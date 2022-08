Tällainen on Sanna Mariniin yhdistetty bilejengi

Sanna Marin esiintyy julkisuuteen nousseella bilevideolla somesta tuttujen nuorten tähtien kanssa. Mukana on muun muassa tunnettu valokuvaaja, laulajatähti ja radiojuontajia.

Pääministeri Sanna Marinin juhliminen nousi jälleen julkisuuteen, kun sosiaalisessa mediassa levisi keskiviikkona video, jolla hän tanssii railakkaasti Antti Tuiskun kappaleen tahdissa. Marin kertoi torstaina, että video on kuvattu ”muutama viikko sitten” ja että hän juhlii siinä ystäviensä kanssa.

Lue lisää: Somessa leviää vauhdilla bilevideo Sanna Marinista – pääministeriltä niukka kommentti

Lue lisää: Sanna Marin kommentoi netissä leviäviä videoita: ”Itse en ole käyttänyt huumeita”

Marin kertoi viettäneensä ensin pienemmällä ystäväporukalla aikaa yksityisasunnossa. Myöhemmin hänen seurueensa liittyi toiseen bileporukkaan, jonka kaikkia jäseniä Marin ei sanojensa mukaan tuntenut. Ilta jatkui kahdessa Helsingin baarissa.

Lue lisää: Tämän kaiken Sanna Marin kertoi kohu­bile­videosta – ilta jatkui kahteen baariin

Marinin kanssa samalla videolla näkyy useita julkisuudesta tuttuja ja erityisesti nuorempien sukupolvien tuntemia henkilöitä. Marinin kanssa videolla juhlivat muun muassa laulaja Alma ja hänen siskonsa Anna, juontajat Tinni Wikström ja Karoliina Tuominen, valokuvaaja Janita Autio ja stylisti Vesa Silver.

Alma ja sisko Anna saapuivat yhdessä Linnan juhliin vuonna 2017.

26-vuotias Alma tunnetaan räväkkänä laulajana, joka on niittänyt mainetta myös kansainvälisesti. Hän nousi alun perin julkisuuteen Idols-laulukisasta ja on sittemmin tehnyt musiikkia muun muassa supertähti Miley Cyrusin kanssa. Kaksikko on ottanut jopa yhteiset tatuoinnit Alman viettäessä aikaa Yhdysvalloissa.

Alma kertoi IS:lle pari vuotta sitten, että Los Angelesissa bileitä on usein ja että hän viettää siellä aikaa maailmankuulujen nuorten laulajien, kuten Tove Lon, Charlie XCX:n ja Dua Lipan kanssa.

Marinin bilevideolla näkyy myös Alman kaksossisko Anna. Anna matkusti aiemmin Alman kanssa maailmalla ja osallistui aktiivisesti tämän musiikkiuraan, mutta on sittemmin keskittynyt graafisen suunnittelijan työhön ja opiskeluun.

Instagram-tilillään Anna poseeraa usein railakkaissa juhlissa ystäviensä kanssa alkoholijuomien kera.

Marinin kanssa videolla tanssineet Tinni Wickström ja Karoliina Tuominen puolestaan tunnetaan radiojuontajina. Kolmekymppinen Wickström on nähty myös tv:ssä muun muassa Big Brother VIP -ohjelman juontajana ja 28-vuotias Tuominen on kilpaillut Selviytyjät Suomi -kisassa. Hän on mukana myös ohjelman uudella tuotantokaudella.

Tällä hetkellä Wickström työskentelee Radio Suomipopilla ja Tuominen HitMix-kanavalla. Tuominen tunnetaan myös somevaikuttajana, jolla on Instagramissa yli 92 000 seuraajaa.

Tinni Wickström on lukuisista tv-ohjelmista ja radiosta tutuksi tullut juontaja.

Karoliina Tuominen on somevaikuttaja ja radiojuontaja.

Valokuvaaja Janita Autio, 29, yhdistettiin Sanna Mariniin jo aiemmin tänä kesänä, kun hän otti pääministerissä Ruisrock-festivaaleilla kuvan, joka levisi somessa ja mediassa. Myös Autio tunnetaan somevaikuttajana, jota seuraa Instagramissa noin 45 000 ihmistä.

