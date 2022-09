OnlyFansilla itsensä elättävä Crista Jaatinen, 23, paljastaa tyypillisen työpäivänsä – tämä on todellisuus ”helpon rahan” takana

Crista Jaatinen, 23, tienaa elantonsa julkaisemalla paljastavia kuvia ja aikuisviihdettä Onlyfansissa. Onlyfansin luullaan tuovan ”helppoa rahaa”, mutta todellisuus on aivan muuta.

Mallintöitä tehnyt Crista Jaatinen aloitti Onlyfansissa alusvaatekuvilla. nyt hän tuottaa aikuisviihdettä ja on yksi Suomen tunnetummista Onlyfans-nimistä.

– Sori, mulla on täällä kuvauskamoja vähän joka huoneessa, joten älkää ihmetelkö jos löytyy leluja, Crista Jaatinen naurahtaa.

23-vuotias Jaatinen on yksi Suomen tunnetuimmista OnlyFans-sisällöntuottajista, ja leluilla hän tarkoittaa seksileluja. Jaatinen tuottaa ammatikseen aikuisviihdettä OnlyFans-alustalle.

OnlyFansissa kuka tahansa voi jakaa haluamaansa sisältöä, kuten kuvia ja videoita, sekä määritellä kuukausihinnan, jolla sisältöä pääsee seuraamaan.

Kosmetologiksi opiskellut Jaatinen innostui OnlyFansista kun alusta oli vielä aivan uusi juttu Suomessa.

Suurta suosiota maailmalla niittänyt palvelu herätti Jaatisen uteliaisuuden.

– Ystäväni oli julkaissut kuvia Alaston Suomi -sivustolla ja ehdotin, että mitenkäs tämä OnlyFans, tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta. Perustimme ystäväni kanssa tilin ja huomasimme, että tännehän tulee hyvin jengiä, Jaatinen sanoo.

OnlyFans tunnetaan erityisesti aikuisviihdesivustona, sillä käyttäjät julkaisevat tyypillisesti alastonkuvia ja -videoita tai muuta eroottista sisältöä. Kyse ei kuitenkaan ole pornosivustosta, vaan OnlyFansiin tuotetaan sisältöä muun muassa liikunnasta, leivonnasta ja tai vaikkapa herkkusienten kasvatuksesta.

Mallintöitä tehnyt Jaatinen aloitti OnlyFansissa alusvaatekuvilla.

– Lähdin sitten kokeilemaan muita juttuja. Huomasin, että tekeminen on tosi kivaa ja nautin siitä suuresti.

Tekeminen tuntui niin hauskalta ja luonnolliselta, että pian Jaatinen ryhtyi tekemään OnlyFansia tosissaan. Nykyään se on hänen tärkein tulonlähteensä.

Hän tuottaa alustalle aikuisviihdettä yksin ja yhdessä ystäviensä kanssa.

– Teen kaikkea sooloporosta lesbopornoon ja orgioihin. Leluja, fetissejä, bdsm:ää… Ihan kaikkea, mitä vaan voi keksiä.

– Monet lähipiiristäni tekevät livetapaamisia, eikä siinä mitään, mutta oma rajani menee niissä, Jaatinen sanoo.

Tyypillinen työpäivä tarkoittaa Crista Jaatiselle sitä, että hän hoitaa omaan OnlyFans-tilinsä ylläpitämiseen liittyviä asioita päivittäin kellonajasta riippumatta.

– En tee kuvauksia joka päivä, vaan kuvauksia on ehkä yksi tai kaksi kertaa viikossa. Se riippuu vähän, kuinka paljon saa materiaalia yhdellä kerralla tehtyä.

– Töitä teen joka päivä. Heti aamukahvia juodessa vastailen ihmisten viesteihin ja laitan ylös, jos on tullut toiveita kuvauksista. Työpäivinä suunnittelen tulevia yhteistöitä, etsin kuvauspareja, ja porukassa käydään läpi mitä ollaan kuvaamassa.

Kilpailu sisällöntuottajien välillä on kovaa ja massasta on osattava erottua. OnlyFansissa on yli 170 miljoonaa kirjautunutta käyttäjää ja yli 1,5 miljoonaa sisällöntuottajaa.

