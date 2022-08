20 vuotta sitten aikuisviihdettä ei päässyt tekemään noin vain kuka tahansa, vaan tuotantoyhtiöihin piti tehdä vaikutus. Mittavan pornouran tehnyt Oskar ”Jeppe” Elmgren paljastaa nyt, miten hän siinä onnistui.

Viking Linen laiva lipuu rauhallista vauhtia kohti aavaa merta. Kesän lämpö hellii, ja laivan kansi on täynnä ihmisiä.

Laiva kaartaa Suomenlinnan itäpuolta kohti Kuninkaanporttia, kun saarelta paljastuu yllättävä näky.

Mies taiteilijanimeltään Jeppe makaa selällään maassa alastomana. Tai ei makaa, vaan esiintyy kahden vastanäyttelijänsä kanssa. Toinen naisista istuu hajareisin Jepen kasvojen päällä, kun toinen niin sanotusti ratsastaa.

– Kyllä siellä oli tyyppejä kannella vilkuttamassa, Jeppe, oikealta nimeltään Oskar Elmgren, muistelee noin 15 vuoden takaista työpäiväänsä.

Tuohon aikaan Elmgren oli yksi kotimaisen pornon suurimmista tähdistä. Käynnissä oli ulkoilmakuvaukset, joissa oli aina kiinnijäämisen riski. Elmgrenin mukaan kohtausta varten ei ollut pyydetty saati hankittu minkäänlaisia kuvauslupia.

– Eihän sitä nyt mitään lupia tarvitse, hän naurahtaa ja hymyilee.

Oskar Elmgren on pyrkinyt tekemään elämässään vain sellaisia asioita, joita aidosti pitää. Oma firma syntyi kiinnostuksesta autoihin ja moottoreihin.

Tänä päivänä kuka tahansa voi tehdä pornoa helpommin kuin koskaan. Nettikameralla, tunnelmallisella valaistuksella ja sensuellilla tai rehellisen rivolla kuvamateriaalilla on mahdollista ansaita sievoisia summia esimerkiksi Onlyfans-palvelun kautta. Julkisuudessa esiin pääsevät useimmiten tarinat, joissa tienestit nousevat jopa kymmeniin tuhansiin euroihin kuussa, mutta yleiskuva on toinen: eri lähteiden mukaan Onlyfansiin sisältöä tuottava henkilö tienaa sillä keskimäärin noin 150 euroa kuukaudessa.

Joka tapauksessa kynnys ryhtyä aikuisviihteen tuottajaksi on huomattavasti alempana kuin ennen ja lähes kenellä tahansa on siihen nyt mahdollisuus.

Toisin oli silloin, kun Oskar Elmgren ryhtyi alalle. Elettiin vuotta 2002. Aikuisviihdettä näki lähinnä VHS-nauhoilla, DVD-levyillä ja kioskien ylähyllyillä. Nettipornoakin oli, mutta ilmiönä se oli vielä nykyiseen verrattuna pieni.

Elmgren näki alan keskustelufoorumilla ilmoituksen aloittelevasta tuotantoyhtiöstä, joka etsi näyttelijöitä pornoelokuviin. Miksi ei, hän tuumi. Kehon kriittisin mitta oli alan standardien mukainen.

– Moni kysyy, miten päätyy tekemään pornoa. Minä kysyn, että miten ihmeessä ei päädy tekemään pornoa, hän sanoo.

Elmgrenin syy ryhtyä pornotähdeksi ei hänen mukaansa liittynyt seksiin kuin korkeintaan sen kautta, että oli “hauska läppä” kertoa ihmisille tekevänsä aikuisviihdettä. Päällimmäinen motiivi kytkeytyy Elmgrenin elämänasenteeseen: hän haluaa olla esimerkki siitä, kuinka ihmisten tulisi tehdä enemmän omia juttuja, juuri niitä asioita, mitä huvittaa.

– Jotta kulttuuri ja yhteiskunta olisivat vapaampia, hän jatkaa.

Aloittaessaan aikuisviihdeuransa Elmgren opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa. Hänet oli valittu yliopistoon huippuarvosanoin, ja hän toimi opiskelijoiden etujärjestön puheenjohtajana.

– Olin päättänyt, että jos joku alkaa urputtaa mun pornourasta, niin vastaan, että olin hakijoista viiden parhaan prosentin joukossa, onko sulla siihen jotain sanottavaa?

Päin naamaa kenelläkään ei ollut, mutta keskustelupalstoilla pulistiin senkin edestä. Miestä haukuttiin esimerkiksi oksettavaksi nörtiksi, luihuksi ja typerän näköiseksi mieheksi. Työn kannalta olennaisin ruumiinosa sai sentään kehuja.

