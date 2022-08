Jukka Hildén kävi syvissä vesissä elämäkertaa tehdessään – lupaa kirjan sisältävän järisyttäviä paljastuksia, joita edes Chachi-vaimo ei tiedä

Jukka Hildén sanoo kirjaprojektin olleen raju koettelemus.

Duudsoneista tutun Jukka Hildénin elämäkerta Kivun perintö julkaistaan lokakuussa. Hildén lupaa Jani Niipolan kirjoittaman kirjan olevan kaunistelematon kertomus hänen elämänsä vaikeista hetkistä.

– Se on aika hurja projekti. Kyllä tässä on välillä tiputtu polvilleen ja mietitty, että olenko oikeesti ollut näin paska jätkä. Välillä on oltu pilvilinnoissa. Aika omilla neuvoilla on Härmästä ponnistettu, mitään ei ole kultaisella tarjottimella annettu, Hildén sanoo.

– On todella antoisaa katsoa itseään yltiörehellisenä peilistä ja miettiä niitä palasia, joista elämä on rakentunut. Osa palasista on tietenkin mätiä. En suosittele tätä ihan kenelle tahansa, mutta kyllä sieltä toisesta päästä putkea tulee parempi ihminen.

Hidén toteaa, että kirja sisältää sellaisia paljastuksia, joita edes hänen vaimonsa Chachi tai läheiset ystävät eivät ole entuudestaan tienneet.

– Kerroin muutaman pätkän Jarnolle (Laasala), jonka kanssa ollaan 30 vuotta tunnettu. Hän liikuttui kyyneliin ja sanoi, ettei ole koskaan tiennyt tätä minusta.

Jarno Laasala ja Jukka Hildén.

Hildén sanoo vierailun Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa toimineen alkusysäyksenä kirjaprojektille.

– Kerroin ohjelmassa enemmän itsestäni ja siitä tuli niin äärettömän hyvää palautetta. Jengi ei tiennyt, mitä olen käynyt läpi. Tässä kirjassa tulee kyllä yllätyksiä oikealta ja vasemmalta, Hildén lupaa.

Aivan kaikkea Hildén ei kuitenkaan halunnut kirjassa paljastaa.

– En mitään rällättelytarinoita halunnut sinne. Ne pysyy muistoissa, hän sanoo.