– Sisällöntuottajia on tullut kuin sieniä sateella. Tuntuu, että jokaisella on oma OnlyFans-tili. Olen yksi ensimmäisistä suomalaisista sisällöntuottajista, joten minulla on pysynyt oma seuraajakunta. Uusia tilaajia tulee koko ajan, mutta vakkarit pysyvät.

– Pitää olla joku oma juttu ja oma brändi, jolla markkinoit itseäsi. Jos laittaa pelkästään, että on vaikka 18-vuotias ja kotoisin Suomesta, niin se ei kerro mitään.

Jaatinen sanoo toteuttavansa tilaajien toiveita esimerkiksi kuvien tai videoiden muodossa. Hän myy alustan kautta myös alusvaatteitaan.

Välillä puhelimeen kilahtaa viestejä, joissa pyydetään tapaamista kasvotusten, mutta sellaiseen Jaatinen ei suostu.

Jaatinen sanoo, että oma työ on myös osattava hinnoitella, jotta tulot riittävät elämiseen ja työssä tarvittaviin välineisiin, kuten esimerkiksi kameroihin, valoihin tai kuvauksissa käytettäviin asuihin.

– OnlyFans ottaa 20 prosenttia tuloista, eli kaikesta mahdollisesta kuukausitilauksen hinnasta custom-videoihin. Siihen päälle tilaaja maksaa arvonlisäveron.

– Omaa hinnastoa miettiessä joutuu kiinnittämään tosi paljon huomiota siihen, että paljon sisältö tulee todellisuudessa maksamaan tilaajalle.

Harva sisällöntuottaja OnlyFansissa jakaa tarkkoja tilaajamääriä tai kuukausitienestejään julkisuuteen. Samalla linjalla on myös Jaatinen.

– Minimipalkkani kuukaudessa on viisinumeroinen summa, hän kertoo.

Jaatisella on kolme rakasta koiraa: sylissä istuva Willy sekä Prada ja Gizmo.

Crista Jaatinen ei halua antaa OnlyFansin tekemisestä liian ruusuista kuvaa. Jotkut luulevat OnlyFansin tuovan ”helppoa rahaa”, mutta todellisuus on aivan muuta.

– OnlyFans on tuonut alalle näkyvyyttä. On hyvä, että seksityöstä puhutaan avoimesti, eikä se ole mikään tabu. Miinuspuoli on se, että väärät ihmiset hakeutuvat alalle, Jaatinen toteaa.

Väärillä ihmisillä Jaatinen tarkoittaa niitä, jotka eivät täysin ymmärrä, mitä aikuisviihteen tekeminen on.

– Pornoalalle lähtiessä on oltava aivan varma, että tätä haluaa tehdä työkseen. Vielä tänäkin päivänä tilanne on se, että et välttämättä pääse tiettyihin työpaikkoihin, jos olet tehnyt joskus pornoa.

Siksi hän pyrkiikin puhumaan seksityöstä kaunistelematta alalle pyrkivien kanssa.

– Järjestän omia nettikursseja, joissa koulutan seksityöläisiä. Sielläkin on tullut tilanteita, että joku on ruvennut tekemään pornoa ja todennut parin kuukauden päästä, että miten mä saan nämä kuvat pois netistä? Et saa, ne on siellä aina.

Jaatinen perusti alkuvuodesta osakeyhtiön, joka työllistää myös hänen puolisonsa. Jaatisen kihlattu hoitaa yrityksessä juoksevia asioita, sekä editoi videoita ja avustaa markkinoinnissa.

– Kihlatullani ei ollut mitään aikaisempaa kosketuspintaa OnlyFansiin, joten hänestä tämä on mielenkiintoista ja vähän jännittävääkin, hän sanoo.

Parisuhteeseen OnlyFansin tekeminen ei ole vaikuttanut negatiivisesti, sillä he osaavat erottaa vapaa-ajan ja työn toisistaan.

– Kuvaukset ovat pelkkää työtä. Oma seksielämä on ihan eri juttu, joten läheisyyttä kaipaa ja haluaa myös työpäivien jälkeen.

– Saamme tosi paljon ihmettelyä siitä, että kuvaan sisältöä parhaiden ystävieni puolisoidensa kanssa. Meille se on tosi normaalia, että harrastan seksiä parhaan kaverini miehen kanssa, mutta osa ihmisistä on aivan ihmeissään, hän naurahtaa.

