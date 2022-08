Anne Ramsay sanoo suorat sanat vuokralla asumisesta – näin kannattaa toimia tukalassa taloustilanteessa

Remppa vai muutto -sarjan Anne Ramsay antaa kiinteistövälittäjän vinkkelistä neuvoja asuntokauppoihin vaikean taloustilanteen keskellä.

Kiinteistövälittäjä Anne Ramsay, 29, nähdään jälleen tv:ssä tulevana syksynä, kun Remppa vai muutto Suomi -ohjelman toinen kausi starttaa syyskuun alussa. Hän tähdittää uutta kautta tuttuun tapaan sisustusarkkitehti Marko Paanasen kanssa.

Ohjelmassa Ramsay ja Paananen kilpailevat leikkimielisesti keskenään etsiessään osallistuneille perheille sopivinta asumismuotoa. Ramsay toteaa, että juuri Paanasen kanssa on parasta tehdä ohjelmaa.

– On vaikea keksiä aiheita, joista oltaisiin eri mieltä. Marko on juuri sellainen kun on telkkarissakin, eli ihana, älykäs, hauska ja sydämellinen, Ramsay hehkuttaa.

Sarjan ensimmäinen kausi sai viime vuonna Venla-palkinnon parhaana lifestyleohjelmana. Ramsay ei odottanut ohjelmalle aivan tällaista suosiota, mutta on iloinen siinä jatkamisesta.

– Tuntuu nyt paljon helpommalta tehdä nyt kun on yksi tuotantokausi tehty, niin tietää mitä on tulossa. Tämä on ollut myös henkisesti paljon vähemmän kuormittavaa tällä kertaa.

IS uutisoi aiemmin kesällä, että asuntokauppojen määrä laski verrattuna viime vuoteen. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin huhti-kesäkuussa 11 prosenttia vähemmän kauppoja vanhoista asunnoista kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Uudiskohteiden kauppoja tehtiin peräti 45 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Ramsay on kiinteistövälittäjän roolissa harmissaan nykyisen taloustilanteen negatiivisesta uutisoinnista.

– Meidän on muistettava, että totta kai korot nousevat, mutta ne ovat olleet ennätyksellisen alhaalla jo pitkään. Sekään ei ole normaalitilanne. Nyt me ollaan totuttu siihen, että saadaan ilmaiseksi lainaa, Ramsay sanoo.

– Asumisen tarve ei poistu, vaikka korot muuttuisivat mihin suuntaan tahansa.

Vuokralla asuminen ei Ramsayn mielestä ole ikinä hyvä sijoitus.

– Maksat siinä tuhansia euroja jonkun toisen lompakkoon kuukaudessa, mitä et koskaan saa takaisin. Yleisesti ottaen on aina parempi ostaa kuin asua vuokralla, Ramsay toteaa.

Kotia ei voi Ramsayn mielestä ajatella aina vain sijoituksena.

– Se on kuitenkin paikka, jossa saat asua, ja nauttia siitä parhaimmassa tapauksessa vuosikymmeniä, hän muistuttaa.

Remppa vai muutto Suomi jatkuu uusilla jaksoilla 8. syyskuuta.

Bo LKV:n kiinteistönvälittäjänä työskentelevä Ramsay on lisäksi huomannut, että asuntomarkkinat ovat muuttuneet sodan syttymisen jälkeen.

– Maaliskuu oli oman kokemukseni mukaan vielä tosi hyvä, mutta huhtikuusta eteenpäin kauppa on rauhoittunut todella paljon. Se palaa siihen normaaliin. Samalla tavalla, kun korot eivät aina ole olleet miinuksen puolella, ei asuntonäytöissäkään ole aina ollut 37 ihmistä, jotka kaikki tarjoavat yli pyynnin, Ramsay kertoo.

Ramsaylla on muutama vinkki niille, jotka etsivät tai myyvät asuntoa tämän huonon taloustilanteen keskellä.

– Tietyillä alueilla on tällä hetkellä tosi paljon tarjontaa ja mahdollisuutta tinkiä hintoja nyt alaspäin. Joillain alueilla voi olla jopa hyvä hetki ostaa, hän kehottaa.

– Tänä aikana laskisin entistä tarkemmin ne omat kaavat auki sijoitusasunnoissa varsinkin. Jos olet joskus laskenut tietyn vuokratuoton jollekin kohteelle, lopputulema voi olla ihan erilainen nyt, jos joudut maksamaan enemmän korkokuluja, jolloin se ei välttämättä ole enää plussan puolella.

Hinnoittelu on Ramsayn mukaan nyt tärkeämpää kuin ikinä aikaisemmin. Hän ei myöskään kannusta hätiköityihin päätöksiin.

– Aina kun osakemarkkinat menevät alas, jotkut myyvät kaiken, mikä on käsittämätön ajatus, koska silloin kannattaisi ostaa. Ei kannata nyt ajatella, että kaikki asunnot ovat huonoja tai myyn äkkiä kaiken, vaan pitää tarkastella, mikä on järkevää.

Remppa vai muutto Suomi alkaa torstaina 8.9. Nelosella ja Ruudussa.