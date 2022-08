Sara Chafak ja Jeffrey Lawman hankkivat itselleen täydellisen hammasrivistön – asiantuntija antaa painavan näkemyksensä operaation riskeistä

Sara ja Jeffrey hankkivat itselleen uudet hampaat terveydellisten syiden vuoksi. Asiantuntija kertoo, millaisella toimenpiteellä virheetön hammasrivi tehdään.

Julkisuudesta tutun pariskunnan Jeffrey Lawmanin ja Sara Chafakin hymyillessä molemmilla loistavat tasaiset ja valkoiset hampaat.

Täydellisen hammasrivistön luovia hammaskruunuja ja hammaslaminaatteja tuntuu nykyään näkyvän yhä enemmän niin julkisuudessa kuin katukuvassakin.

Vuoden 2018 syksyllä Jeffrey osallistui Love Island -tosi-tv-ohjelmaan, ja siitä seuraavana keväänä hän matkusti Turkkiin ottamaan itselleen hammaskruunut. Samana keväänä Sara ja Jeffrey tapasivat, ja vuoden lopulla myös Sara kävi samalla klinikalla korjaamassa hampaansa.

Jeffreyn hampaat kärsivät kovan kohtalon jääkiekkoilun parissa. Hän kertoo kärsineensä kiekkoilussa lohkeilleiden hampaiden takia migreeneistä ja ientulehduksista.

Somepersoona ja vuoden 2012 Miss Suomi Sara taas kärsi vuosien ajan purentaongelmista.

– Minulla on geneettisesti pieni suu ja liikaa hampaita, voisi ehkä sanoa niin, Sara kertoo.

Lopetettuaan jääkiekon Jeffrey halusi hammaskruunujen avulla saada hampaansa kuntoon. Sara taas ei halunnut enää ravata oikomishoidoissa ja hänelle laitettiin osittain hammaskruunut ja osittain hammaslaminaatit.

Hammaskruunujen tai hammaslaminaattien laittaminen on toimenpide, jossa ihmisen omaa hammasta hiotaan ja sen päälle asennetaan keraaminen muotti.

Hammaslaminaatti on yleensä pienempi toimenpide, jolloin vain hampaan julkisivu korvataan. Hammaskruunussa taas koko hampaan näkyvä osa korvataan.

Terveystalon hammaslääkäri Ville Saarenpää kehottaa aina kajoamaan mahdollisimman vähän ihmisen omaan hampaaseen. Hammaskruunut ovat laminaatteja parempi vaihtoehto silloin, jos ihmisen omaa hammasta on paikkailtu runsaasti tai sitä on juurihoidettu.

– Jos kyse on elävistä hampaista, joita on esimerkiksi vain hiukan paikattu ja halutaan esteettisistä syistä tehdä, niin yleensä suositaan laminaattia. Se vaurioittaa olemassa olevaa hammasta vähemmän, Saarenpää kertoo.

Sara Chafak ja Jeffrey Lawson Creator Awardseissa kesäkuussa.

Jeffreyn omista hampaista ei ollut enää paljoa jäljellä, joten hänelle hammaskruunut olivat parempi vaihtoehto.

– On tullut neljä kertaa kiekko suuhun, jolloin on lähtenyt tosiaan osia hampaista. Ne eivät ole tippuneet, vaan on jäänyt pieni osa sinne roikkumaan, Jeffrey kertaa.

Hampaita oli aiemmin paikattu muovipaikoilla, joita Jeffreyn mukaan ei ole tarkoitettukaan pitkäaikaisiksi ratkaisuiksi. Hampaissa oli myös paljon tulehduksia, ja lisäksi jatkuvat migreenikohtaukset haittasivat elämää.

– Olin pidempään miettinyt, että pitäisi saada hampaat uusiksi.

Jeffreyn muovipaikat ja hampaat hiottiin, jonka jälkeen hänelle asennettiin hammaskruunut. Ennen toimenpidettä täytyi myös tehdä juurihoito neljälle tulehtuneelle hampaalle.

” En ole katunut toimenpidettä päivääkään.