Autio kuvaa etenkin henkilökuvia ja hän kertoi IS:lle heinäkuussa, että kuva pääministeristä Ruisrockissa syntyi oikeastaan sattumalta.

– Laitoin Sanna Marinille etukäteen viestiä, kun näin, että hän postasi tulevansa Ruissiin. Kerroin kuvaavani festarin Instagram-feediä ja kysyin, olisiko mahdollista saada kuva. Keskustelu jäi vähän auki, ja sitten sattumalta törmäsimme alueella, Autio taustoitti.

Lue lisää: Näin Sanna Marinin Ruisrock-kuva syntyi – nyt puhuu kuvaaja

Janita Autio tunnetaan valokuvaajana. Hän on kuvannut myös Sanna Marinia.

Julkkisten luottostylisti Vesa Silver on niin ikään yksi Marinin kanssa juhlineista. Silver on stailannut jo pitkään Suomen eturivin tähtiä, kuten Anna Puuta, Paula Vesalaa, Antti Tuiskua ja The Rasmusta. Silverin käsialaa ovat monet musiikkivideoilla, keikoilla ja lehdissä nähdyt tähtien tyylit.

Vesa Silver on suomalaistähtien luottostylisti.

Yksi Marinin bilekavereista on myös hänen puoluetoverinsa Ilmari Nurminen. Nurminen, 31, on yhdistetty Marinin vapaa-ajanviettoon aiemminkin ja hän on saanut jopa lisänimen ”bile-Ilmari”.

Kaksikko juhli yhdessä yökerhossa viime vuonna, vaikka Marin oli altistunut koronavirukselle. Marin pyysi kohutapausta myöhemmin anteeksi ja totesi, että hänen olisi pitänyt käyttää parempaa harkintaa.

Lue lisää: Sanna Marin pyysi anteeksi lauantaista illanviettoaan: ”En ole toiminut tässä parhaalla mahdollisella tavalla”

Nurminen oli mukana myös viime lokakuussa, kun Marinin Kesärannassa järjestämä musiikkialan työntekijöiden tapaaminen nousi otsikoihin. Tuolloin Marin kutsui koolle suuren joukon alan vaikuttajia juuri ennen tietoa uusista koronarajoituksista.

Marinin kanssa iltaa viettivät viime lokakuussa myös muun muassa laulajat Pete Parkkonen, 32, Anna Abreu, 32, ja Benjamin Peltonen, 25. Myös Alma oli kutsuttu tilaisuuteen, samoin kuin laulajat Ilta, 25, Diandra, 28, ja Pihlaja.

Benjamin Peltonen tekee nykyään musiikkia suomeksi. Aiemmin hänet tunnettiin somevaikuttajana. Peltonen nähdään myös tulevalla Tanssii tähtien kanssa -kaudella.

Marin on tykästynyt etenkin Benjamin Peltosen musiikkiin, sillä hän julkaisi Instagramissa viime syksynä Instagram-tilinsä tarinoissa kuvan, jossa esiintyi Nurminen ja jonka taustakappaleena soi Peltosen kappale Boomeri. Lyriikka ”hei, boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin” oli kirjoitettu auki pääministerin Instagram-tarinaan.

Benjamin Peltonen nousi julkisuuteen yhtenä Suomen ensimmäisistä Instagram-tähdistä. Sittemmin hän on luonut musiikkiuraa ensin englannin kielellä ja nykyään suomeksi. Peltonen on myös kertonut julkisuudessa avoimesti homoseksuaalisuudestaan.

Marin osallistui Seiska-lehden mukaan myös Peltosen keikalle viime syyskuussa ja järjesti sen jälkeen jatkot virka-asunnollaan Kesärannassa.

Ylen mukaan Marinin Kesärannassa järjestämiä juhlia selvitettiin turvallisuusnäkökulmasta, mutta pääministerin katsottiin toimineen virka-asunnon yksityistilaisuuksia koskevien ohjeiden mukaisesti.

– On toimittu ohjeiden mukaisesti. Tilaisuuksia, elämää on joka päivä Kesärannassa. Olemme sopineet ohjeiden edellyttämällä tavalla ne tasot ja tavat, miten näitä järjestelyjä ja turvallisuutta ylläpidetään, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kommentoi lokakuussa Ylelle.