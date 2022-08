Amanda Seyfried toivoisi nyt 36-vuotiaana, että myös parikymmentä vuotta sitten kuvauspaikoilla olisi ollut intiimikoordinaattoreita.

Näyttelijä Amanda Seyfried on tunnettu monista hittielokuvista. Mamma Miaa, Les Misérablesia ja Haikein terveisin -elokuvaa tähdittänyt amerikkalaisnäyttelijä aloitti uransa jo nuorena, mutta näyttelijäntyö ei ole ollut hänelle aina helppoa.

Seyfried kertoo Porter Magazinen haastattelussa katuvansa syvästi alle parikymppisenä tehtyjä alastonkohtauksia.

– Olin 19 ja kävelin kuvauspaikalla ilman alusvaatteitani. Onko tämä vitsi? Miksi annoin sen tapahtua, Seyfried pohtii lehdessä.

– Tiedän miksi. Olin 19 enkä halunnut suututtaa ketään ja halusin pitää työni, Seyfried jatkaa.

Amanda Seyfried sai Emmy-ehdokkuuden elokuvasta The Dropout.

Seyfried aloitti näyttelemisen saippuasarjoissa As The World Turns ja All My Children. Juuri ennen hittirooliaan Mean Girlseissa Seyfriedillä oli myös keskeinen rooli Veronica Marsin yhdellä kaudella.

Mean Girlsissa Seyfriedin hahmo pystyy ennustamaan säätä rintojensa avulla. Seyfried on myöhemmin kertonut, että hän joutui roolinsa vuoksi usein ahdistavan käytöksen kohteeksi. Miehet tiedustelivat häneltä vitsaillen, voisiko Seyfried ennustaa omien rintojensa avulla, milloin seuraavan kerran sataa.

– Olin 18-vuotias. Se oli ällöttävää, Seyfried kertoi Marie Clairessa aiemmin.

Seyfried oli Mean Girlsien aikaan niin uusi kasvo Hollywoodissa, ettei hän ollut tottunut punaisiin mattoihin ja salamavaloihin.

Tottumattomuus konkretisoitui Mean Girls -elokuvan ensi-illassa, jonne Seyfried oli pukeutunut mustaan, läpikuultavaan mekkoon. Salamavalojen säihkeessä Seyfried tajusi, että hänen mekkonsa näkyy läpi paljastaen naisen alusvaatteet.

Seyfried puhui tapahtumasta Jimmy Kimmel Live! -ohjelmassa.

– Minulla ei ollut stylistiä, enkä tiennyt, kuinka toimia. Puin päälleni mustan mekon, vaaleat liivit ja mustat alushousut eikä minulla ollut alusmekkoa, Seyfried totesi Kimmelille, kun tämä näytti Seyfriedin kuvaa punaiselta matolta hänelle ja yleisölle.

Mean Girls -elokuvan ensi-illat olivat Seyfriedille ensimmäisiä, eikä hänellä vielä tuolloin ollut omaa stylistiä tai maskeeraajaa. Hänen itse ostamansa musta mekko kuultikin ikävästi läpi salamavalojen räpsähtäessä.

Tuotanto ei ollut auttanut Seyfriedia punaisen maton asussaan, ja Seyfriedilla oli tilanteeseen selkeä selitys.

– Putosin välitilaan, koska en koskaan pyytänyt itselleni mitään. Ihmiset pitivät minusta, koska kanssani oli vaivatonta, Seyfried totesi.

Nyt 36-vuotias Emmy-ehdokas toivoo, että myös silloin kuvauspaikoilla olisi ollut intiimkoordinaattoreita, jotka ovat näyttelijöiden tukena esimerkiksi alaston- tai seksikohtauksissa.

Seyfried kommentoi aihetta, kun konkarinäyttelijä Sean Bean totesi, ettei hän pidä kuvauspaikkojen intiimikoordinaattoreista, sillä hänen mielestään ne pilaavat kohtausten ”spontaanisuutta”.

Beanin kommentit ovat herättäneet paljon pahaa verta. Deadlinen mukaan esimerkiksi näyttelijä Rachel Zegler totesi, että spontaanisuus intiimeissä kohtauksissa voi olla turvatonta.

Näyttelijöiden SAG-AFTRA-ammattiyhdistyksen (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists) hallitus hyväksyi intiimikoordinaattorien mahdollisuuden hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

– Intiimikoordinaattorit lisäävät turvallisuutta ja hyvinvointia kuvauspaikoilla sellaisissa tuotannoissa, joissa kuvataan intiimejä kohtauksia, yhdistyksen puheenjohtaja Fran Drescher totesi.

– Heidän arvonsa on mittaamaton ja hallitus on sitoutunut tuomaan intiimikoordinaattorit osaksi SAG-AFTRA-perhettä. Varmistamme, että heillä tulee olemaan samanlaiset hyödyt, mistä muutkin jäsenet nauttivat yhdistyksessä, Drescher jatkoi.