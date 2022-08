Juontaja Heidi Suomi tutustui Tinderissä kiinnostavaan mieheen ja se oli menoa – viestitellessä hän teki yllättävän havainnon

Heidi Suomen elämässä on tapahtunut paljon viime kuukausina. Kalenteriin on mahdutettu niin tv-ohjelman kuvauksia, oman yrityksen kiireitä ja häät.

Juontaja Heidi Suomi laittoi hääsuunnittelut hetkeksi tauolle osallistuakseen Selviytyjät Suomi -ohjelmaan.

Juontaja ja yrittäjä Heidi Suomella on ollut tänä kesänä niin monta rautaa tulessa, ettei kalenteriin ole mahtunut kovinkaan montaa lomapäivää. Oma padel-yritys, Selviytyjät-tosi-tv-kilpailu ja hääsuunnitelmat ovat lohkaisseet ison osan juontajan vapaa-ajasta.

– Selviytyjät, yritys, häät… Miten kaikki onkin sattunut tähän samaan saumaan? On tässä suihkittu menemään. En ole ihan varma, olenko pitänyt ollenkaan kesälomaa, Suomi sanoo.

Suomi on yksi niistä julkisuudesta tutuista henkilöistä, jotka ottavat toisistaan mittaa Selviytyjät-tosi-tv-kilpailussa. Nelosella tänä syksynä nähtävässä ohjelmassa 16 osallistujaa vietiin viidakkoon selviytymään luonnon armoilla, ja kilpailemaan maailman rankimmaksi kutsutussa tv-kilpailussa.

– Olen seurannut kaikki Suomen tuotantokaudet ja myös ulkomaisia. Minua on pyydetty mukaan kolme tai neljä kertaa, mutta aina on ollut jotain esteitä, Selviytyjät-faniksi tunnustautuva Suomi kertoo.

– Ajattelinkin jossain vaiheessa, että nyt ne ei kysy minua enää uudestaan, kun olen niin monta kertaa joutunut perumaan tai kieltäytymään, mutta onneksi kysyivät!

Ei aikataulu nytkään ollut paras mahdollinen. Suomen, 47, ja hänen puolisonsa Arton padel-yrityksen uusien kenttien rakennustyöt olivat juuri alkaneet, kun juontaja lähti Malesiaan tv-ohjelman kuvauksiin.

– Olen tosi kilpailuhenkinen, mistä tahansa voi saada kilpailun. Voittaminen on mukavampaa kuin häviäminen, Suomi sanoo.

– Onneksi mies sanoi, että nyt menet ja hän hoitaa asiat kotona. Elämyksenä ja kokemuksena Selviytyjät oli ainutlaatuinen.

Tällä kaudella Selviytyjien alkuasetelma on herkullinen, sillä voitosta taistelevat kisan konkarit ja ensimmäistä kertaa Selviytyjissä mukana olevat tulokkaat.

Kisaan ensi kertaa osallistuvalle Suomelle Selviytyjät tarkoitti mukavuusalueelta poistumista ja itsensä likoon laittamista. Suomi myöntää, ettei ole kovin erähenkinen, vaikka luonnosta nauttiikin.

– En ole yhtään eräjormailija! Jos saan valita, että nukunko bambumajassa taivaan alla vai menenkö luksushotelliin, niin ei sitä tarvitse yhtään miettiä! hän nauraa.

Hän sanookin jännittäneensä etukäteen paitsi viidakossa lymyileviä eläimiä ja hyönteisiä, mutta myös pelin sosiaalisia kiemuroita.

– Se jännitti, että miten tulen toimeen muiden kanssa. Entä jos tulee nälkäkiukku ja ei olekaan parhaimmillaan? Pystyykö nielemään ärsytyksensä tai ne vähemmän kivat tunteet? Siellä ollaan 24 tuntia vuorokaudessa toisten kanssa, sitä ei voi paeta.

Suomi sanoo miettineensä myös sitä, onko kilpaurheilutaustasta hänelle hyötyä vai haittaa. Suomi voitti Suomen mestaruuden 400 metrin juoksussa kahtena vuonna. Entä jos muut näkevät hänet uhkana?

– Turha urheilutaustaa oli salailla, se olisi voinut kääntyä itseä vastaan. On parempi olla oma aito itsensä, kuin olla jatkuvasti varpaisillaan. Se on pidemmän päälle aika raskasta.

Heidi Suomelle Selviytyjät oli ainutlaatuinen kokemus. –Selviytyjät on yksi kaikkien aikojen upeimmista formaateista, Suomi sanoo.

Olosuhteet viidakossa olivat haastavat. Lämpötila nousi varjossakin tukahduttavan kuumaksi, ja ruokaa oli tarjolla vain vähän. Hän uskoo, että kilpaurheilutaustasta ja elämänkokemuksesta oli hyötyä kisaan valmistautumisessa.

– Olen kilpaurheiluaikana oppinut hyvin kurinalaiseen rutiiniin. Ehkä se kilpaurheilijan mentaliteetti on vieläkin jossain sisäänrakennettuna. En myöskään ole kovin suuriruokainen, vaan pärjään vähällä. Ikää alkaa olla sen verran, etten hätkähdä helposti henkisesti, vaan pystyn sopeutumaan tilanteisiin.

Mitään erityistä kuntokuuria tai erätaitojen treenausta hän ei lähtenyt vetämään ennen kuvauksia.

– Tiesin, etten ole kärkipäässä uintitehtävissä, vaikka kuinka harjoittelisin. En myöskään lähtenyt partioliikkeestä hakemaan tuluksia ja treenaamaan tulen tekoa kotona. Uskoin, että jos tulisi tiukka paikka, niin siitä on sentään vähän apua, että on nähnyt miten tuli sytytetään.

