Andy McCoy ja Nikki Sixx ilmiriidoissa – hurjia syytöksiä viuhuu puolin ja toisin

Andy McCoy haukkui Nikki Sixxiä valehtelijaksi, Nikki Sixx syyttää McCoyta heroiinin hankkimisesta, kun hän oli hengenvaarallisesti addiktoitunut.

Hanoi Rocks -yhtyeen entinen kitaristi Andy McCoy haukkuu Mötley Cruen basisti ja perustajajäsentä Nikki Sixxiä valehtelijaksi IndiePowerin tuoreessa videohaastattelussa.

McCoyn kommentit liittyvät Sixxin Heroiinipäiväkirja-kirjaan, jossa Sixx kertoo, että McCoy oli aikoinaan yrittänyt elvyttää häntä pesäpallomailalla heroiinin yliannostuksen vuoksi.

– En ole maalaispoika niin kuin Nikki Sixx. En voi sietää paskaa enkä valheita. Pelastin sen jätkän hengen ja hän keksii tarinoita, McCoy sanoo haastattelussa.

McCoy jatkaa, että hän elvytti Sixxiä ja sai hänen sydämensä lyömään yliannostuksen jälkeen. Rokkari toteaa, ettei ole koskaan saanut Sixxiltä kiitosta teostaan.

– Hän ajattelee vain rahaa ja se tekee hänestä silmissäni toisen luokan kansalaisen, McCoy laukoo haastattelussa.

– Luuletteko, että hän olisi selvinnyt, jos olisin lyönyt häntä pesäpallomailalla? Ei todellakaan. Elvytin hänet ja sain hänen sydämensä lyömään uudestaan. Hän ei ole minulle mitään ja hän ajattelee vain rahaa, McCoy jatkaa.

Rajujen syytösten jälkeen myös Sixx otti Twitter-tilillään kantaa McCoyn sanomisiin. Sixx myöntää, ettei koskaan kiittänyt McCoyta henkensä pelastamisesta.

– Andy McCoy väittää, etten koskaan kiittänyt häntä henkeni pelastamisesta, kun otin yliannostuksen heroiinia. En koskaan kiittänyt häntä myöskään siitä, että hän hankki minulle huumetta, kun olin hengenvaarallisesti addiktoitunut. Ymmärrän, hän vain yrittää myydä kirjaa, albumia tai kiertuetta... Sixx kirjoittaa.

Andy McCoy erosi pitkäaikaisesta vaimostaan Angela Nicolettista vuosi sitten.

Nicoletti jätti avioeropaperit käräjäoikeuteen ja kertoi Ilta-Sanomille aiemmin tänä kesänä, ettei pidä Andyyn lainkaan yhteyttä. Hän totesi uskovansa, että yhteydenpito Andyn kanssa saisi heidät lopulta palaamaan takaisin yhteen.

Pari ehti olla yhdessä yli 30 vuotta ja siitä naimisissa 20 vuotta. Andy ja Angela olivat tuttu näky niin pitkäaikaisilla kotikulmillaan Etelä-Helsingissä kuin korona-ajan kotipaikallaan Karkkilassakin. Andy McCoy kertoi IS:n haastattelussa maaliskuussa tunnelmistaan eron jälkeen.

– Se ero oli ihan ok. Me oltiin yhdessä 34 vuotta. Mutta ihmiset kasvaa eri suuntiin. Ei mulla ole pahaa sanottavaa. Kaikella on aikansa. Miksi olisin katkera Angelalle mistään? Se on fantastinen friidu, Andy McCoy vastasi.