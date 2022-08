Yksi kärkiehdokas kieltäytyi James Bondin roolista – mukana päättämässä Daniel Craigille korvaajaa

Brittilehtien mukaan Idris Elba on kiinnostunut aivan muista roolitöistä.

Brittiläistä näyttelijä-muusikko Idris Elbaa, 49, on pitkään kaavailtu uudeksi James Bondiksi tutun Daniel Craigin, 54, tilalle.

Tuorein James Bond -elokuva 007 No Time to Die sai ensi-iltansa viime vuoden syyskuussa. Pitkään odotettua elokuvaa voidaan pitää erään aikakauden loppuna, sillä Craig nähdään kyseisessä filmissä viimeistä kertaa legendaarisen brittivakoojan roolissa.

Craig on tähdittänyt yhteensä viittä Bond-elokuvaa, joista ensimmäinen, Casino Royale, sai ensi-iltansa jo marraskuussa 2006.

Daily Mailin mukaan Elba kuitenkin kieltäytyi tuotantoyhtiön roolitarjouksesta ja haluaa jatkaa täysin muiden töiden parissa. Hän on jopa esittänyt James Bondin tuottajalle Barbara Broccolille luettelon nimistä, jotka voisivat näytellä 007:ssä.

– Fanit ja Barbara halusivat Idriksen, mutta hän haluaa luoda jotain itselleen, lähde kertoi The Sunille.

– Hän on kuitenkin ehdottanut rooliin eri näyttelijöitä. Hän on epävirallisesti mukana päätöksentekoprosessissa, koska hän on keskustellut tuottajien kanssa niin kauan.

Elba vahvisti elokuvansa The Harder They Fall ensi-illassa viime vuoden lopulla, ettei tule olemaan seuraava Bond.

Daniel Craig näytteli Bondia viidessä 007-elokuvassa.

Tuottaja Broccoli on myöntänyt, että Craigin korvaajan valitseminen kestää kauan. Ikoniseen rooliin on vaikea valita uutta kasvoa. Tuottajan mukaan elokuvan tiimi haluaa nauttia vielä Craigin työn hedelmistä ennen hänen seuraajaansa.

Uudeksi Bondiksi on huhuttu Daily Mailin mukaan muun muassa Tom Hardya, Rege-Jean Pagea ja Richard Maddenia.

Daily Mailin mukaan Craigia kysyttiin alun perin näyttelemään neljässä elokuvassa, mikä sai näyttelijän miettimään, tapetaanko Bond lopulta. Craig esiintyi Bondina kaiken kaikkiaan viidessä elokuvassa. Craigin mielestä sitoutuminen rooliin niin pitkäksi aikaa tuntui työläältä.