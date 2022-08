Hugh Hefnerin ex-tyttöystävältä lisää paljastuksia Playboy-kartanon kauhuista – näin häntä painostettiin seksiin

Yhtenä Hugh Hefnerin tyttöystävä tunnettu Bridget Marquardt kertoo ensimmäisestä seksikerrastaan Hefnerin kanssa.

On kulunut 18 vuotta The Girls Next Door -televisiosarjan ensi-illasta, ja sen keskiössä olleet naiset yllättävät edelleen tarinoillaan ajastaan Playboy-lehden perustaja Hugh Hefnerin (1926–2017) kanssa tämän Playboy-kartanossa.

Alkuvuodesta julkaistussa Secrets of Playboy -tv-sarjassa niin Hefnerin ex-tyttöystävät kuin hänen entiset työntekijänsäkin kertovat, kuinka Hefnerin kanssa asuminen oli todellisuudessa yhtä helvettiä. Kartano ja klubit olivat täynnä naisten huumaamista, seksirikoksia ja jopa eläimiin sekaantumista.

Lue lisää: Playboy-kartanon kauhut paljastuivat: Huumatut naiset joutuivat järkyttävien tekojen kohteeksi – lähipiiriltä suorat sanat Hugh Hefnerin hirviömäisyydestä

Lue lisää: Entiset tyttöystävät avautuvat nyt Playboy-kartanon pimeästä puolesta – pelkkä kampaajakäynti sai Hugh Hefnerin raivostumaan silmittömästi

Hefnerin ex-tyttöystävät Bridget Marquardt ja Holly Madison ovat nyt myös vieraana Heather McDonald'sin Juicy Scoop -podcastissa, jossa he kertovat vielä enemmän siitä, mitä kokivat Hefnerin vallan alaisina.

Madison on avannut aiemminkin yksityiskohtia ensimmäisestä seksikerrastaan Hefnerin kanssa. Madisonista tuli seitsemänkymppisen Hefnerin ”ykköstyttöystävä” pian sen jälkeen, kun hän muutti kartanoon 21-vuotiaana vuonna 2000.

Nyt Marquardt jakaa kokemuksiaan ensi kertaa podcastissa. Hän kertoo aluksi kieltäytyneensä, kun Hefner pyysi häntä ulos.

– Ajattelin, että voi ei, olen kuullut hänestä kaikenlaisia tarinoita. Sanoin, että haluan todella olla vain Playmate, siksi olen täällä. Hän oli erittäin ystävällinen ja hyväksyi sen, Marquardt toteaa.

Lopulta hän kuitenkin huomasi olevansa osa Hefnerin naiskaartia.

– Ajattelin, että pääsen tästä hetkeksi pois. Ensimmäisenä yönä en ollut vielä valmis. En aikonut tehdä mitään, mitä en halua tehdä. Ei niin, etten olisi koskaan tehnyt sitä hänen kanssaan, mutta en ollut valmis sillä hetkellä, hän muistelee.

Marquardt sanoo podcast-jaksossa, että muut tytöt painostivat seksiin Hefnerin kanssa, ja että hänelle kerrottiin, ettei häntä koskaan kutsuttaisi takaisin, jos hän ei liittyisi mukaan.

– Olin nähnyt mitä kaikki muut tekivät, joten tiesin, että tämä oli vain noin kymmenen sekunnin juttu. Tarkoitan, ettei ehdottomasti enempää kuin minuutin.

Kendra Wilkinson (vas.), Bridget Marquardt ja Holly Madison signeeraamassa The Girl Next Door -kirjoja vuonna 2008.

Marquardt ja Madison asuivat kimpassa Kendra Wilkinsonin kanssa The Girls Next Dooria kuvattaessa ennen kuin trio lopulta muutti pois ja aloitti omat tv-ohjelmansa. Mutta nuo ohjelmat - erityisesti Kendra on Top ja Holly's World - ovat väitetysti tulleet Wilkinsonin ja Madisonin ystävyyden väliin.

– Kun lähdimme, rakastin Kendraa. Meillä oli eräänlainen sisarusten välinen kilpailu siellä ollessamme. Mutta minusta tuntui, että sen jälkeen, kun hän oli Hankin kanssa, hän näytti paljon kypsemmältä ja onnellisemmalta, ja minusta tuntuu, että olimme kaikki kolme on vain niin onnellisia toistensa puolesta ja elämämme suunnasta, Madison selittää, kun Marquardt huomauttaa, että he olivat molemmat Wilkinsonin häissä.

– Asiat muuttuivat oudoksi minun ja Kendran kanssa, ja minusta tuntui, että [tuottaja] rohkaisi meitä tappelemaan, koska hän halusi draamaa. Hän halusi minun menevän Kendran ohjelmaan kerskumaan siitä, kuinka paljon rahaa teen Vegasissa, Madison jatkaa.

Madison ja Wilkinson ovat viime vuosina olleet melko avoimia siitä, etteivät he ole enää ystäviä.

Marquardt kuitenkin kertoo podcastissa, ettei hän kanna kaunaa Wilkinsonia tai Hefneriä kohtaan. Hän kertoo koko kokemuksensa kartanossa olleen ”98 prosenttisesti positiivinen”.

Podcast-jaksossa juontaja McDonald kysyi Madisonilta myös hänen reaktiotaan siihen, kuinka yksi Hefnerin ex-tyttöystävistä, Karissa Shannon, tuli raskaaksi ja abortoi vauvan. Shannon oli kaksoissiskonsa kanssa Hefnerin tyttöystävä vuosina 2008–2010.

Lue lisää: 19-vuotiaat kaksossiskot houkuteltiin Hugh Hefnerin tyttöystäviksi samaan aikaan – kertovat nyt makuuhuoneen kammottavista tapahtumista

The Girls Next Door -sarjassa kerrotaan, kuinka sisarukset matkustivat salaa aborttiklinikalle keskeyttämään raskauden. Playboy-moguli yritti tätä ennen saada lasta myös Madisonin kanssa, ilman tulosta.

– En koskaan sano, etten usko kenenkään tarinaa, koska en ollut itse paikalla. Mitä tahansa voi tapahtua, mutta se on yllättävää, Madison kommentoi.