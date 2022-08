Vanhat haavat nousevat uudelleen pintaan brittihovissa, kun Dianan, sydänten prinsessan, kuolemasta tulee 31. elokuuta kuluneeksi 25 vuotta.

Kun Ranskan poliisivoimien eliittiyksikön päällikkö Martine Monteil saapui pariisilaiseen Pont de l’Alman tunneliin elokuisena yönä, vastassa oli järkyttävä näky: murskana oleva auto, jonka matkustajat olivat joko kuolleita tai taistelivat hengestään.

Kolaripaikka oli täynnä törmäyksen voimasta irronneita auton osia ja sirpaleita, mutta Monteilin silmiin osui myös muuta olennaista – Dianan koru.

– Aloimme löytää näitä pieniä vihjeitä, Monteil kuvailee näkyä kuluneella viikolla julkaistussa Investigating Diana -uutuusdokumentissa.

– Löysin jopa pienet helmet. Ne kuuluivat prinsessalle.

Walesin prinsessa Dianan kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta 31. elokuuta 1997 tulee kuluneeksi ensi viikolla 25 vuotta. Paparazzeja paenneet Diana ja seurustelukumppani Dodi Al-Fayed menehtyivät, kun heitä kuljettanut musta Mercedes-Benz törmäsi ensin Fiat Unoon ja sen jälkeen betonipylvääseen. Kolarissa kuoli myös kuljettaja Henri Paul, henkivartija Trevor Rees-Jones oli ainut henkiin jäänyt.

Törmäyksessä murskautunut Mercedez-Benz.

Prinsessa Dianan kuolema on yksi suurimmista brittihovia kohdanneista tragedioista. Sen vaikutukset ulottuvat tähän päivään saakka ja näkyvät erityisesti hyvin nuorina äitinsä hyvästelemään joutuneiden prinssi Williamin ja prinssi Harryn elämissä.

Hyväntekijänä tunnetun 36-vuotiaan prinsessan traaginen kuolema järkytti suuresti läheisiä, mutta se kosketti myös laajalti ihmisiä ympäri maailman. Onnettomuuteen liittyvät avoimet kysymykset saivat salaliittoteoriat rönsyilemään, ja yhä edelleen, 25 vuotta onnettomuudesta, osa uskoo, ettei kaikkiin kysymyksiin ole vastattu.

Näihin kysymyksiin etsii vastauksia myös tuore dokumenttisarja. Neliosainen sarja pureutuu turmayön tapahtumiin ja päästää ääneen henkilöt, jotka olivat tekemisissä onnettomuuden kanssa tuoreeltaan.

Poliisi Eric Gigou kertoo, kuinka poliisi otti paparazzit kiinni ja kokosi valokuvien avulla onnettomuutta edeltäneet ja seuranneet hetket yhteen. Auton ajama reitti rekonstruoitiin, ja tutkijat yrittivät löytää kaikki todistajat, joiden tiet olisivat mahdollisesti kohdanneet onnettomuusautojen kanssa.

– Meille siinä oli kyse kilpailusta aikaa vastaan, ja se alkoi hetkestä, jolloin saimme tapauksen tutkittavaksemme, sillä ihmismuisti on ailahteleva ja ajan kuluessa muistot haalistuvat.

Prinssi Charles ja prinsessa Diana vasta-avioituneina Buckinghamin palatsin parvekkeella Lontoossa kesäkuussa vuonna 1981.

Tutkijat huomasivat, että heidän täytyisi sulkea pois ”lukemattomia salaliittoteorioita”, jotka levisivät sekä lehdistössä että verkossa heti onnettomuuden jälkeen.

