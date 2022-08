Salkkarit-tähti Kerttu Rissasen kesäsuunnitelmat menivät ikävällä tavalla uusiksi – avautuu somessa sairastelukierteestään

Rissasen kunto ei ole vieläkään täysin palautunut muun muassa keuhkokuumeen jäljiltä.

Salkkarit-näyttelijänä tunnetulla Kerttu Rissasella oli kesää varten selvät suunnitelmat: salitreeniä, kesäteatterissa näyttelemistä ja festareita. Tuoreessa Instagram-päivityksessään näyttelijä kuitenkin kertoo, että yllättävä sairastelu laittoi suunnitelmat uusiksi.

– Aina kaikki ei mee suunnitellusti ja sairastelinkin koko kesän keuhkokuumeesta suolistobakteeriin, hän kirjoittaa.

Julkaisussaan Rissanen kertoo, että joutui luopumaan sairastelun vuoksi useista projekteista, joita oli innolla odottanut jo pidempään. Kesäteatterissa hän oli sairastelusta huolimatta kyennyt näyttelemään, mutta ei nauttinut täysin rinnoin.

– Teatteria oli kiva tehdä ihanalla porukalla, mut välillä esityksen vetäminen oli rehellisesti sanottuna pelkkää selviytymistä, hän kuvailee vointiaan.

Näyttelemisen lisäksi liikunta-alalla työskentelevälle ja personal traineriksi opiskelevalle Rissaselle oli kova pala purtavaksi, kun hän ei sairastelun vuoksi päässytkään normaaliin tapaan liikkumaan. Vaikka vointi on viimeisimmän antibioottikuurin jälkeen jo paljon aiempaa parempi, on toipumisprosessi yhä vaiheessa.

Rissanen kertookin kirjoituksessaan, että pitkään jatkunut sairastelu on saanut hänet arvostamaan monille arkista toimintakykyä aivan uudella tavalla.

– Oon palannu pikku hiljaa töihin mut on pitäny hyväksyä se, et väsyy vieläkin nopeesti ja toipuminen on edelleen kesken.

– Mieli on ollut aika maassa muutenkin pitkään jatkuneen kuormituksen ja stressin jäljiltä, mut nyt toiveikkaana eteenpäin, Rissanen toteaa.

Kerttu Rissanen tuli suomalaisille tutuksi Salatut elämät -tv-sarjasta, jossa hän aloitti näyttelemisen vuonna 2014. Hänet on nähty myös kilpailijana Selviytyjät Pohjolassa sekä Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -ohjelmassa.