– Mielipiteitä saa olla, siinä ei ole mitään pahaa. Pitää vain suhtautua niihin oikein.

Elmgrenin mielestä ihmisten ei pitäisi jatkuvasti miettiä, miten sopii tai ei sovi käyttäytyä – kunhan toimii laillisesti. Tosin jos hän saisi päättää, moni laki olisi nykyistä sallivampi.

Elmgren pitää pelkästään hyvänä asiana, että esimerkiksi Onlyfansin kautta kuka tahansa saa omaa materiaaliaan levitykseen. Hän ei kuitenkaan usko, että hype kestää ikuisesti.

Elmgren arvelee, että energian hinnan noustessa ja inflaation yltyessä yhä harvempi on valmis käyttämään rahaa pornografiseen materiaaliin.

Pornoa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Tämän vuoksi Elmgren tuumii, että moni saattaa päätyä julkaisemaan omaa aikuisviihdettään tunnetuilla pornosivustoilla, jolloin tuloja kertyy esimerkiksi mainoksista.

– Myös sellaisella bisnesmallilla voi tienata, mutta rahamäärä per katsoja on esimerkiksi Onlyfansia pienempi.

Miksi Jeppe? Oskar Elmgren valitsi pornonimekseen Jepen silkan ironian vuoksi. Nimivalinnalla hän halusi irvailla Mr. Steele -tapaisille ”kova tyyppi” -henkisille taiteilijanimille, joita alan näyttelijät usein käyttävät. Lisäksi Elmgren halusi käyttää yksiosaista nimeä. – Isot tähdet käyttävät vain yhtä nimeä. Kuten Madonna, hän naurahtaa.

Hauska harrastus. Sellaiseksi Elmgren tiivistää noin kymmenvuotisen kokemuksensa pornonäyttelijänä. "Jeppe” ei varsinaisesti ole eläköitynyt, vaan ollut tauolla noin vuodesta 2012 saakka. Paluu ei ole poissuljettu mahdollisuus.

Elmgrenillä ei ole hajuakaan, monessako pornoelokuvassa hän on esiintynyt tai monellako DVD-levyllä on hänen kohtauksiaan. Tätä haastattelua varten hän on ottanut mukaansa uransa kruununjalokivet, molemmat Best of Jeppe -DVD:t.

Suomen kovin kalu, toisen etukansi väittää. Takakansi uhoaa Jepen olevan Suomen kovin panomies.

– Kai se niin on, kun siinä lukee, Elmgren heittää ja kasvoille tulee se tuttu hymy.

Jepeltä on julkaistu keksi Best Of -DVD:tä.

Elmgren arvioi esiintyneensä noin 100–200 kohtauksessa. Kuvauspäivän aikana kohtauksia kuvattiin yleensä kaksi tai kolme. Yhden kohtauksen kuvaus kesti puolesta tunnista aina viiteen tuntiin.

Kuulostaa kyltymättömältä. Moni voisi pitää puoltakin tuntia pitkänä aikana.

– Ei, se on kyllä kohtuullisen lyhyt aika. Ei siinä ihan kauheasti ehdi touhuilemaan, Elmgren sanoo.

Elmgrenille maksettiin hänen mukaansa noin 100–300 euroa per kohtaus. Raha ei kuitenkaan kiinnostanut yhtä paljon kuin harrastuksen haasteet: kuinka hän pystyisi suoriutumaan kuvaajan ja tuottajan ollessa läsnä, kuinka hän saa aloittelevan vastanäyttelijän rentoutumaan, kuinka hän voisi itse vaikuttaa siihen, että Jepen materiaali näyttäisi kuvakulmien puolesta mahdollisimman laadukkaalta – ja mahdollisimman aidolta. Feikkaamisesta Elmgren ei pidä.

Tämä on se syy, miksi Jeppe vakiinnutti asemansa suomipornossa. Elmgren kertoo, että mikäli pornon tekemiseen suhtautuu pelkkänä seksinä, ura loppuu lyhyeen. Pitää osata esiintyä ja uskaltaa näyttää, miltä esiintyminen tuntuu.

– Jos olisin tehnyt pornoa ammatikseni, niin oman fiiliksen esille tuomiseen olisi pitänyt keskittyä enemmän. Mitä enemmän fiilistä on mukana, sitä parempi kohtaus on.

Oskar Elmgren on tottunut siihen, että hänet tunnistetaan. Jotkut saattavat muistaa hänet Jeppenä, jotkut vuoden 2011 Big Brother -kisaajana.

