Adele kertoo tuoreessa haastattelussa, että haluaa ehdottomasti lisää lapsia.

Vaikka spekulaatiot brittilaulajan Adelen ja urheiluagentin Rich Paulin romanssista osoittautuivat todeksi jo viime kesänä, on julkkispariskunta pitänyt suhteensa varsin yksityisenä.

Nyt Adele kuitenkin paljastaa uusia yksityiskohtia suhteen tulevaisuuden näkymistä Elle-lehden haastattelussa, kertoo Daily Mail.

Brittilehti kertoo Adelen olevan Paulin kanssa onnensa kukkuloilla. Vaikka paria bongataan julkisesti yhdessä melko harvoin, on Adelella yhteisen tulevaisuuden suhteen selvät sävelet.

– En ole koskaan ollut tällä tavalla rakastunut. Minulla on hänestä pakkomielle. Haluan todellakin lisää lapsia, Adele paljastaa haastattelussa.

Rich Paul ja Adele on bongattu useamman kerran yhdessä koripallopelien katsomossa. Urheiluagenttina työskentelevä Paul edustaa useita koripalloilijoita.

Laulaja on pitänyt ihailijoidensa mielenkiinnon vireänä, sillä hänet on muutamaankin otteeseen nähty hulppea timanttisormus sormessaan. Tämä onkin herätellyt huhuja parin mahdollisesta kihlauksesta. Haastattelussa kuitenkin selviää, että syy timanttisormukselle on vain laulajan tyyris maku.

– Olen vain aivan rakastunut. Olen onnellisempi kuin koskaan. Voisin ihan yhtä hyvin olla jo naimisissa.

– Mutta emme ole kihloissa. Minä vain rakastan kalliita koruja, hän vitsailee.

Samaisessa haastattelussa Adele kertoo myös artistielämän varjopuolista. Laulaja nimittäin kertoo olleensa enemmän häpeissään kuin koskaan ennen, kun hän joutui perumaan alkuvuoden Las Vegasin keikkansa vain päivää ennen suunniteltua ajankohtaa, kertoo The Guardian.

– Se oli heittämällä urani hirvein hetki. Mutta esityksessä ei vain ollut sielua. Lavasteet eivät olleet oikeanlaiset. Minulla ja bändillä ei ollut yhteyttä esitykseen, eikä siinä ollut intiimiyttä, laulaja perustelee päätöksiään.

Adele nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2008, kun hänen erikoisalbuminsa 19 julkaistiin. Kolme vuotta myöhemmin hän julkaisi toisen, 21-nimisen albuminsa, joka sisälsi muun muassa hittikappaleet Rolling in the Deep ja Someone Like You. Adele on yksi maailman menestyneimmistä artisteista, ja hän on voittanut uransa aikana muun muassa kymmeniä Grammy-palkintoja sekä useita Brit- ja American Music -palkintoja.

Adele oli aiemmin naimisissa Simon Koneckin kanssa, ja parilla on yksi yhteinen lapsi, nyt 9-vuotias Angelo. Pariskunta erosi virallisesti vuonna 2019, ja kaksi vuotta myöhemmin Adele julkisti suhteensa Rich Paulin kanssa.