Sami, 34, ikuisti bilettävän Sanna Marinin iholleen

Tatuointiartisti ehdotti Samille Sanna Marin -aiheista tatuointia. Sami tarttui tilaisuuteen innoissaan.

Järvenpääläinen Sami, 34, päätti ottaa pääministeri Sanna Marinin (sd) bilekohun innoittamana aiheeseen liittyvän tatuoinnin.

Samin pohjetta koristaa tyylitelty versio riehakkaasti tanssivasta Marinista. Alkuperäinen kuva, jonka pohjalta tatuointi on piirretty, on peräisin tällä viikolla julkisuuteen levinneeltä videolta, jossa Marin juhlii villisti julkisuuden henkilöiden kanssa yksityisasunnossa.

Kuva on tatuointiartisti Aatu Ylisen käsialaa. Sami oli alun perin menossa ottamaan toista, Vesa-Matti Loiri aiheista tatuointia, kun Ylinen ehdotti hänelle myös juuri piirtämänsä Marin-aiheisen kuvan ikuistamista iholle. Sami tarttui tilaisuuteen hetken mielijohteesta, mutta innoissaan.

– Tää on tällänen hauska juttu. Ihan millään tapaa kantaa ottamatta mihinkään, oli vaan ihan hupsu juttu. Ei siinä mitään sen enempää.

Ylinen kertoo, että kuva syntyi sen meemiarvon vuoksi. Hän halusi ehdottomasti ikuistaa sen jonkun asiakkaansa iholle.

– Sehän on ihan meemi. Koko homma on ihan meemi. Onhan se ihan huikee juttu, Ylinen kertoo.

Tatuoinnissa Marinin alapuolelle on kirjoitettu teksti ”jauhojengi”. Tällä viitataan yhteen videoista, jolla erään tulkinnan mukaan joku juhlijoista sanoo kyseisen sanan. Tämä taas tulkittiin sosiaalisessa mediassa viitteeksi huumeiden käytöstä.

Mitään todisteita huumeiden käytössä juhlista ei ole, ja Marin itse on myös kiistänyt huumeiden käytön jyrkästi ja kertonut oman oikeusturvansa vuoksi käyneensä huumetestissä, jonka tulos julkistetaan sen valmistuttua.

Ylinen otti kuvassaan taiteellisia vapauksia, ja lisäsi Marinin vasempaan käteen ”kokkelipussin”.

– Ei se ole mikään muu kannanotto, kuin että elämä on hauskaa, Ylinen sanoo.

Tuoretta tatuointiaan Sami ei ole ehtinyt vielä juuri esitellä, mutta kertoo näyttäneensä sitä muutamalle kaverilleen. Hänen mukaansa kaverit ovat pitäneet tatuointia hauskana.

– Nuo Sanna Marinin touhut ovat muutenkin olleet hauskoja. Ihan sketsijuttuhan tämä on, ei siinä sen kummempaa.

– Aatu on ihan mestari ideoimaan näitä hommia. Hän on ajan hermolla, ja hänellä on tunnetusti musta huumorintaju, Sami sanoo.