Angelina Jolien ja Brad Pittin lastenhoitajan mukaan perheen lapsilla ei ollut minkäänlaisia sääntöjä tai rutiineja.

Hollywood-tähtien Angelina Jolien ja Brad Pittin avioeroa on puitu oikeudessa jo vuosien ajan, eikä loppua näy. Ex-pari on käynyt kiivasta oikeustaistoa lastensa huoltajuudesta ja avioliiton aikana hankitusta omaisuudesta.

Viime viikolla Jolien ja Pittin riitaisa ero nousi jälleen otsikoihin, kun NBC News sai käsiinsä FBI:n raportin vuonna 2016 tapahtuneesta rähäkästä, joka johti parin eroon.

Jolie väittää julki tulleessa raportissa raivostuneen Pittin kaataneen olutta ja viiniä ympäriinsä ja napanneen hänen päästään kiinni ja ravistelleen häntä. Sen jälkeen Pitt oli Jolien mukaan lyönyt lentokoneen kattoa neljästi.

Jolien väitteiden mukaan parin lapset tiedustelivat häneltä oliko hän kunnossa, johon Pitt vastasi, että ”äiti ei ole kunnossa, sillä hän pilaa tämän perheen”. Jolie kertoo ottaneensa Pittin kaulaotteeseen, kun tämä oli lähestynyt vihaisena Maddox-poikaa.

Jolien mukaan hän satutti välikohtauksessa kätensä ja kyynärpäänsä.

Lue lisää: Brad Pittin ja Angelina Jolien avioeroon johtaneesta lentomatkasta paljastui uusia yksityiskohtia – rajuja väitteitä rähäkästä yksityiskoneessa

Nyt parin riitaisan eron kulisseista on tihkunut jälleen lisätietoja, sillä perheen entinen lastenhoitaja on puhunut suunsa puhtaaksi In Touch -lehden haastattelussa.

Nimettömänä pysyttelevä lastenhoitaja kertoo lehdelle, että Jolien ja Pittin perhe-elämä oli kaoottista. Lastenhoitaja vertaa perheen kotia Yksi lensi yli käenpesän -elokuvaan, joka sijoittuu mielisairaalaan.

Lastenhoitajan mukaan lapset, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ja Vivienne olivat jatkuvasti tukkanuottasilla, eikä lapsilla ollut minkäänlaista kuria. Lasten kuvaillaan pomottaneen vanhempiaan jatkuvasti.

Angelina Jolie kuvattuna lastensa kanssa vuonna 2017. Kuvassa Shiloh (vas.), Maddox, Vivienne, Pax, Zahara ja Knox.

Jokaiselle lapselle oli alunperin palkattu kuusi lastenhoitajaa, jotka vuorottelivat kunkin lapsen hoidossa.

Osa lastenhoitajista irtisanoutui ”sietämättömien” työolojen takia.

– Angelina ja Brad eivät opettaneet lapsille mitään rutiinia. Lapset matkustelivat koko ajan, joten heidän elämässään ollut pysyvyyttä. He kärsivät koko ajan jet lagista, lehdelle kerrotaan.

– Brad saattoi yhtäkkiä vain ilmestyä syömään pizzaa lasten kanssa ja samalla hän sekoitti koko perheen rutiinin.

Angelina Jolie ja Brad Pitt erosivat vuonna 2016. Jolie jätti avioerohakemuksen vain muutama päivä dramaattisen lentokoneessa sattuneen välikohtauksen jälkeen.

Lastenhoitajan mukaan tuolloin 9-vuotias Maddox-poika sai myös ajella moottoriajoneuvolla ympäri perheen tiluksia ilma sen kummempaa valvontaa.

– Ruokasodat ja jalkapallon pelaaminen sisätiloissa ovat ihan normaalia heidän perheessään. Angelina ei tiedä yhtään, mitä kotona tapahtuu. Heillä ei ole mitään sääntöjä.

Lapsilla ei myöskään ollut nukkumaanmenoaikoja, vaan he saattoivat juoksennella ympäri taloa yötä myöten. Jolien ja Pittin nukkuessa päiväunia, lapset katsoivat toisinaan koko päivän piirrettyjä.

– Kaksi lastenhoitajaa irtisanoutui kun Angelina kuvasi Wanted-elokuvaa. He joutuivat työskentelemään ympäri vuorokauden, ilman vapaapäiviä.

– Kotona on kaaos aamusta iltaan ja joskus nukkumaanmenon jälkeenkin, Brad Pitt kuvaili perhe-elämää ennen avioeroa.

Amerikkalaismediat ovat aikaisemmin kertoneet, että Jolie ja Pitt olivat suhtautuneet nuivasti siihen, että lapsilla olisi ystäviä kodin ulkopuolella. Lasten tiedetään käyneen välillä koulua muiden lasten kanssa, mutta suurimman osan elämästään he ovat olleet kotikoulussa.

Angelina Jolien ja Brad Pittin eron jälkeen Jolien veli James Haven, 49, muutti saman katon alle siskonsa kanssa.

Angelina Jolie kuvattuna veljensä James Havenin kanssa vuonna 2007. Jolien tiedetään olevan hyvin läheinen veljensä kanssa.

Havenin sanotaan ottaneen päävastuun lastenkasvatuksesta. Lehtiväitteiden mukaan Brad Pitt ja Haven riitelivät jatkuvasti, eivätkä he olleet samaa mieltä siitä, miten perheen kuusi lasta tulisi kasvattaa.

Havenista tuli lapsille niin läheinen, että kaksoset Knox ja Vivienne ryhtyivät väitteiden mukaan kutsumaan enoaan isäksi.

– On ollut päiviä, jolloin James viettää lasten kanssa enemmän aikaa kuin kumpikaan vanhempi. Toivottavasti Angelina ja Brad kiinnittävät lapsiinsa enemmän huomiota viimeistään siinä vaiheessa, kun lapset rupeavat kutsumaan Jamesia myös äidiksi, sisäpiiriläinen napauttaa.

Lue lisää: Angelina Jolien ja Brad Pittin 16-vuotias tytär yllättää tanssitaidoillaan – videosta tuli nettihitti