Johnny Depp paljasti uuden projektinsa – näyttelijä palaa 25 vuoden takaisin töihin

Johnny Depp tekee yhteistyötä legendaarisen Al Pacinon kanssa.

Näyttelijä Johnny Depp astuu ensimmäistä kertaa kameran taakse yli kahteen vuosikymmeneen ja ohjaa elokuvan, kertovat Hollywood Reporter ja People-lehti.

Uuden Modigliani-elokuvan tuottaa Al Pacino ja Barry Navidi. Elokuva kertoo italialaisesta taiteilijasta Amedeo Modiglianista. Elokuva keskittyy seuraamaan kahta päivää, jotka mullistivat Modiglianin elämän.

– Minulla on suuri kunnia tuoda Modiglianin elämää valkokankaalle, Depp kertoo Hollywood Reporterille.

Barry Navidi toteaa, että on mahtavaa työskennellä jälleen Deppin kanssa.

– Elokuva ei ole elämäkerta vaan pieni pätkä Modiglianin elämästä. On ollut yksi unelmani työskennellä taas Johnnyn kanssa – hän on todellinen taiteilija, jolla on uskomaton visio tuoda suuria tarinoita valkokankaalle.

Tuotanto alkaa ensi keväänä Euroopassa, ja näyttelijät paljastetaan pian. Elokuva perustuu Dennis McIntyren näytelmään, ja käsikirjoittajina toimivat Jerzy ja Mary Kromolowski.

Depp on ohjannut aikaisemmin elokuvan The Brave, jossa hän myös itse näytteli Marlon Brandon rinnalla vuonna 1997.

Johnny Depp voitti aikaisemmin tänä vuonna oikeudenkäynnin ex-vaimoaan Amber Heardia vastaan.

Oikeudenkäynnissä oli kyse kunnianloukkauskanteesta. Taustalla on Heardin joulukuussa 2018 Washington Post -lehdessä julkaistu mielipidekirjoitus, jossa hän kertoi olevansa lähisuhdeväkivallan uhri. Deppiä tai ketään muutakaan ei mainittu tekstissä nimeltä, mutta sen katsottiin yleisesti viittaavan Deppiin.

Oikeudenkäynti sai osakseen valtavan huomion: se näytettiin suorana lähetyksenä internetissä, ja oikeustalon eteen kerääntyi päivittäin runsaasti ihmisiä kannustamaan erityisesti Deppiä. Myös oikeussalin yleisölehterit olivat jatkuvasti täynnä uteliaita faneja.

Oikeus katsoi, ettei Heardin Deppiä vastaan esittämiä kunnianloukkaussyytteitä voitu todistaa oikeiksi.

Valamiehistö langetti Heardin maksamaan 15 miljoonan dollarin korvaukset Deppille kunnianloukkauksesta. Lopullinen korvaussumma on noin 10,4 miljoonaa dollaria eli noin 9,7 miljoonaa euroa, sillä korvaussummaa laskettiin osavaltion lainsäädännön mukaisen maksimisumman suuruiseksi.

Valamiehistön mukaan myös Depp herjasi Heardia, mutta se tapahtui hänen asianajajansa Adam Waldmanin kautta ja vain yhdessä kolmesta syytteestä.

Valamiehistö langetti myös Johnny Deppin maksamaan Heardille kunnianloukkauksesta kahden miljoonan vahingonkorvauksen. Se ei sisältänyt rangaistuksellista vahingonkorvausta.