Oscar-ehdokkuuden saanut saksalainen teki pitkän ja arvostetun uran elokuvaohjaajana.

Muun muassa hittielokuvista Sukellusvene U-96 (Das Boot, 1981) ja Air Force One (1997) tunnettu saksalainen elokuvaohjaaja Wolfgang Petersen, 81, on kuollut, uutisoi The Guardian. Petersen menehtyi haimasyöpään kotonaan, kertoi hänen vaimonsa Maria Borgel Petersen.

Sukellusvene U-96 – Das Boot on sotaelokuvien klassikko, joka sai ilmestyttyään kuusi Oscar-edokkuutta. Maine siivitti Petersenin myös Hollywoodiin, jossa Harrison Fordin tähdittämän Air Force Onen lisäksi hän ohjasi myös Clint Eastwoodia elokuvassa Tulilinjalla (In the Line of Fire, 1993) ja Dustin Hoffmania Tuntematon uhka (Outbreak, 1995) -leffassa. Molemmat olivat kansainvälisiä menestyksiä ja Tulilinjalla keräsi myös kolme Oscar-ehdokkuutta.

Dustin Hoffman (oik.) näytteli pääosaa Tuntematon uhka -elokuvassa.

Das Boot -elokuva ja siitä tehty pidennetty tv-sarjaversio ovat vuosikymmenten mittaan vain nostaneet arvostustaan. Toisen maailmansodan aikaisen saksalais­sukellusveneen miehistön tarinan romaanifilmatisointia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista sotaelokuvista.

Petersen kuittasi elokuvasta parhaan ohjaajan ja muokatun käsikirjoituksen Oscar-ehdokkuudet.

– Niin monilla ohjaajilla on nimikkofilminsä. Olin tarpeeksi onnekas, että sain tehdä tämän.

Lue lisää: Tänään tv:ssä: Elokuvaklassikko syntyi pakkomielteisellä vimmalla – näyttelijöiltä kiellettiin aurinko, kylkiluita katkesi

Petersenin ohjauksia olivat myös George Clooneyn tähdittämä katastrofielokuva Meren raivo (The Perfect Storm, 2000) sekä vähemmän arvostetut, Brad Pittin Troija (Troy, 2004) ja uusintafilmatisointina flopannut, Kurt Russelin Poseidon (2006), joka päätti Petersenin uran Hollywoodissa.