Kun Kari Hotakainen alkoi suunnitella Opetuslapsi-romaaniaan (Siltala), hän mietti, mitä ajattelee täysin osaton ihminen nykypäivän menosta.

– Siis ihminen, joka ei ole päässyt edes osalliseksi siitä, mistä ylempi keskiluokka haluaa luopua: kuluttamisesta, Hotakainen tiivistää.

Istumme Käpylässä terassilla, jota ei voi trendipaikaksi sanoa. Juuri tällaisessa tavallisten jamppojen paikassa Hotakainen viihtyy – jos nyt jonnekin pitää mennä.

– En käy juuri lainkaan ulkona syömässä. Jos syön ulkona, niin joskus huoltoasemalla, Hotakainen kertoo.

Sinne huoltoasemalle hän ajaa dieseliä syövällä autolla, joka ei ole uusinta mallia, eikä häikäise puhtaudella, koska se kävi pesulla viimeksi joulun kunniaksi.

– Sähköauto on mahdollinen, mutta ei sekään mikään täydellinen ekoauto ole. Sähköpyörä ei ole harkinnassa niin kauan, kun pystyn lihasvoimalla pyörää liikuttamaan, Hotakainen toteaa.

Hotakaisen romaanissa paljastuvat keskiluokkaisen elämäntyylin ristiriitaisuudet, joita hän kyllä löytää omasta elämästäänkin. Helpompaa elämä olisi, jos ei olisi niin paljon mistä valita.

– Mutta monille vaihtoehdot ovat saavuttamattomia, Hotakainen muistuttaa.

Päähenkilö Maria kostaa julmasti kolmelle ihmiselle osattomuutensa katkeroittamana. Hän ei ole voinut tehdä valintoja.

Hotakaisen tarina on riemastuttava, hurja ja teräviä havaintoja riittää. Nuolet osuvat tämän ajan ”hyviksiin”, jotka eivät tee hienoja tekojaan mitenkään hiljaisesti.

– Hyveellisyys ja suvaitsevaisuus ovat nyt yleisiä harrastuksia parempiosaisten maailmassa. Usein se on testaamatonta itsensä mainostamista, Hotakainen naurahtaa.

Kirjan Marian näkökulma on tietenkin kohtuuton. Eihän se synti ole, jos haluaa tuoda esille omia hyviä tekojaan tai niihin pyrkimistä.

– Marialla on ylikierroksilla olevan ihmisen yhteyden etsimistä sekä kostonhimoa ja katkeruutta. Hän on kohtuuton ihminen, tuomiopäivän pasuuna, ja välillä hullu, Hotakainen tarkentaa.

Hotakaisen ei ollut vaikea kuvitella, mitä osaton ihminen ajattelee keskiluokan puheista. ”Elämämme voi olla taloudellisesti niukkaa, mutta sisällöllisesti rikasta. Näin puhuvat myös ne mielipidevaikuttajat, jotka eivät köyhyydestä mitään tiedä”, hän kirjoittaa.

Hotakainen elää itse varsin kohtuullisesti, hän ei edes viihtyisi luksuselämässä. Kirjansa hän tekee autotallissa kymmenen neliön tilassa, jota voisi sanoa myös sotkuiseksi verstaaksi.

– Mutta joskus kaipaisi enemmän avaruutta, Hotakainen myöntää.

Hän on suunnitellut vaimonsa kanssa muuttoa, joten avarampi työtila voi olla kohta totta.

Hotakaisen mielestä on suorastaan huvittavaa, miten paljon keskiluokalla on vaihtoehtoja ja rikkailla vielä enemmän. Jos yksi jogurtti ei maistu tarpeeksi kivalta, seuraavaksi voi ostaa eri makuisen. Elämä on yhtä valitsemista.

– Enkä minäkään ole tästä poikkeus, hän toteaa.

Kirjassa ruokahifistely näyttäytyy naurettavana, pikkusöpönä puuhasteluna, joka ei liity mitenkään itse perustarpeeseen: nälkään.

Paljon panostetaan myös kehonhuoltoon. Niin tekee Hotakainenkin, mutta ei hän mittaile kehonsa arvoja jatkuvasti. Unet ovat välillä hakusessa, sen hän tietää ilman mittauksiakin.

– Mutta olen itsekin turhamainen monessa mielessä, tyypillinen kermaperse. Yleensä se liittyy musiikin kuunteluun.

