vuotias poika.

Benjamin McKenzie tapasi nykyisen vaimonsa Gotham-sarjassa.

40-vuotias Rachel Bilson on niin ikään jatkanut näyttelemistä, mutta hänet tunnetaan myös kiinnostuksestaan muotiin. Nainen on nähty muun muassa elokuvissa The Last Kiss ja New York, I Love You sekä suosikkisarjassa How I Met Your Mother.

Nörttipoika-Sethinä tunnettu Adam Brody, 42, on nähty O.C:n jälkeen useissa pienemmissä rooleissa, mutta toista suurta hittiroolia hän ei ole saanut. Mies on näytellyt muun muassa elokuvissa Mr. & Mrs. Smith, Scream 4 ja Thank you for Smoking.

Brody on naimisissa toisen teinidraamasta tutun tähden, Gossip Girliä tähdittäneen Leighton Meesterin kanssa. Parilla on 7-vuotias tytär.

Adam Brody ja Leighton Meester vuonna 2019.

Melinda Clarke näytteli Us Weekly Entertainmentin mukaan O.C.:n jälkeen Nikitassa, Entouragessa, Vampyyripäiväkirjoissa, Gothamissa, CSI: Crime Scene Investigationissa ja Dallasissa.

Clarke ja Bilson myös juonsivat yhdessä O.C.-podcastia Welcome to the OC, Bitches!. Clarke meni vuonna 2015 naimisiin Adam Farmerin kanssa, ja hänellä on tytär ex-miehensä Ernie Mirichin kanssa.

Myös Tate Donovanin roolilista O.C.:n jälkeen on pitkä.

Hän on näytellyt muun muassa Shooterissa, Deceptionissa, Masters of Sexissä, The Man in the High Castlessa, The Upsidessa, Rocketmanissa ja MacGyverissa. Donovan on myös ohjannut jaksoja esimerkiksi Gleehen, Gossip Girliin, Weedsiin, Hawaii Five-0:n.

90-luvulla esimerkiksi Jennifer Anistonia ja Sandra Bullockia deittaillut Donovan oli naimisissa Corinne Kingsburyn kanssa vuodesta 2005 vuoteen 2008. Donovan on nykyisin naimisissa Corry Scheuermanin kanssa.