– En ole katunut toimenpidettä päivääkään. Migreenikohtauksia on ollut nolla sen jälkeen, Jeffrey kertoo.

Vieressä istuva Sara kertoo, että häneltä taas jouduttiin jo nuorena poistamaan useampia hampaita.

– Oikomishoito aloitettiin ensimmäisen kerran, kun olin muistaakseni viidennellä luokalla, Sara kertoo.

Myöhemmin Saralle asennettiin suun ulkopuolinen oikomiskoje. Sen jälkeen hänelle asennettiin hammasraudat.

– Sitten kun sain ne pois, hampaani olivat hetken nätit ja suorat. Sitten ne alkoivat menemään takaisin päin.

Myöhemmin Sara hommasi itselleen uudelleen raudat, mutta hampaiden sisäpuolelle. Niiden tilalle laitettiin myöhemmin metallilanka, ja sen jälkeen hampaiden oikaisuun käytettiin vielä Invisalign-kalvo-oikomista.

– Purennan ongelmat ovat aiheuttaneet hirveästi päänsärkyjä ja kaikkea, hän kertoo.

Saarenpää kertoo, että hyvin tehdyt hammaslaminaatit ja -kruunut voivat auttaa parantamaan suun toiminnallista puolta, kuten purentaa. Purenta ja hampaat vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi syömiseen ja puhumiseen.

– Jos kruunuosa hampaasta on kovin vaurioitunut ja heikko, niin silloin se saatetaan tehdä kokonaan uusiksi hammaskruunuiksi, jolloin siitä hampaasta tulee kestävämpi.

Osa asentaa ne kuitenkin nimenomaan esteettisistä syistä. Etenkin hammaslaminaattien taustalla on usein hampaan tummentumat, halkeamat tai muotovirheet.

– Silloin se voi auttaa siihen, että ihminen kokee hampaidensa olevan siistimmän näköiset ja sitä kautta se voi vaikuttaa esimerkiksi itsetuntoon.

Vaikka hammaskruunuja ja -laminaatteja tehdään Suomessa Saarenpään mukaan päivittäin, on kynnys niiden tekemiseen suhteellisen korkea ja toimenpiteille pitää olla terveydellinen peruste.

– Jos on täysin koskemattomat hampaat ja ne ovat sinänsä siisti, eikä ole merkittäviä värjäytymiä niin suosittelisin harkitsemaan kunnolla.

Hampaiden muokkaaminen on aina peruuttamaton toimenpide, ja se sisältää luonnollisesti riskejä. Siksi Saarenpää suosittelee hoitamaan hampaita mahdollisimman vähän kajoavilla tavoilla, jos se vain on mahdollista.

– Hammas ei missään tapauksessa ole yhtä vahva kuin aikaisemmin. Rakenteet, joita hammaslääkärit sinne tekevät eivät ole ikuisia ja jossain vaiheessa niistä voi alkaa saumat vuotamaan tai ne voivat irrota.

– Hyvin tehtynä ja perustellusta syystä hoidot voivat parantaa elämänlaatua merkittävästi ja rakenteet kestää useita vuosikymmeniä ongelmitta, hän kuitenkin lisää.

Pahimmassa tapauksessa hammas joudutaan myöhemmin juurihoitamaan tai jopa poistamaan.

– Tarpeettomia omaa kudosta tuhoavia toimenpiteitä kannattaa välttää.

Operaatio on Saarenpään mukaan myös tietynlainen trauma hampaalle.

– Itse toimenpiteeseen liittyy jälkikomplikaatioriski, jonka takia voidaan esimerkiksi joutua purkamaan rakenteet. Toki ne ovat suhteellisen harvinaisia, mutta mahdollisia.

Hammaskruunujen tai -laminaattien hoito ei Jeffreyn ja Saran mukaan vaadi erityisiä toimenpiteitä.

Sekä Jeffrey että Sara olivat tietoisia operaation riskeistä ennen siihen menoa. Klinikalla myös varmistettiin, että he tietävät millaisesta operaatiosta on kyse. Hammaslääkärien kanssa käytiin yhdessä läpi, millaiset hampaista tehtäisiin.