Hän sanoo kokeneensa kisan henkisen puolen paljon raskaampana kuin fyysiset kilpailut. Yön pimeinä tunteina hän mietti pelistrategiaansa ja liittoumia.

– Yöt olivat haastavia. En meinannut saada unta. Peli ja kaikki muu pyöri koko ajan päässä, en päässyt irti siitä karusellista, hän sanoo.

– Sitä on vaikea selittää tv-katsojille, sillä he näkevät kuinka kilpailijat riutuvat, mutta henkisen puolen rankkuus ei välttämättä näy. Pelistä ei voi irtautua. Peliin on pakko soluttautua heti tai jäät kelkasta.

Suomi sanoo, ettei ehtinyt jäädä kuvausten jälkeen pohtimaan viidakon tapahtumia, sillä kotona Suomessa odottivat oma yritys ja hääsuunnittelut. Suomi meni kihloihin puolisonsa Arton kanssa vuonna 2020, mutta koronan takia häitä jouduttiin viivästyttämään vuodella. Pari sanoi tahdon heinäkuussa.

Pari halusi rennot kesähäät, joissa he voisivat läheistensä kanssa juhlia hyvän ruoan ja musiikin parissa.

– Onneksi oli koko kesäkuu aikaa puuhastella häitä. Tiesimme jo monta kuukautta etukäteen, että olen lähdössä Selviytyjiin, joten olimme saaneet hyvin tehtyä valmisteluja jo etukäteen.

Pari löysi toisensa viisi ja puoli vuotta sitten Tinder-deittisovelluksesta. Viestittelyn yhteydessä Suomi huomasi, että heillä on paljon yhteistä aina samasta tuttavapiiristä lähtien.

– Me oltaisi voitu tavata jo aikaisemmin ja ihan toisenlaisessa yhteydessä. Meillä on molemmilla lentopallotausta ja hirveästi yhteisiä tuttavia. Meidän polut olisi voineet risteytyä jo paljon aikaisemmin, joten on hassua, että lopulta löysimme toisemme Tinderistä.

– Ehkä kaikella on tarkoituksensa ja oma aikansa. Ehkä asioiden piti mennä näin. Jos olisimme tavanneet aikaisemmin, niin aika ei olisi ehkä ollutkaan oikea parisuhteelle, Suomi pohtii.

Suomi sanoo tienneensä nopeasti, että nyt on tosi kyseessä ja rinnalle on löytynyt mies, jonka kanssa hän haluaa rakentaa yhteisen elämän.

– Olimme seurustelleet vuoden verran, kun muutin Hämeenlinnaan. Artolla on kolme lasta ja heidän koko elämä on Hämeenlinnassa, joten minulle oli itsestään selvää, että se olen minä, joka muutan uudelle paikkakunnalle.

– Otin kaksi kissaani mukaan uudelle paikkakunnalle, ostimme omakotitalon Hämeenlinnasta ja muutimme sinne. Nyt meillä on oikea eläintarha, kun on kaksi kissaa, koira, kolme lasta ja kaksi aikuista, Suomi nauraa.

Hän sanoo viihtyvänsä mainiosti Hämeenlinnassa, jossa arki pyörii perheen ja oman yrityksen ympärillä. Idea padel-yritykseen syntyi puolivahingossa oman harrastuksen kautta. Suomi sanoo harmitelleensa puolisolleen, ettei Hämeenlinnassa ole yhtään padel-hallia, jossa harrastusta voisi jatkaa ympäri vuoden.

Pariskunta vitsaili, ettei heillä ole muuta mahdollisuutta, kuin perustaa oma halli. Niin kävikin.

– Eikö parhaat yritysideat lähde omasta tarpeesta? hän hymyilee.

Kyseessä on molempien ensiaskel yrittäjyyteen.

– Kyllä siinä stressiä on, mutta pääsääntöisesti yrittäjyys on ollut todella kivaa. Meillä on onneksi tosi hyvä tukiverkosto, joten emme ole jääneet yksin.

Työkiireiden keskellä parisuhdetta hoidetaan pienillä irtiotoilla.

– Ei me pystytä pitämään työasioita poissa kotoa. Meillä tehdään todella pitkiä työpäiviä, mutta se on työtä, josta tykätään.

– Jos haluaa irtautua, niin on pakko lähteä pois kotoa. Jos on kotona, niin väkisinkin tekee töitä tai kotiaskareita, eikä se tunnu lomalta.

Kuun vaihteessa pari suuntaa häämatkalle Espanjaan.

– Se on yhdistetty häämatka ja työmatka. Espanja on padelin mekka ja haluamme nähdä, miten hommia pyöritetään siellä päin. Sieltä saa uusia ideoita ja perspektiiviä tekemiseen.

Heidi Suomi suuntaa Arto-puolisonsa kanssa häämatkalle Espanjaan.

Radiotöitä Suomi sanoo vähentäneensä tarkoituksella. Oma yritys vaatii sitoutumista ja hän haluaa olla aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa.

– Rakastan radion tekemistä, mutta työmatkat Hämeenlinnan ja Helsingin välillä alkoivat käydä fyysisesti raskaiksi. Työpäivän aikana ja työmatkoilla tuli istuttua niin paljon, että alkoi tulemaan kremppoja.

– Radion ja tv:n tekeminen on todella kivaa, mutta nautin todella paljon myös yrittäjänä olemisesta. Nautin siitä, että pääsen tekemään monipuolisesti töitä, se pitää mielen virkeänä.

Selviytyjät Suomi alkaa Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina 28.8. klo 19.30.