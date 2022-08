Räppäri Mercedez ja murhaaja Janne Ranisen yhteinen arki alkoi vankilasta vapautumisen jälkeen – näin elämä muuttui

Linda-Maria Roine ja Janne Raninen juhlivat häitään elokuussa.

Räppärinä ja kirjailijana tunnettu Mercedez, oikealta nimeltään Linda-Maria Raninen (o.s. Roine), avioitui puolisonsa Janne Ranisen kanssa elokuun alussa.

Pari vihittiin Helsingin Tuomiokirkossa.

– Meillä oli noin sata vierasta. En stressannut häistä, vaan päätimme antaa asioiden mennä omalla painollaan. Tärkeintä oli itse vihkiminen, en ottanut yksityiskohdista stressiä, Linda-Maria sanoo IS:lle WSOY:n järjestämässä tilaisuudessa.

Linda-Maria ja Janne Raninen sanoivat ”tahdon” elokuun alussa.

Pari tapasi poikkeuksellisissa olosuhteissa, sillä kahdesta murhasta tuomittu Janne Raninen on ollut suuren osan elämästään vankilassa. Hän vapautui viime vuoden maaliskuussa. Sitä ennen pari oli elänyt viisi vuotta erillä toisistaan.

Linda-Maria Raninen sanoo molempien elämän mullistuneen melkoisesti Jannen vapautumisen jälkeen.

– Viisi vuotta odottamista oli kaiken tämän arvoista. Meillä on ollut arki tosi ihanaa. Kaikki on mennyt jopa paremmin mitä odotin.

– Kun toista odottaa niin kauan, niin pitää olla tosi varma suhteesta.

Syksyllä taiteilijanimellä esiintyvä Mercedez julkaisee kolmannen kirjansa ja viimeistelee kolmannen levynsä.

– Pitäisi myös aloitella tätä avio-elämää, hän naurahtaa.

Vaikka arki Jannen vapautumisen jälkeen on ollut ihanaa, on siinä ollut myös omat haasteensa. IS tavoitti pariskunnan myös Selvin päin – Erään bilettäjän tarina -kirjan julkistamistilaisuudessa.

– Yhtäkkiä kun toinen on vapaana, niin täytyy sopeutua uuteen tilanteeseen. Aikaisemmin kaikki aikataulut olivat selkeät ja ikään kuin ulkopuolelta määriteltiin se, miten vietimme aikaa, Linda-Maria kertoo.

Jannen täytyi samaa aikaan totutella arkeen vankilan ulkopuolella ja yhteiselämään pitkäaikaisen kumppanin kanssa.

– Se on suuri muutos, kun tulee tuolta lukkojen takaa. Siellä asutaan pienessä sellissä ja on harmaata ja tietyt päivärutiinit. Sitten tulee tänne ja on tuoksut, värit, puhelimet ja kaikki tuommoiset. Kyllä se on suuri muutos, Janne sanoo.

Linda-Maria toteaa perään, että hän olisi jopa säikähtänyt, jos uuteen arkeen totuttelu ei olisi ollut millään tavalla haastavaa.

– Jos on noin pitkän aikaa kiven sisällä, mielestäni olisi omituista, jos Janne olisi ihan ettei tunnu missään.

Juuri häämatkalta palanneet Janne ja Linda-Maria antoivat IS:lle ensimmäisen haastattelunsa avioparina.

Yhteinen arki on tuonut tuoreen avioparin vain lähemmäksi toisiaan.

– Se on ollut positiivinen muutos, kun yhtäkkiä saakin viettää aikaa, Linda-Maria sanoo.

Työt pitävät molemmat kiireisinä, mutta pienet arjen luksushetket ovat molemmille tärkeitä.

– Iltaisin ajamme sähköpotkulaudalla Löylyyn, juomme alkoholittomat viinit, syömme hyvät skagenleivät ja katselemme merelle, Janne kertoo.

Linda-Maria toteaa, ettei yhteisen ajan tarvitse sisältää isoja irtiottoja. Pienet yhteiset hetket ovat kaikista tärkeimmät.

– Niitä on oppinut arvostamaan. Varsinkin, kun on se viiden vuoden tausta takana niin tietää, miten arvokkaita pienet hetket ovat.