Pari on laatinut yhteiset pelisäännöt kuvauksiin.

– Jos kuvaan toisen miehen kanssa, niin puolisoni haluaa miehen olevan henkilö, jonka me molemmat tunnemme. Tuntemattomat eivät ole ok.

Crista Jaatinen sanoo nauttivansa työstään ja sen tuomasta vapaudesta. Hän saa itse määrittää omat työaikansa ja työpäivien sisällön.

– Elinikäiset ystävät on ehdottomasti parasta tässä työssä. Olen saanut paljon ystäviä, jotka työskentelevät samalla alalla. Pääsen myös toteuttamaan itseäni, eikä kukaan kerro mitä tai milloin jotain pitää tehdä.

Aikuisviihdealalla on myös monia varjopuolia.

– Työn huonot puolet ovat ahdistelijat ja stalkkerit. Kaikilla aloilla on omat huonot puolensa, mutta pornossa ne ovat ehkä vähän erikoisempia.

Joskus ihmiset pyrkivät iholle asti ja käyvät käsiksi.

– Paljon on niitä, että tullaan koskemaan takapuoleen ja sanotaan, että haluan tietää, miltä pakaraimplantti tuntuu. Yleensä koskettelijat ovat naisia. Se on ahdistavaa, että tullaan kysymättä koskemaan.

– Kerran mua on purtu takapuolesta! Olin tiskillä tilaamassa drinkkiä, kun tunsin puraisun pakarassani. Se oli niin outo tilanne, että sitä ei unohda, Jaatinen sanoo.

Jaatinen saa paljon viestejä seuraajiltaan. Pääasiassa viestit ovat positiivisia, mutta välillä viestittely saa uhkaavan sävyn.

– Joku tyyppi laittoi anonyymissa chat-sovelluksessa, että tiedän missä sä asut ja tuun sun kotiin. En huomioinut viestejä ollenkaan ja ajattelin, että tämä on vaan joku sekopää.

– Yhtenä iltana kävelin mieheni kanssa parkkipaikalta kotiin ja sain ilmeisesti tältä samalta ihmiseltä viestin, jossa hän kuvaili tarkoin vaatetustani. Ymmärsin, että hän tietää missä asun ja hän oikeasti stalkkaa mua.

Jaatisen työpaikkanakin toimiva koti sijaitsee maaseutumaisemissa.

Pelottavampiakin tilanteita on ollut. Kerran tuntematon mieskaksikko ilmestyi Jaatisen kotipihaan täysin yllättäen.

– Olin kuvaamassa somejuttuja olohuoneessa ja huomasin, että pihaan ajoi outo auto. Kaksi miestä nousi autosta ja lähti kävelemään kohti ovea. He näkivät ikkunasta, että olen kotona.

Jaatinen soitti samantien puolisolleen, joka jäi langan päähän kuuntelemaan miesten kanssa käytyä keskustelua.

– Toinen miehistä puhui venäjää ja toinen välillä suomea. He kysyivät, että onko täällä heidän postejaan. Se oli selvästi joku nopeasti keksitty tekosyy.

– Minulla oli koko ajan käsi hälytysnapilla. Ymmärrän jonkun verran venäjää ja kun olin vetämässä ovea kiinni, niin toinen mies sanoi venäjäksi, että ”ei, haluan katsella vielä”.

Jaatinen soitti turvapalveluun ja poliisille tapahtuneesta. Hän ei ole varma, tunnistivatko miehet hänet töiden kautta vai oliko kyseessä pelkkä sattuma.

– Se oli pelottavaa. Poliisi kävi etsimässä miehiä, mutta asia ei edennyt siitä mihinkään.

Millaisena Jaatinen näkee oman tulevaisuutensa? Kuinka kauan hän aikoo tehdä OnlyFansia?

– Uskon tekeväni pornoa vielä vuosia. Paras ystäväni on 37-vuotias ja neljän lapsen äiti, ja hän tekee OnlyFansia täyspäiväisesti. Meitä sisällöntuottajia on moneen junaan, eikä tekeminen katso ikää.

– Myös kiinteistösijoittaminen kiinnostaa tosi paljon ja se on se, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä kunnolla. Ostaa, kunnostaa ja vuokrata kiinteistöjä, hän kertoo.