Yksi sarjassa esiin nousevista avoimista kysymyksistä liittyy Dianan asianajaja lordi Mishconin muistiinpanoihin vuodelta 1995, jolloin prinsessa uskoutui hänelle pelostaan joutua järjestettyyn auto-onnettomuuteen. Kun onnettomuus tapahtui, asianajaja välitti muistiinpanonsa poliisille. Muistiinpanoja ei kuitenkaan luovutettu eteenpäin, ja onnettomuutta tutkineet ranskalaisviranomaiset saivat tietää paperin olemassaolosta vasta kuusi vuotta onnettomuuden jälkeen.

Mischonin muistiinpanojen mysteerin odotetaan olevan yksi esiin nousevista teemoista myös prinssi Harryn muistelmissa, jotka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Harryn kerrotaan tutkineen hyvin intensiivisesti äitinsä viimeisiä tunteja, sillä dokumentin mukaan moni yksityiskohta pidettiin piilossa myös Harrylta ja Williamilta – jopa vuosikymmenen ajan.

Diana ja Dodi Al-Fayed Ranskan rannikolla elokuussa 1997.

Dianan viimeisistä hetkistä on kirjoitettu paljon. Tiedetään, että sydänten prinsessan viimeinen päivä, 30. elokuuta, oli ollut seesteinen. Hän oli viettänyt aikaa Dodin kanssa Ranskan Rivieralla. Eronneen prinsessan ja Harrods-tavaratalon upporikkaan omistajan pojan romanssi oli sensaatio, ja paparazzit seurasivat heitä herkeämättä.

Iltapäivällä pari suuntasi kohti Pariisia. Sen piti olla viimeinen ilta yhdessä ennen kuin Diana matkustaisi poikiensa luo. Dodi oli hakenut rakkaalleen tilaamansa lahjan Repossi-koruliikkeestä: säihkyvän timanttisormuksen.

Sormus yhdistettiin nopeasti erilaisiin murhasalaliittoteorioihin. Putiikinpitäjä Albert Repossi on väittänyt, että timanttisormuksella juhlistettiin kihlausta. Salaliittoteoreetikot puolestaan uskoivat, että brittihovi olisi kuolemien takana: teorian mukaan hovi ei olisi hyväksynyt tulevan kuninkaan isäpuoleksi egyptiläistä muslimia.

Äiti Teresa ja Diana tapasivat New Yorkissa kesäkuussa 1997.

Kuoleman jälkeen Dodi Al-Fayedin isä Mohamed Al-Fayed väitti Dianan olleen raskaana. Väitettä pyöritettiin julkisuudessa vuosia, mutta sekä kihlauksen että raskauden mahdollisuus kumottiin virallisessa selvityksessä vuonna 2006. Sen mukaan kolari oli traaginen onnettomuus.

Näkemyksen jakaa tutkinnassa mukana ollut poliisi David Douglas, joka puhui asiasta Good Morning Britain -ohjelman haastattelussa. Surullisessa lopputulemassa oli monta tekijää: ei turvavöitä, roima ylinopeus ja alkoholin vaikutuksen alaisena ollut kuljettaja.

– Monissa onnettomuuksissa huomataan, että on tapahtunut ketjureaktio, ja jos jokin noista tapahtumaketjun osista olisi ollut erilainen, se ei välttämättä olisi johtanut kyseiseen tapahtumaan.

Diana Angolassa vuonna 1997 auttamassa Punaisen Ristin kampanjassa. jonka tavoitteena oli saada maamiinat kiellettyä maailmanlaajuisesti.

– Esimerkiksi jos he olisivat käyttäneet turvavöitä, asiantuntijoiden mukaan heillä olisi ollut 80 prosentin mahdollisuus selviytyä onnettomuudesta, Douglas sanoi.

Elokuun kohtalokkaan yön tapahtumat ovat jättäneet jälkensä erityisesti prinssi Harryyn. Nuori prinssi koki avuttomuuden tunteita seuratessaan äitinsä kamppailua julkisuuden armottomassa valokeilassa.

” – Istun veljeni kanssa takapenkillä turvavyö päällä ja äiti ajaa autoa kolme, neljä tai viisi paparazzia perässään. Hän ei kyyneliltään miltei kykene ajamaan, Harry sanoi.

