Yksi suomalaiskappale joutui soittokieltoon ennenkuulumattomasta syystä – muusikko ujutti biisiin tuhoisan signaalin

Ylellä nähtiin 90-luvun alussa erikoinen tapaus, kun lähetykset yllättäen katkesivat. Tapaus itsessään oli erikoinen, ja sitä oli myös tapahtuneen syy.

Kappaleiden kieltäminen ei ole radiossa ennenkuulumatonta: jo 1960-luvun lopulla kiellettyjä kappaleita oli Suomenkin radioaalloilla runsaasti, ja pannaan niitä laitettiin muun muassa mainostamisen, loukkaavien henkilökohtaisuuksien sekä alkoholi- ja huumekeskeisten aiheiden vuoksi.

Syitä on historian saatossa ollut monia, mutta yksi soittokielto vie voiton erikoisuudellaan. Tommi Lindellin Maan tapa -kappale onnistui nimittäin katkaisemaan Ylen lähetykset kokonaan.

1990-luvun radio- ja tv-maailma oli vielä hyvin erilainen nykyiseen verrattuna. Lähetykset eivät pauhanneet automaattisesti yötä päivää, lähinnä siksi, että laitteiden jatkuva päällä olo oli kallista. Teknologian vielä kehittyessä lähetykset katkaistiin analogisesti tietyllä loppusignaalilla, joka oli käytännössä sarja korkeaäänisiä piippauksia.

Radiota tuolloin ahkerasti kuunnelleet voivat vielä kuulla korvissaan tämän äänen, mutta erityisen elävästi se lienee jäänyt muusikko Tommi Lindellin mieleen.

Nyt 56-vuotias Lindell on muusikko, joka tunnetaan suomalaisen sample-musiikin edelläkävijänä. Urallaan hän on ollut mukana useissa kokoonpanoissa, muun muassa Lindelltronicsissa sekä Allekirjoittanut-yhtyeessä.

Tommi Lindell on esiintynyt osana useita kokoonpanoja.

1980-luvun loppupuolella Lindell tehtaili Rappilan hätävara -nimisen singlen b-puolelta löytyvää kappaletta nimeltään Maan tapa. Kipaleelta puuttui vielä sopiva loppusointu. Ja mikä olisikaan ytimekkäämpi lopetus kappaleelle kuin tuo Ylen lähetykset lopettava piippaus.

– Kappaleessa on tietynlaista kantaaottavuutta, siihen on sämplätty ajan poliitikkojen sanomisia. Mietinkin, että mikä olisi sille tarpeeksi tyly lopetus. Ihan vaan ajattelin, että tämä linkkisignaali on hyvä lopetus, Lindell perustelee valintaansa.

Kuningasidea kuitenkin nostatti kysymyksiä jo äänityskopissa. Mielessä toden totta häivähti ajatus siitä, että signaali voisi pahimmassa tapauksessa saada lähetykset sammuksiin, jos se sattuisi päätymään radioon asti. Lindell itse ei pitänyt uhkaa todellisena.

– Olin epäuskoinen, että kai ne nyt jollain muullakin systeemillä ovat sen varmistaneet, Lindell muistelee IS:lle.

Mutta eivät olleet.

Single ilmestyi, kappale soitettiin Yöradiossa ja lähetys katkesi. Täysin tarkkaa tietoa pimentoalueesta ei ole, mutta ainakin Espoon Kivenlahdessa koitti Ylen lähetysten osalta hiljaisuus.

Tilanteen laita selvisi Lindellille noin viikon sisään tapahtuneesta, ja artistin mieleen nousikin pienimuotoinen paniikki. Ymmärrettävästikin, sillä tempauksesta voisi kuvitella poikineen hänelle jonkinlaista noottia. Lindell sai kuitenkin onnekseen pyyhkiä tuskanhien pisarat otsaltaan nopeasti.

– Tietysti vähän pelästyin, että seuraako tästä nyt jotakin. Hiukan hirvitti, mutta samalla nauratti.

– Ylestä ei koskaan tullut mitään sanktioita taikka korvausvaatimuksia tai edes nuhteluja.

Ainoa pieni seuraamus oli se, ettei kappale saanut radiossa tuon jälkeen pahemmin soittokertoja. Se nimittäin laitettiin Ylellä soittokieltoon.

Vaikka reaktioita ei kantautunut Lindellille itselleen asti, oli niitä Ylessä monenlaisia. Näin kertoo toimittaja Juha Blomberg, joka oli tapahtumien aikaan töissä Ylessä, Etelä-Savon radiossa Mikkelissä. Tieto tapahtuneessa levisi vauhdilla ammattipiireissä ilman someakin, kun kappale laitettiin pannaan.

– Meistä työntekijöistä se oli hauska sattumus. Kyllähän se vähän himotti itseäkin soittaa se kappale ja kokeilla, toimiiko se uudelleen. Mutta jätettiin soittamatta sitten, Blomberg naurahtaa.

– Mutta tietysti esikunta ja varsinkin tekninen esikunta oli näreissään, että tällaista tehdään.

Lindell on opiskellut musiikkia Oulunkylän pop- ja jazz-konservatoriossa. Kuva vuodelta 1997.

Yksi mysteeri jää yhä kytemään Lindellin soittokieltotapauksessa. Pidemmälläkään selvittelyllä kukaan ei nimittäin tunnu muistavan, kuka Lindellin kappaleen radiossa soitti. Ainakaan varmasti.

– Edesmennyt Anne ”Heinäsirkka” Taskinen väitti ainakin soittaneensa sen lähetyksessä, hän kertoi asiasta joskus vuosia myöhemmin. Mutta en tiedä, oliko se juuri tämä tapaus. Eikä häneltä asiaa voi enää tarkistaa, kertoo Lindell.

– Siihen aikaan oli paljon Yöradiolla tekijöitä, se saattoi olla myös joku, joka ei välttämättä ollut edes vakkari-yleläinen. Sitä en kyllä muista, spekuloi puolestaan Blomberg.

Voikin olla, että yli kolmenkymmenen kuluneen vuoden jälkeen tapahtumaketjun liikkeellepanija ei selviä varmuudella koskaan.