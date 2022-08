Hullunkuriset lentolaitteet yrittävät räpiköidä ilmaan Helsingissä – katso Matti Kyllösen selostama Lentopäivä suorana ISTV:ssä

Omatekoiset lentohärvelit yrittävät liitää mahdollisimman pitkälle Helsingin Tokoinrannassa suuressa Lentopäivässä lauantaina 20.8.2022, mutta todennäköisesti suurin osa niistä molskahtaa yleisön riemuksi näyttävästi suoraan mereen. ISTV näyttää koko perheen yleisötapahtuman Red Bull Lentopäivän suorana lähetyksenä kello 10.55 alkaen.

Kesän kreisein tapahtuma koostuu vaativista teknisistä ratkaisuista, näyttävistä show-elementeistä ja huimapäisistä syöksyistä. Lentopäivässä osallistujina ovat taviksista koostuvat joukkueet, joiden tehtävänä on rakentaa lentokelpoinen laite, esittää sen teemaan sopiva alkushow ja yrittää lentää laitteella niin pitkälle kuin mahdollista.

Lähtölava on viiden metrin korkeudella veden yllä Helsingin Tokoinrannassa. Edellisen kerran, kun Red Bull Lentopäivä järjestettiin Helsingissä vuonna 2008, voittajajoukkue lensi peräti 16,2 metriä.

Pelkkä suurin lentopituus ei kuitenkaan välttämättä takaa kilpailun voittoa. Pisteytyksessä otetaan huomioon edellä mainitut kolme osa-aluetta:

Luovuus ja tekninen toteutus. Helsingin Kaupunginteatterin lavastamon kokeneet puuseppä-metallimiehet Pekko Ulmanen ja Jaakko Kurki pisteyttävät teatterin parkkipaikalla sijaitsevalla varikolla esillä olevat lentolaitteet niiden ulkonäön ja toteutuksen perusteella. Show. Jokaisessa joukkueessa on enintään viisi jäsentä, joista vain pilotti lentää laitteen mukana mereen. Ennen lentoa koko joukkue esittää lähtövalalla musiikin säestämänä show’n, joka liittyy joukkueen ja laitteen teemaan. Tuomaritornissa istuvat julkkistuomarit antavat esityksille pisteet. Lentopituus. Laseretäisyysmittari kertoo lahjomattomasti, kuinka pitkälle kukin laite lopulta lentää.

Yleisölle avoin ja maksuton Lentopäivä alkaa Tokoinrannassa Hakaniemen kupeessa Helsingin itäisessä kantakaupungissa lauantaina 20.8.2022 kello 11. ISTV:n suora monikameralähetys tapahtumasta alkaa kello 10.55 ja näkyy tämän artikkelin ylle avautuvassa videoruudussa. Lähetys näkyy vain suorana, mutta parhaita paloja julkaistaan IS.fi:ssä videoklippeinä heti tuoreeltaan ja koko tapahtuman tallenne ilmestyy katsottavaksi maanantaina.

ISTV:n lähetystä vetää selostajalegenda Matti Kyllönen. Hänen aisaparinaan äänessä on IS:n radio- ja videotoimittaja Faye Lawson. Liikkuvana kenttäreportterina on IS:n sometuottaja-videotoimittaja Sanna-Leena Santapakka. Paikalla olevan yleisön suuntaan tapahtuman juontajina ovat Ylen radiolähetyksistä tutut Ville ”Viki” Eerikkilä ja Juuso ”Köpi” Kallio.

Ennen kisaa kaikki lentolaitteet ovat nähtävillä Helsingin Kaupunginteatterin edustalla varikolla.

Lähetyksen ja tapahtuman lopullinen aikataulu ja kulku riippuvat siitä, miten kauan järjestäjillä kestää siivota edellisen joukkueen jättämät romut merestä. Tiimejä on yli 30, ja seuraava joukkue pääsee omaan suoritukseensa vasta, kun edeltävän joukkueen lentäjä on päässyt turvallisesti rantaan ja kaikki roskat ja lentohärvelin raato on siivottu huolellisesti pois. Eli esitysten väliin tulee mahdollisesti useiden minuuttien mittaisia taukoja.