Brad Pittin ja Angelina Jolien avioeroon johtaneesta lentomatkasta paljastui uusia yksityiskohtia – rajuja väitteitä rähäkästä yksityiskoneessa

Brad Pitt raivostui lentomatkalla vuonna 2016 ja pian sen jälkeen hänen ja Angelina Jolien liitto päättyi. Nyt julkisuuteen on putkahtanut FBI:n asiakirjoja, jotka paljastavat yksityiskohtia riidasta.

Hollywoodin superpari Brad Pittin ja Angelina Jolien avioliitto päättyi kuusi vuotta sitten rajuun rähäkkään, joka puhkesi lentomatkalla Pariisista Los Angelesiin.

Pittin ja Jolien perhe lensi tuolloin yksityiskoneella kotimaahansa, kun heidän välilleen puhkesi raju riita. FBI aloitti asiasta syksyllä 2016 tutkinnan ja selvitti lennon tapahtumia. Julkisuudessa levisi tuolloin väitteitä muun muassa siitä, että Pitt oli lennon aikana humalassa ja ajautui rajuun riitaan 15-vuotiaan Maddox-poikansa kanssa. Pittiä epäiltiin aluksi jopa Maddoxin pahoinpitelystä.

Asiaa selvittivät FBI:n lisäksi myös Los Angelesin lastensuojeluviranomaiset, mutta tapauksessa ei nostettu lopulta lainkaan syytteitä. FBI päätti tutkintansa ja vuonna 2017 osapuolille toimitettiin siitä raportit.

Peoplen mukaan Angelina Jolie teki aiemmin tänä vuonna FBI:lle nimettömän tietopyynnön kuuden vuoden takaisista asiakirjoista. Nyt asiakirjat ovat tulleet julkisuuteen ja ne paljastavat lisää yksityiskohtia superparin eroon johtaneesta selkkauksesta.

Peoplen mukaan julki tulleista papereista selviää, että Jolie väitti humaltuneen Pittin uhkailleen häntä ja parin lapsia lentomatkan aikana. Joelin mukaan Pittin hurjistunut käytös aiheutti vakavia traumoja lapsille sekä suuret aineelliset vahingot.

Jolien mukaan Pittin käytös johti peräti 25 000 dollarin eli noin runsaan 24 500 euron arvoisiin vahinkoihin yksityislentokoneelle. Sen lisäksi Jolie väittää, että Pittin huutaminen pelotti lapsia. NBC Newsin mukaan asiakirjoissa todetaan, että Pittin väitettiin pahoinpidelleen fyysisesti ja henkisesti Jolieta ja lapsia, ja että se aiheutti lapsille ”pysyviä henkisiä ja fyysisiä traumoja”.

Jolie kertoi jo pian välikohtauksen jälkeen syksyllä 2016, että hän etsi ammattiapua lapsilleen, jotka olivat erittäin järkyttyneitä lentomatkan tapahtumista.

The Mirrorin mukaan Jolie väittää julki tulleessa raportissa raivostuneen Pittin kaataneen olutta ja viiniä ympäriinsä ja napanneen hänen päästään kiinni ja ravistelleen häntä. Sen jälkeen Pitt oli Jolien mukaan lyönyt lentokoneen kattoa neljästi. Jolien väitteiden mukaan parin lapset tiedustelivat häneltä oliko hän kunnossa, johon Pitt vastasi, että ”äiti ei ole kunnossa, sillä hän pilaa tämän perheen”. Jolie kertoo ottaneensa Pittin kaulaotteeseen, kun tämä oli lähestynyt vihaisena Maddox-poikaa.

Jolien mukaan hän satutti välikohtauksessa kätensä ja kyynärpäänsä.

Peoplen mukaan Brad Pittin läheinen lähde on järkyttynyt siitä, että Jolie on tuonut kuuden vuoden takaiset tapahtumat takaisin julkisuuteen. Lähde väittää, että nyt julki tulleet asiakirjat ovat olleet sekä Pittin että Jolien hallussa jo vuosien ajan, ja että Jolien ainoa pyrkimys oli ”nostaa uudelleen esiin asia, joka oli kaikille erittäin tuskallinen ja ratkaistiin jo kuusi vuotta sitten”.

– Mikä on motiivina käyttää oikeuden aikaa ja julkisien palveluiden resursseja nimettömän tietopyynnön jättämiseen materiaalista, joka heillä on ollut vuosien ajan? On vain yksi syy: aiheuttaa mahdollisimman paljon tuskaa hänen exälleen. Tästä ei hyödy kukaan. On vahingollista lapsille ja koko perheelle tuoda asia julkisuuteen, lähde täräyttää Peoplelle.

Jolie haki avioeroa Pittistä syyskuussa 2016 ja pari tuomittiin lopulliseen eroon vuonna 2019. Ex-parilla on kuusi yhteistä lasta.