Itse operaatio ei heidän mukaansa ollut kivulias, sillä suu puudutettiin kauttaaltaan. Jeffrey kävi klinikalla vielä toisen kerran tarkistamassa hampaitaan, joita täytyi viilata hieman lisää.

– Ajattelin, ettei nyt yhden hampaan takia tarvitse puuduttaa. Siinä meni joku muutama sekunti viilausta, kun pyysinkin puudutetta. En suosittele ilman sitä, Jeffrey naurahtaa.

Rahallista summaa hampaille kumpikaan ei paljasta, mutta hampaat toteutettiin osittain kaupallisessa yhteistyössä klinikan kanssa.

– Ihan mahdoton sanoa mitään hintaa, koska se on niin yksilökohtaista, Sara sanoo.

Toimenpiteen hinta riippuu käytettävästä materiaalista, tekniikasta ja siitä, kuinka monta hammasta korjataan. Myös oman hampaan lähtökunto vaikuttaa hintaan. Saarenpää kertoo hintojen liikkuvan Suomessa usein 700 - 1400 eurossa per hammas.

Saarenpää kertoo tunnistavansa myös ilmiön, jossa hammasoperaatioon matkustetaan ulkomaille. Mikään tietty maa ei hänen mukaansa korostu, vaan operaatioita tehdään monissa eri maissa.

Ongelmia joihinkin ulkomailla tehtyihin hoitoihin liittyy, mutta vielä ne eivät ole näkyneet poikkeuksellisen suurena määränä potilaita.

– Tietenkin niiden määrä on jonkin verran lisääntynyt, mitä enemmän ihmiset matkustavat ja tekevät näitä toimenpiteitä ulkomailla. Mutta ei tämä käsitykseni mukaan ole tällä hetkellä kriittinen ongelma, hän sanoo.

Saarenpään mukaan kannattaa noudattaa varovaisuutta ja tutkia haluamansa klinikka kunnolla, ennen kuin lähtee matkustamaan. Hän neuvoo myös kirjoittamaan ylös, mitä on tehty sekä millaisia materiaaleja ja osia hampaissa on käytetty.

– Se voi helpottaa mahdollisten korjausten tekemistä Suomessa, jos jotain ongelmia tai korjauksen tarvetta mahdollisesti tulee.

HammaskruunuJEN tai -laminaattien hoito ei Jeffreyn ja Saran mukaan vaadi erityisiä toimenpiteitä. Etenkin heti toimenpiteen jälkeen hampaiden rajua harjausta pitää kuitenkin välttää.

Muuten niiden kanssa täytyy huolehtia hyvästä hammashygieniasta, kuten tavallistenkin hampaiden kanssa.

Vaikka uudet hampaat ovat tarjonneet molemmille hyötyä, eivät he suosittele ottamaan niitä niin sanotusti turhaan.

” Olen kaikille sanonut, että jos sinulla on terveet hampaat niin älä tee mitään pysyvää, ennen kuin olet ihan varma päätöksestä.

Molemmat painottavat, että he päätyivät uusimaan hampaansa nimenomaan toiminnallisista syistä.

– Jos hampaasi ovat terveet ja purenta on hyvä, anna niiden olla. Etenkään nuorena en suosittele tekemään tätä toimenpidettä. Olen kaikille sanonut, että jos sinulla on terveet hampaat niin älä tee mitään pysyvää, ennen kuin olet ihan varma päätöksestä, Sara sanoo.

Jeffrey myötäilee vieressä.

– En lähtisi tekemään, jos ei ole tarvetta ja tekee vain esteettisistä syistä. Se on vähän kuin naamatatuointi, sitten kun se on tatuoitu niin siinä se sitten on. Hampaita ei voi enää kasvattaa takaisin, hän sanoo.

Hoidon jälkeen hampaita on syytä seurata ja kontrolloida esimerkiksi purennan toimivuuden ja puhdistuvuuden kannalta.

Saarenpää myös suosittelee, että ison hammasoperaation jälkeen hampaat kannattaa tarkastaa säännöllisesti vuosittain.

Saran ja Jeffreyn tarina on osa kauneustoimenpiteitä koskevaa juttusarjaa.