Nadya Suleman, 47, sai kerralla 8 vauvaa ja aiheutti valtavan kohun – tältä ”Octomomin” 13-vuotiaat lapset näyttävät nyt

Nadya Sulemanista ja hänen lapsistaan tuli maailmankuuluja 13 vuotta sitten, kun ”Octomom” synnytti kerralla kahdeksan lasta.

Amerikkalainen Nadya Suleman, 47, kohautti vuonna 2009 saamalla kahdeksan lasta keinohedelmöityksen avulla. Suleman synnytti keisarinleikkauksessa kuusi poikaa ja kaksi tyttöä kymmenien lääkärien ja sairaanhoitajien avustamana ja sai nopeasti lempinimen ”Octomom”. Samalla hän nousi kuuluisuuteen ja joutui valtavaan pyöritykseen.

Nyt Sulemanin kahdeksan lasta ovat 13-vuotiaita ja aloittaneet kahdeksannen luokan. Suleman julkaisi tällä viikolla Instagram-tilillään harvinaisen potretin lapsistaan.

Kuvassa Noah, Maliyah, Nariyah, Isaiah, Jeremiah, Jonah, Josiah ja Makai poseeraavat iloisina koulureppujensa kanssa. Potretista paljastuu, että lapset ovat hyvin eri pituisia ja näköisiä ja heillä kaikilla on oma tyylinsä.

Suleman kertoo kuvatekstissä olevansa erittäin ylpeä jälkikasvustaan.

– Kahdeksannen luokan ensimmäinen päivä. Olkaa lapset ylpeitä itsestänne, sillä olette ystävällisiä, kunnioittavia ja avuliaita kavereillenne, opettajille ja henkilökunnalle. Olette loistavia roolimalleja 6. ja 7. luokkalasille. Rakastan teitä, Suleman kirjoittaa Instagramissa.

Octomom lisää, etteivät perheen muut lapset, niin ikään keinohedelmöityshoidoilla syntyneet kuusi vanhempaa sisarusta, halunneet julki kuvaansa ensimmäisenä koulupäivänään.

Suleman joutui lastensa synnyttyä valtavaan pyöritykseen. Suleman väitti, että hänen lääkärinsä johti hätä harhaan ja istutti valtavan määrän alkioita hänen kohtuunsa ilman hänen suostumustaan. Sulemanin mukaan hänen ei ollut missään vaiheessa tarkoitus hankkia kahdeksaa lasta kerralla.

Sulemanista tuli raskautensa jälkeen hetkessä Amerikan vihatuin nainen, kun media selvitti hänen elättävän 14 lastaan yhteiskunnan tuilla. Hän toteutti myös erilaisia mediatemppuja saadakseen rahaa ja ajautui pian ongelmiin.

Vuonna 2012 Nadyasta tehtiin lastensuojeluilmoitus, sillä perheen koti oli hänen kampaajansa mukaan hirvittävässä kunnossa ja lasten elinolosuhteet ”kammottavat”. Ilmoitus ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin. Samana vuonna pintaan nousivat uutiset, joissa perheenäidin kerrottiin yrittäneen hankkia lisätienestejä esiintymällä pornoelokuvassa. Lisäksi hän työskenteli stripparina.

Vuonna 2014 hän puolestaan joutui syytteeseen ansiotulojensa valehtelemisesta viranomaisille.

Sittemmin Suleman lopetti työt aikuisviihteen parissa, vetäytyi kohujulkisuudesta ja siirtyi sosiaalialalle. Viime vuodet hän on elänyt hyvin pitkälti hiljaiseloa ja hänen lapsensa ovat näyttäytyneet julkisuudessa vain hyvin harvoin. Vilauksia perheen arjesta on nähty Sulemanin Instagram-tilillä, jolla on noin 220 000 seuraajaa.

Suleman ja hänen kahdeksan nuorinta lasta vuonna 2012. Lasten taaperovuosina Suleman nähtiin usein julkisuudessa heidän kanssaan, mutta sittemmin perhe vetäytyi viettämään yksityisempää elämää.

Suleman on kertonut avoimesti, että 14 lapsen saaminen vaikutti suuresti hänen kehoonsa. Hän on kärsinyt raskauksiensa jälkeen muun muassa selkävaivoista. Lisäksi hän sairastaa myös migreeniä ja endometrioosia.

– Selkäni on hajalla viimeisimmästä raskaudestani. Neljä viidestä lannenikamastani on revennyt ja ristiluuni on kärsinyt peruuttamatonta vauriota. Minulla on myös paljon neuropaattisia kipuja, Suleman kertoi aiemmin.

– En ole tuntenut oikean jalkani varpaita enää pitkään aikaan ja sormeni ovat jatkuvasti turrat. Kaikki vaivat johtuvat raskaudesta, kahdeksikosta.