Harry kertoi The Me You Can’t See -dokumenttisarjassa hätkähdyttävän muiston lapsuudestaan, kun häneltä kysyttiin, mitä hänelle tulee ensimmäisenä mieleen äidistään.

Diana lähdössä kuntosalilta Lontoossa elokuussa 1997.

– Pintaan nousee aina avuttomuuden tunne. Olin poika, mutta liian nuori auttamaan naista. Tässä tapauksessa äitiäni. Se tapahtui päivittäin. Joka päivä, kunnes hän kuoli, prinssi kuvaili tunteitaan.

Prinssi turvautui päihteisiin turruttaakseen äitinsä kuolemasta aiheutuneen tuskan, ahdistuksen ja paniikkikohtaukset. Lopulta, herttuatar Meghanin kehotuksesta, Harry löysi avun terapiasta.

Diana ja Charles poikiensa Williamin ja Harryn kanssa Espanjassa elokuussa vuonna 1987.

Välit perheeseen alkoivat rakoilla Harryn kyseenalaistaessa isänsä kasvatusmetodeja. Prinssi Charles oli aiemmin torjunut poikansa avunpyynnöt, mikä oli omiaan luomaan kitkaa kaksikon välille. Harry ymmärsi, että kyse oli sukupolvien välisestä taakkasiirtymästä.

Siinä missä Harry kapinoi, William hyväksyi roolinsa kruununperijänä. Veljesten välit ovat edelleen viileät.

– En halunnut tätä työtä. En halunnut olla siellä, enkä halunnut tehdä sitä. Katsokaa, mitä se teki äidilleni, Harry on sanonut viitaten prinsessa Dianan kohtaloon.

ON MAHDOLLISTA, että Harryn taannoinen muutto Yhdysvaltoihin oli osittain Dianan perintöä. Al-Fayedien palkkalistoilla työskennellyt Dodin ja Dianan henkivartija Lee Sansum väittää tuoreessa elämäkerrassaan Dianan haaveilleen muutosta Yhdysvaltoihin. Diana ajatteli, että Yhdysvalloissa hän saisi olla rauhassa julkisuudelta.

Sansum uskoo, että Dianan suunnitelmalla oli vaikutuksensa prinssi Harryn päätökseen muuttaa Yhdysvaltoihin vaimonsa herttuatar Meghanin kanssa. Äitinsä kuoleman aikaan Harry oli 12-vuotias ja prinssi William 15.

Prinssi Harryn ensimmäinen koulupäivä Eton Collegen yksityiskoulussa Englannissa syyskuussa vuonna 1995.

– Tämä trauma tapahtui, kun elämän rakennuspalikoita muotoiltiin. Hänen äitinsä näki Amerikan turvapaikkana, ex-henkivartija muotoilee.

Harryn erkaantuminen kuninkaallisen perheen kanssa on poikkeuksellinen, ja nähtäväksi jää, parantaako aika lapsuuden haavat.

Uutuusdokumentti nostaa uudelleen esiin onnettomuuden, salaliittoteoriat ja muut kivuliaat muistot, jotka brittihovi joutuu kohtaamaan jälleen kerran. Kuninkaallinen perhe joutuu kohtaamaan myös ne fanit, joiden näkemyksen mukaan Dianan kuolemaan liittyy edelleen liikaa mysteerejä.

Kommenttien perusteella kuninkaallisfanien on vaikeaa hyväksyä sydänten prinsessan kohtaloa sekä virallisia tutkimuksia, jotka ovat kumonneet teoriat murhasalaliitosta.

– Viha siitä kuinka Diana kuoli, on edelleen niin raakaa, eikä se tule koskaan loppumaan. Monille prinsessa Diana oli ainoa kuninkaallinen, johon pystyimme samaistumaan ja ihailemaan, eräs Twitter-käyttäjä summaa.