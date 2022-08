Linda Evangelistan kasvot teipattiin muotilehden kuvauksia varten. Entinen huippumalli kertoo, ettei hän ole vieläkään toipunut kuusi vuotta sitten pieleen menneistä kauneusoperaatioista.

Entinen supermalli Linda Evangelista, 57, on kertonut julkisuudessa avoimesti siitä, miten pieleen menneet kauneusoperaatiot pilasivat hänen elämänsä ja jättivät ikuiset jäljet.

Evangelista on elänyt viimeiset vuodet pitkälti poissa parrasvaloista ja antanut vain harvoja haastatteluja. Nyt hän poseeraa kuitenkin Britannian Voguen kannessa ja kertoo lehdelle, mitä kauniiden kuvien ottaminen vaati.

Evangelista kävi vuosien 2015 ja 2016 aikana yhteensä seitsemän kertaa rasvan jäädytysoperaatiossa, jota mainostettiin vaihtoehtona rasvaimulle. Sen seurauksena hänen vartalonsa jäi pahasti runnelluksi. Evangelistan mukaan operaatiot tuhosivat hänen ulkonäkönsä ja niiden jälkiä on yritetty korjata leikkauksilla.

Ex-malli kertoo Voguelle, että lehden kuvauksia varten turvauduttiin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Hänen kasvonsa teipattiin ”taakse”. Teipit ja kuminauhat peitettiin kuviin hatulla ja huivilla.

– Tuo ei ole leukani eikä kaulani oikeassa elämässä – en minä voi kävellä ympäriinsä teippiä ja kuminauhoja joka puolella, Evangelista sanoo haastattelussa Daily Beastin mukaan.

Evangelistan mukaan hän yrittää oppia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on, mutta maailmankuulun muotilehden kuvia varten hän halusi luoda illuusion ja fantasian.

– Me luomme unelmia. Mielestäni se on sallittua. Kaikki epävarmuuteni on hoidettu näissä kuvissa, joten sain tehdä sitä mitä rakastan tehdä, mallina pitkän uran tehnyt Evangelista toteaa.

Evangelista kertoo Voguen haastattelussa, että ”rasvan jäädytys” oli häneltä iso virhe, joka aloitti vuosikausien painajaisen. Hän hakeutui operaatioihin, sillä mainoksia niistä tulvi joka tuutista hänen nähtäväkseen. Mainoksissa kysyttiin, pitikö katsoja peilissä näkemästään kuvasta ja Evangelista koki, että ne puhuttelivat häntä syvästi.

– Ne (mainokset) puhuivat minulle. Oli kyse itsepäisestä rasvasta alueilla, jotka eivät antaneet periksi. Sanottiin, ettei (operaatiossa) ole lainkaan toipumisaikaa eikä leikkausta. Joisit vain taikajuoman, ja minähän joisin, koska olen hieman turhamainen. Ja niin minä tein sen – ja se iski takaisin, Evangelista kertoo Voguelle.

Evangelistan mukaan hän ei edelleenkään kykene katsomaan itseään peilistä ja operaatiot ovat jättäneet hänelle traumoja.

– Olenko henkisesti toipunut? En todellakaan. Mutta olen kiitollinen siitä tuesta, jota olen saanut ystäviltäni ja alaltani.

Vartaloon jääneet ruhjeet ovat vaikuttaneet myös Evangelista työhön. Hän kertoo Voguelle, että hänen on hyvin vaikeaa löytää sellaisia mallin keikkoja, joissa rasvanjäädytyksen jäljet eivät näkyisi.

– Ette tule näkemään minua uima-asussa, se on varmaa. Tulee olemaan vaikeaa löytää töitä ilman kuvanmuokkausta tai asioihin ahtautumista tai teippausta, pakkausta tai huijausta, kun minusta pursuaa asioita, Evangelista sanoo.

Evangelista kertoi viime talvena People-lehden haastattelussa, että kolmen kuukauden kuluttua rasvahoidoista hän alkoi huomata pullistumia leuassaan, reisissään ja rintaliivien alueella. Alueet, joita hän halusi toimenpiteellä pienentää, kasvoivat ja kovettuivat ja muuttuivat lopulta tunnottomiksi.

Lopulta epätoivoinen Evangelista hakeutui lääkärin vastaanotolle. Lääkäri diagnosoi hänellä paradoksaalisen rasvan liikakasvun (paradoxical adipose hyperplasia, PAH) ja totesi, ettei mikään määrä dieettejä tai urheilua korjaisi sitä. Evangelista järkyttyi tiedosta.

Peoplen mukaan rasvan liikakasvu on sivuvaikutus, jonka noin yksi prosentti rasvan jäädytyspotilaista saa.

Kanadalaisen Evangelistan pitkä ura mallina alkoi vuonna 1978, kun mallitoimiston kykyjenetsijä löysi hänet Miss Teen Niagara -kilpailusta.

Evangelista on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja vaikutusvaltaisimmista malleista. Time-lehti valitsi hänet vuonna 2012 yhdeksi sadasta muodin ikonista.