Vau, mikä juhlatyyli! Martina Aitolehti käänsi päitä seksikkäässä asussa

Martina Aitolehti osallistui torstaina WSOY:n suuriin kirjajuhliin tummanpuhuvassa asussa.

Viime viikolla julkaistu Martina – taistelija -kirja on otettu Aitolehden mukaan avosylin vastaan.

Tosi-tv-tähti ja hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehdellä on aihetta juhlaan, sillä hänen Hippo Taatilan viime viikolla julkaistu Martina – taistelija on saanut Aitolehden mukaan upean vastaanoton. Kirjassa monessa mukana ollut Aitolehti kertaa elämänsä tähänastisia huippuja ja aallonpohjia.

WSOY:n järjestämässä tilaisuudessa juhlinut Aitolehti sanoo olevansa häkeltynyt kirjan saamasta palautevyörystä.

– Olen saanut ihan uskomatonta palautetta. Olen keräillyt niitä talteen ja varmaan jossain vaiheessa laitan niitä julki. Täytyy sanoa, että on osunut ja uponnut, palautetta on tullut aivan sairaasti. Ilmeisesti kirjaakin on kuunneltu ja ostettu, hän hymyilee.

Aitolehden juhlatyyli koostui Rick Owensin pikkumustasta, Balenciagan aurinkolaseista, Chanelin laukusta ja YSL:n korkokengistä.

– Mekko ei ole aitoa nahkaa, Aitolehti huomauttaa.

– Meinasin laittaa saman asun! juhliin osallistunut Jukka Hildén veistelee.

Kirjassa Aitolehti kertoo myös rakkauselämästään. Kirjassa käsitellään niin Aitolehden ja hänen ex-miehensä Esko Eerikäisen liittoa, että hänen ja liikemies Stefan Thermanin myrskyisää suhdetta.

Aitolehti sanoo, että lähipiiriltä on tullut kirjasta pelkkää positiivista palautetta.

– Eihän kirjasta voi edes saada huonoa palautetta, sillä se on tehty niin hyvällä viballa, hän toteaa.

Kirjaprojekti oli Aitolehden mukaan sen verran tyhjentävä tarina hänen tähänastisesta elämästään, että seuraavaa teosta saadaan odottaa tovi.

– Ei ole tarvetta uuteen kirjaan. Katsotaan kaksikymmentä tai kolmekymmentä vuotta, ehkä sitten! hän naurahtaa.

