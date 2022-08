Näyttelijä Jonah Hill avautuu mielenterveysongelmistaan – teki harvinaisen päätöksen suojellakseen itseään

Jonah Hill totesi uutta dokumenttia tehdessään, että julkiset tilaisuudet aiheuttavat hänelle ahdistusta.

Pari Oscar-ehdokkuutta urallaan kahminut näyttelijä Jonah Hill on puuhannut uutta dokumenttielokuvaansa ohjaajan roolissa. Nyt Hill paljastaa, ettei aio osallistua Stutz-dokumenttinsa markkinointiin mielenterveytensä vuoksi, kertoo The Guardian.

Hill kertoo julkaisemassaan tiedotteessa päätöksensä perimmäiseksi syyksi sen, että mediassa esiintyminen pahentaa hänen ahdistustaan.

Hän oli tajunnut asian vasta Stutz-dokumenttia tehdessään: dokumentti nimittäin käsittelee mielenterveyttä Hillin ja hänen Phil Stutz -nimisen terapeuttinsa kautta, jonka mukaan dokumentti onkin nimetty.

– Elokuvan tekemisen myötä olen tajunnut, että viimeiset 20 vuotta olen saanut ahdistuskohtauksia, joita media ja julkiset tapahtumat ovat pahentaneet, Hill kertoo People-lehden mukaan.

– Ette tule näkemään minua markkinoimassa tätä elokuvaa tai mitään tuleviakaan elokuvia, koska otan nyt tärkeän askeleen suojellakseni itseäni. Jos markkinoisin elokuvaa ja tekisin itsestäni samalla huonovointisemman, en olisi rehellinen itselleni tai elokuvalle.

Hill näytteli Leonardo DiCaprion rinnalla elokuvassa The Wolf of Wall Street. Rooli poiki hänelle parhaan sivuosan Oscar-ehdokkuuden.

Näyttelijä kertoo, että koko dokumentin tarkoituksena on näyttää hänen terapiassa oppimansa asiat yleisölle viihdyttävän elokuvan avustuksella. Hän vakuuttaa odottavansa elokuvan julkistamista innolla, vaikkei itse aiokaan olla osana julkisia esiintymisiä.

Hill on puhunut aiemmin sosiaalisessa mediassa muun muassa huonosta minäkuvastaan. Viime vuonna hän kertoi avoimesti, että hän häpesi vartaloaan vuosien ajan ja ettei hän pitkään suostunut ottamaan paitaansa pois edes läheistensä seurassa.

– En usko, että otin koskaan paitaani pois uima-altaalla edes perheeni ja ystävieni edessä ennen kuin 35-vuotiaana. Ehkä se olisi tapahtunut aiemmin, jos lapsuuteni epävarmuuksia ei olisi pahentanut vuosien pilkka vartalostani lehdistössä ja haastatteluissa, Hill kertoi kirjoituksessaan tuolloin.

Hill tunnetaan useista elokuvarooleistaan muun muassa 21 Jump Street - ja War Dogs -elokuvissa. Hän on voittanut muun muassa MTV Movie Awards -palkinnon parhaasta komediaesityksestä elokuvassa The Wolf of Wall Street, ja samaisesta elokuvasta hän sai myös parhaan miessivuosan Oscar-ehdokkuuden.