Miljoonien seuraama Andrew Tate sai lähtöpassit Facebookista ja Instagramista

Naisvihamielistä sisältöä tuottava Andrew Tate rikkoi Facebookin ja Instagramin sääntöjä, palvelut omistava Meta vahvistaa.

Naisvihamielistä sisältöä sosiaalisen median tileilleen tuottava ex-potkunyrkkeilijä Andrew Tate on saanut porttikiellon Facebookiin ja Instagramiin, kertoo brittilehti The Guardian.

Facebookin ja Instagramin omistava Meta vahvisti asian lehdelle. Yrityksen mukaan Tate rikkoi Metan ”vaarallisia organisaatioita ja yksilöitä” koskevia linjauksia. Tatella oli Instagramissa 4,7 miljoonaa seuraajaa ennen kuin hänen profiilinsa poistettiin.

Erityisen suosittu Tate on ollut TikTok-palvelussa, jossa hänen videoitaan on katsottu jopa miljardeja kertoja. Hänen käyttäjätilinsä on poistettu myös TikTokista, mutta hänen sisältönsä ovat jääneet elämään palvelussa. TikTok pyrkii poistamaan kaiken Tateen liittyvän materiaalin palvelustaan.

Tate on profiloitunut sosiaalisessa mediassa self-help-guruksi, joka lupaa auttaa ihmisiä tulemaan rikkaiksi, naisten silmissä halutuiksi ja ymmärtämään maailmaa. Hänen sisältönsä on kohdistettu heteromiehille, ja hän käyttää videoillaan naisista halventavia ilmauksia ja puhuu muun muassa miesten ylivertaisuudesta.

Tate osallistui vuonna 2016 Big Brother -ohjelmaan, mutta sai talosta lähtöpassit, kun julkisuuteen vuoti video, jossa hän pahoinpitelee naista.