Miten käy Shakiran ja ex-miehen hulppean 350 miljoonan euron omaisuuden? Kohueron kulisseissa muhii karuja seikkoja syrjähypyistä

Jalkapallotähti Gerard Pique ei ole aikaillut uuden suhteen kanssa erottuaan poptähti Shakirasta. Kysymyksiä herättää myös ex-parin miljoonaomaisuuden kohtalo.

Laulaja Shakira, 45, ja hänen ex-puolisonsa, jalkapalloilija Gerard Pique, 35, erosivat alkukesästä. Shakira tiedotti asiasta 4. kesäkuuta.

Pari tapasi vuonna 2010 Etelä-Afrikan MM-kisojen yhteydessä, ja he alkoivat seurustelemaan seuraavana vuonna. Kolumbialaisella Shakiralla ja FC Barcelonan pitkäaikaisella kapteenilla Piquella on kaksi yhteistä lasta, 9-vuotias Milan ja 7-vuotias Sasha. He elivät avoliitossa, mutta eivät koskaan menneet naimisiin.

Eron taustalla oli tiettävästi Piquen uskottomuus. Hän oli kevään mittaan tapaillut 20-vuotiasta, vaaleahiuksista opiskelijaa. Shakira sai tietää suhteesta, minkä jälkeen Pique sai lähteä pariskunnan yhteisestä asunnosta.

Joidenkin espanjalaistoimittajien mukaan kyse ei olisi ollut uskottomuudesta, sillä Piquen ja Shakiran väitetään eläneen avoimessa suhteessa.

Espanjassa kohuttiin myös väitteistä, joiden mukaan Pique olisi tapaillut 17-vuotiaan joukkuekaverinsa Gavin äitiä. Näitä väitteitä ei ole kuitenkaan vahvistettu.

Pari oli sopinut espanjalaisen viihdesivusto Socialiten mukaan etteivät näyttäytyisi julkisuudessa uusien kumppanien kanssa vuoteen eron jälkeen.

Elokuussa Pique kuitenkin kuvattiin Summerfest Cerdanya -festivaaleilla Kataloniassa yhdessä 23-vuotiaan opiskelijan Clara Chia Martin kanssa, jonka kanssa jalkapallotähti on seurustellut salaa, uutisoi muun muassa The Sun. Shakiran perhe on kertonut laulajan olleen tästä todella vihainen.

Shakira ja Gerard Pique vuonna 2016.

PR-alaa opiskeleva Mart tapasi Piquen työskennellessään tapahtumien parissa tämän perustamassa Kosmos-yrityksessä, Socialite kertoo. Martin lähipiiriin kuuluva lähde kertoo lehdelle parin seurustelleen jo kuukausia ja pitäneen suhteestaan matalaa profiilia, mutta heidän läheisensä tietävät asiasta.

– Muut ovat auttaneet häntä pitämään romanssin salassa. Claran sosiaalisen median tilit on siivottu, ettei sieltä löytyisi kuvia hänestä [Piquesta], lähde sanoo.

Shakira ja Pique elelivät 11 vuoden ajan luksuselämää valtavan omaisuutensa kanssa. Vaikka erosta on jo muutama kuukausi, heidän mittavan miljoonaomaisuuden kohtalo on vielä toistaiseksi mysteeri.

Shakiran and Gerard Piquesin huvila Espanjassa vuonna 2014.

Pariskunnan koko omaisuuden arvoksi on arvioitu The Sunin mukaan noin 350 miljoonaa euroa. Heillä on muun muassa yhteinen 4,5 miljoonan euron arvoinen iso kiinteistö Barcelonan lähistöllä. Shakiralla on oma Miamissa sijaitseva kartano, jonka arvo hipoo 13 miljoonaa euroa, kun taas Piquella on kolmikerroksinen kiinteistö Barcelonan keskustassa, jonka arvo on myös noin 4,5 miljoonaa euroa.

Pari ehti tuhlata myös vajaaseen 18 miljoonan euron arvoiseen yksityislentokoneeseen. Sen sisustus on suunniteltu juuri heitä varten. Matkustamon varusteisiin kuuluu makuuhuone kahdella vuoteella, olohuone ja ruokailutila. The Sunin mukaan pari on vuokrannut konetta ylläpitokustannusten alentamiseksi silloin, kun eivät itse ole käyttäneet sitä.

Oikeus voi joutua päättämään, kumpi saa pitää suihkukoneen vai onko se myytävä ja tuotto jaettava näiden kahden kesken, The Sun kertoo.

Tämä käy kuitenkin vielä monimutkaisemmaksi.

Koska Shakira ja Pique eivät olleet naimisissa, kaikki ennen yhteistä asumista ostetut kiinteistöt jäävät heille itselleen. Kaikki riippuu myöskin siitä, kumman nimi on kiinteistökirjoissa.

Vuonna 2011 Shakira osti osuuden Bahamalla sijaitsevasta yksityisestä saaresta. Laulajan kerrotaan myös ostaneen retriittikeskuksen yhdessä Pink Floydin Roger Watersin ja espanjalaisen laulajan Alejandro Sanzin kanssa reilulla 14 miljoonalla eurolla.

Pariskunta osti tämän kiinteistön Barcelonan rajanaapurista Esplugues de Llobregatista vuonna 2012.

Näiden kiinteistöjen odotetaan pysyvän Shakiran omistuksessa, mutta ongelmia syntyy kahdesta pariskunnan yhdessä ostamasta kiinteistöstä. Barcelonan kupeessa sijaitsevan kiinteistön lähistöllä on nimittäin toinenkin talo, jonka he ostivat viidellä ja puolella miljoonalla eurolla.

Noin 140 neliömetrin kodissa on seitsemän makuuhuonetta, kaksi keittiötä, uima-allas vesiputouksella ja kuntosali sekä monia muita mukavuuksia.

Kesäkuussa 2018 tämä luksuskartano joutui murtovarkaiden kynsiin, kun pariskunta oli poissa kotoa. Piquen vanhemmat nukkuivat yläkerrassa, kun kotiin ratsia, ja rikolliset pääsivät karkuun kalliilla kelloilla ja koruilla.

Pariskunnalla kerrotaan myös olevan loma-asunto Kyproksella, jonka he ostivat vuonna 2019. Kuuden hengen huvila sijaitsee ylellisessä Cap St. Georgesin lomakeskuksessa, josta on näkymät Akamasinmerelle ja jossa kerrotaan olevan kotiteatteri, yksityinen kuntosali, poreallas, oma uima-allas ja viinikellari. Huvilan tarkkaa hintaa ei tiedetä.

Eron keskellä parin kerrotaan olevan keskellä huoltajuuskiistaa, ja näyttää todennäköiseltä, että asia ratkaistaan ​​oikeudessa, Marca raportoi.

He ovat kuitenkin tehneet väliaikaisen sopimuksen, jonka mukaan lapset viettävät kaksi viikkoa isänsä ja kaksi viikkoa äitinsä luona. Piquen kerrotaan haluavan lasten jäävän hänen luokseen Barcelonaan, ja Shakira haluaa heidän muuttavan Miamiin hänen kanssaan.

Lisäksi Shakira on tänä kesänä joutunut syytetyksi veropetoksesta. Heinäkuussa syyttäjä vaati Shakiralle kahdeksan vuoden vankeustuomiota veropetoksesta Espanjassa.