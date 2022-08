Jippu katosi yllättäen julkisuudesta – rytinäpaluu parrasvaloihin aiheutti pakokauhun

Jippu kertoo saavansa edelleen runsaasti palautetta keväällä julkaistusta kirjastaan.

Artisti Jippu julkaisi elämäkertateoksensa keväällä. Tänä syksynä luvassa on uutta musiikkia.

Artisti Jippu, oikealta nimeltään Meri-Tuuli Elorinne, julkaisi alkuvuodesta Jippu – Kun perhonen lakkaa hengittämästä -teoksen, jossa sukellettiin suoraan ja peittelemättä hänen elämänsä käännekohtiin.

Artisti kertoo saaneensa valtavasti kannustavaa palautetta hänen ja Kai Kortelaisen kirjasta.

– Kirja on myynyt ihan älyttömästi ja olen siitä mykistynyt. Ajattelin, ettei kukaan noteeraa kirjaa, mutta kävi päinvastoin, hän sanoo.

– Olen saanut kirjasta vain hyvää palautetta. Jopa kristityiltä, joista ajattelin, että sieltä tulee kritiikkiä. Saan edelleen viikoittain Instagramiin palautetta kirjasta ja se on koskettanut minua todella paljon. Tarkoitukseni oli nostaa esille mielenterveysasioita ja palautteen perusteella olen siinä onnistunut.

Jippu sanoo aluksi hätkähtäneensä kirjan saamaa julkisuutta.

– Se oli yllättävää. Olin ollut kauan poissa mediasta ja sitten olinkin kaikkialla. Tuli pakokauhu, mutta sitten ajattelin, että tämä on nyt hetken aikaa tätä. Kohusta toipuminen kesti kyllä pitkään.

– Työn suhteen on tulossa isoja, tosi makeita juttuja, Jippu iloitsee.

Jippu kertoo kesän sujuneen keikoilla, seurakuntatyössä ja pojan kanssa touhutessa. Kiirettä on pitänyt myös uuden musiikin parissa. Ensi vuonna hän julkaisee myös uuden kirjan, jossa käsitellään hengellisyyttä.

– Työn suhteen on tulossa isoja, tosi makeita juttuja. Syksyllä on luvassa hieman musaakin, uutta biisiä. Monilla elämän osa-alueilla on toteutumassa haaveita, hän hymyilee.

Oman musiikin lisäksi hän kirjoittaa biisejä myös muille artisteille.

– Olen tänä kesänä jotenkin laiskasti saanut tehtyä musaa muille. Ehkä se on se, että olen ollut niin kauan poissa populaari puolelta ja olen kirjoittanut enemmän Jeesus-juttuja, niin fiilistä pitäisi vaihtaa. Poptähdille on vaikea tehdä julistavaa musaa, hän naurahtaa.