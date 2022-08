Hanna Tikander, 28, raitistui kaksi vuotta sitten – näin paljon rahaa on säästynyt

Raitistunut Hanna Tikander käytti ennen alkoholiin ja päihteisiin paljon rahaa. Nyt hän kertoo, kuinka paljon siihen olisi kahden vuoden aikana mennyt.

Kaksi ja puoli vuotta sitten Mimmit sijoittaa- ja Selvin päin -podcasteista tuttu Hanna Tikander, 28, jätti alkoholin ja päihteet. Tällä viikolla julkaistiin myös Tikanderista kertova Selvin päin – Erään bilettäjän tarina -kirja.

Sijoittamiseen keskittyvän podcastin tekijä on myös seurannut sovelluksen avulla, kuinka paljon raitistumisen säästi rahaa.

– Se näyttää jotain yli kymmentätuhatta euroa. Mutta eihän se tarkoita, että ne rahat olisi oikeasti säästötililläni tai missään muuallakaan, Tikander kertoo naurahtaen.

Toimittaja Wilma Ruohisto (vas.) kirjoitti Hanna Tikanderin tarinan kirjaksi, joka julkaistiin elokuussa.

Alkoholin ja päihteiden sijaan rahaa on kulunut muihin asioihin.

– Huomaan sen olevan aika plusmiinusnolla. Kun on oppinut arvostamaan itseään ja olen hyväksynyt olevani hyvä ihminen, jolla on oikeus nauttia ja hemmotella itseään, niin teen sen.

Aiemmin Tikander on turruttanut tunnetiloja ja ajatuksiaan alkoholilla ja päihteillä. Se on tuonut mukanaan myös häpeää ja ongelmia ihmissuhteissa.

– Olen tehnyt huonoja päätöksiä kun en ole tuntenut itseäni, enkä ole aiemmin voinut tutustua itseeni päihteiden ja alkoholin takia. En ole aina osannut toimia oikein sellaisissa tilanteissa, joissa olisin halunnut toimia oikeasti.

Kirjan tekeminen oli osa Tikanderin omaa prosessia, jossa hän sai ajatuksena ja kokemuksena kansien väliin. Hän halusi myös antaa vertaistukea niille, jotka sitä kaipaavat.

– Pystyn ehkä olla sellainen henkilö, josta joku toinen henkilö saa omalle raitistumismatkalleen sellaista tukea, jota itse olisin kaivannut raitistuessani.

Millaista vertaistukea Tikander olisi itse sitten kaivannut?

– Että joku olisi kertonut, mitä kaikkea siihen prosessiin liittyy. Raitistuminen ei välttämättä ole mitään pumpulilla tanssimista, siinä tulee ulkopuolisuuden tunteita ja alat kyseenalaistamaan täysin omaa identiteettiä.

Kirjassa Tikander kertoo alkoholin lisäksi huumeiden käytöstä juhlien yhteydessä.

– Tiesin koko ajan, että kirjassa se tulee jossain vaiheessa esille, enkä aikonut jättää sitä kertomatta.

Kirjaprosessin edetessä Tikander sai koko ajan lisää varmuutta puhua aiheesta.

– Tämä on edelleen vaiettu aihe, ja jonkun on pakko puhua siitä. Koin, että tämä on hetkeni käyttää ääntäni.

Hanna on kertonut raitistumismatkastaan avoimesti jo aiemmin, mutta kirjassa hän avaa vielä enemmän tarinaansa.

Haastatteluhetkellä Tikander oli saanut rohkeasta puheestaan vain positiivista palautetta. Hän painottaa kuitenkin, ettei halua leimata ketään tai puhua kenenkään puolesta, vaikka on itse päättänyt kertoa tarinansa.

– Kaikki elää elämäänsä niin kuin haluavat, enkä sano että muidenkin täytyisi puhua siitä. Toivon, että minun puhumiseni auttaisi niitä ihmisiä puhumaan, jotka haluavat puhua siitä aiheesta.