Ikimuistoisin tunnistaminen tapahtui vuonna 2017. Elmgren oli Kambodzassa pienenpienellä saarella etsimässä rantabileitä. Vastaan tuli noin kolmikymppinen pariskunta, joka tunnisti Elmgrenin – tai siis Jepen.

– He huusivat, että hei Jeppe, mitä sä täällä teet! Se oli ihan törkeän hauskaa. Jeppe tunnettiin keskellä ei mitään, Elmgren kertoo.

Kuvassa näkyvästä rungosta on tarkoitus rakentua kunnon kilpa-auto.

Osa ihmisistä ei ole Elmgrenin mukaan oikein osannut suhtautua hänen menneisyyteensä. Elmgren kokee, että joissain porukoissa miespuoliset henkilöt ovat pelänneet oman asemansa puolesta, kun paikalla on entinen pornotähti. Elmgreniä on pidetty uhkana.

Pääasiassa huomio on kuitenkin ollut positiivista. Pari kuukautta sitten hän oli BB-tuttujensa kanssa risteilyllä, kun laivalla ollut nainen tunnisti Elmgrenin hänen omien sanojensa mukaan välittömästi ja ilta jatkui myöhemmin samassa hytissä jeppemäisissä puuhissa.

– Tällaista voi joskus olla. On niitä, joita mun menneisyys kiinnostaa ja niitä, joita ei.

Mitä Elmgrenille jäi käteen urasta Jeppenä?

Ainakin kokemuksia, joita on vain harvalla. Yksittäisistä mieleenpainuvimmista hetkistä hän nostaa Suomenlinnan heilutusten lisäksi Tampereella tehdyt ulkokuvaukset, joiden aikana puhkesi rajuilma. Kuvaaja ja tuottaja jo olivat laittamassa pillit pussiin, mutta Elmgren halusi niin sanotusti pitää oman pillinsä pussissa.

– Mä olin, että täähän on siistiä, jatketaan kuvaamista. Vastanäyttelijä oli samaa mieltä. Se oli yksi siisteimmistä kohtauksista, joita olen tehnyt, hän sanoo.

Pornon kautta Elmgren kiinnostui politiikasta. Hän on toiminut Uudenmaan piraattipuolueen puheenjohtajana ja pyrki eduskuntavaaleihin vuonna 2011. Elmgren teki vaaleja varten politiikkateemaisen pornovideon. Sitä inspiroi muun muassa passeihin tullut sormenjälkirekisteröinti, jota Elmgren vastusti.

Vaaleissa Elmgren sai 86 ääntä, eikä hän tullut täten valituksi.

Big Brother -taloon hän kuitenkin kelpasi, ja ilman Jeppe-taustaa se olisi tuskin onnistunut. Elmgren kertoo yrittäneensä tuoda taloon seksileluja, mutta ne takavarikoitiin. Hän ei ymmärtänyt järjestäjien selitystä siitä, että lelut voisivat olla vaarallisia.

Elmgrenin firma on maailmanlaajuisesti yksi harvoista, joka valmistaa billet merge collectoreita eli lähinnä turbopakosarjoihin käytettäviä haaroitusosia.

Nykyään Elmgren pyörittää veljensä kanssa Elmer Racing -nimistä kilpamoottoreihin ja niiden kehitykseen keskittyvää firmaa, jossa hän toimii teknologiajohtajana.

Firman kehittämällä Thor-moottorilla on voitettu kolme kertaa peräkkäin Time Attack -sarjan MM-kultaa. Time Attack on formuloiden jälkeen nopein rata-autoluokka. Elmer Racing keskittyy myös turbopakosarjojen haaroitusosien valmistukseen, joita koko maailmassa valmistaa vain muutama toimija.

Voi kuulostaa hatusta vedetyltä, mutta Jepessä ja Elmer Racing -yrityksessä on melko paljon samaa – päällimmäisenä niiden syntymisen syy.

Kumpaankin liittyy suuri kiinnostus tehdä ihan omaa juttua ja katsoa, voisiko siitä tulla jotain. Jepestä tuli yksi suomipornon tunnetuimmista näyttelijöistä, Elmer Racingin moottorista kolminkertainen maailmanmestari.

Elmgren toivoo, että hän on Jeppenä kyennyt vaikuttamaan ihmisiin rohkaisemalla heitä poikkeamaan valtavirrasta.

– Se on oleellinen asia pornossa, ja netti on tuonut siihen paljon apua. Se on mun mielestä hieno asia.