– Kun pyöräkypäräni meni rikki, aloin miettiä, minkä värisen hankin, valolla vai ilman. Sehän on turvavaruste, ei mikään tyylikysymys!

Hotakainen on tehnyt kirjoja 40 vuotta. Hän aloitti runoilla, siirtyi sitten lastenkirjoihin. Läpimurron hän teki Klassikko-romaanillaan. Finlandia-palkinnon hän sai Juoksuhaudantie-romaanillaan 2002.

Hotakaisella pyyhkii nyt hyvin myös taloudellisesti, mutta henkisesti suurta loikkaa sosiaaliluokassa hän ei koe tehneensä.

– Kasvoin Rautalammilla kuusilapsisessa perheessä. Isä oli pikkukauppias. Siinä yhteisössä olimme keskiluokkaa, mutta tänä päivänä se tulotaso olisi koulutettua duunariluokkaa.

– Se oli aika vaihtoehdotonta aikaa. Kaikilla oli samanlaiset vaatteet, usein ne periytyivät sisaruksilta. En sentään hameita perinyt viideltä siskoltani. Itse elän nyt vaihtoehtojen maailmassa, siinä se muutos on.

– Itselläni paremmat tulot tulivat myöhäisemmällä iällä. Tiettyjä asioita raha on helpottanut – totta kai. Ei se ahdistavalta tunnu. Mutta kyllähän vauraus voi tuntua myös vieraalta, jos se ei ole sisäsyntyistä: perittyä niin sanottua vanhaa rahaa, Hotakainen miettii.

Kun Hotakainen teki menestyskirjaansa Kimi Räikkösestä, hän ei katsellut Räikkösen kotia sillä silmällä, mitä kaikkea rahalla saa.

– Keskityin vain työhöni. Rahasta emme Kimin kanssa edes puhuneet. Raha on epäkiinnostava, kun sitä on.

Kirjan Näyttelijä haluaa korostaa erityisyyttään käärimällä ruutupaitansa hihat, jotta tatuoinnit näkyisivät. ”Hän on hakkauttanut ihoonsa kuvia, jotka ovat tuttuja satojen muiden taiteilijoiden käsivarsista.”

Kirjailijalla itsellään ei ole tarvetta minkään erityisyyden korostamiseen.

– Yksilöllisyyteen pyrkiminen on kova urakka. Yleensä omat mieltymykset ovat kuitenkin samanlaisia kuin muilla. Mutta monet elävät siinä toivossa, että olisivat jotenkin erilaisia, Hotakainen huomauttaa.

10 vuotta sitten Hotakainen oli auto-onnettomuudessa, jossa häneltä murskaantuivat kaikki raajat. Pelättiin, ettei hän enää toivu. Jos hänen autossaan olisi ollut lyhyempi keula, moottori olisi silponut sisäelimetkin.

– Vain vasen jalka on aavistuksen heikompi, Hotakainen kertoo nyt onnettomuuden jättämästä jäljestä.

Kirjoittaminen on enimmäkseen ajattelemista, mutta jos Hotakainen ei olisi kuntoutunut, hän olisi joutunut luopumaan sulkapallosta, hiihdosta ja pyöräilystä. Se olisi ollut menetys.

Nykyään menestyskirjailija on tuttu myös tv:stä, mutta enää Hotakaista ei Pitääkö olla huolissaan -ohjelmassa nähdä.

– Mun työtavallani se oli suuritöinen. Aika ei enää riitä kaikkeen. Tässä iässä päivät ovat numeroituja, 65-vuotias Hotakainen sanoo.

Koska päivät ovat numeroituja, Hotakainen ei myöskään lue kirjoja, jotka eivät ala heti vetää.

– Ajattelen ihan joka asiassa elämän loppumista. Tässäkään tuumailussa ei ole mitään yksilöllistä, se on biologiaa.

Hotakaisen kohdalla ei pidä paikkansa, että kirjat syntyisivät rauhassa ja kärsivällisesti.

– En kirjoita koskaan rauhallisesti, vaan raivopäisesti, varsinkin ensimmäisen version. Joudun sitten myös korjaamaan paljon.

Mutta ei hän aina ole raivopäisesti tekstiä tuottamassa. Mökillään Rengossa mies tekee samoja asioita kuin tuhannet muut suomalaiset.

– Siellä kirjoitan vain yksin ollessani.