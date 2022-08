Korealaisnainen käytti lähes 60 000 euroa näyttääkseen Kim Kardashianilta – vaati 15 leikkausta

Cherri Lee ei pidä aasialaisesta kauneusihanteesta.

Eteläkorealainen nainen on käyttänyt miltei 16 tuhatta euroa viiteentoista kauneusleikkaukseen saadakseen itsensä näyttämään realitytähti Kim Kardashianilta, kertoo New York Post.

Cherri Lee, 28, varttui seuraamalla Kardashianin elämää ja on aina halunnut olla hänen kaltaisensa.

– Kim on aina inspiroinut minua ja hän on minun silmissäni maailman kaunein nainen, Lee toteaa.

28-vuotias Lee kokee olevansa koukussa kauneusleikkauksiin, vaikka pitääkin niistä nyt taukoa.

Leen ensimmäinen operaatio oli kaksoisluomien leikkaus 20 -vuotiaana. Leikkaus on Etelä-Koreassa naisilla hyvin yleinen. Siinä muodostetaan ryppyjä yläluomeen, jolloin syntyy kaksoissilmäluomet.

Tämän jälkeen Lee on käynyt veitsen alla monissa leikkauksissa, joihin lukeutuvat kaksi rintojen suurennusta, useita kasvojen muokkausoperaatioita ja kolme brazilian butt liftiä eli rasvansiirtoa pakaroihin. Kyseisessä toimenpiteessä kehon omaa rasvaa siirretään takapuoleen, jotta siitä saadaan muodokkaampi.

Plastiikkakirurgi Hilkka Peltoniemi on kertonut aiemmin IS:lle BBL-leikkauksen riskeistä. Toimenpide on aiheuttanut maailmalla lukuisia kuolemantapauksia.

– Pahimmissa paikoissa kuolleisuus on ollut viisi prosenttia, eli joka 20. nainen on kuollut operaatioon. Eihän tuollaiseen kosmeettiseen toimenpiteeseen pitäisi kenenkään kuolla, Peltoniemi totesi.

Kahdeksan vuoden aikana Lee on teettänyt myös muun muassa nenäleikkauksen, poskipääleikkauksen, kaksoisleukaleikkauksen ja kaksi poskien rasvanpoistoa.

New York Postin mukaan hänen ulkonäkönsä on muuttunut niin paljon, että monet eivät ymmärrä hänen olevan aasialainen – jopa jotkut hänen läheisistään.

– Näytän itse asiassa täysin erilaiselta ihmiseltä nyt kuin ennen. Näytän länsimaiselta, ja jotkut korealaisista perheenjäsenistäni eivät edes tunnista minua enää, hän sanoo.

Lee on aina pitänyt Kim Kardashiania maailman kauneinpana naisena, ja haluaa siksi näyttää häneltä.

Lee on osa-aikainen englannin opettaja, ja kertoo saaneensa leikkauksiin rahallista apua ja tukea vanhemmiltaan. Hän leikkautti rintansa ensimmäisen kerran vuonna 2016 Soulissa. Nyt hänellä on kuppikoko 34GGG.

Vaikka Lee on toistaiseksi lopettanut kauneusoperaatiossa käymisen, hän ei kadu yhtäkään toimenpidettä ja tekisi ne kaikki uudelleen. New York Postin mukaan hänen ainoa ”katumuksensa” on, ettei käynyt leikkauksissa aikaisemmin.

Lee ei ollut ollenkaan tyytyväinen ulkonäköönsä ennen leikkauksia. Hän ei koe kasvonpiirteiltään näyttävänsä aivan Kardashianilta, mutta kehonsa muotoihin nainen on tyytyväinen.

Lee uskoo, että hänen aasialaisen taustansa vuoksi hänen Kardashian-tyylinen ulkonäkönsä vaatii paljon enemmän vaivaa ollakseen täydellinen.

Vuonna 2010 Lee erosi silloisesta kumppanistaan. Ero oli kova paikka. Silloin hän päätti muuttaa ulkonäköään. Lee tuli riippuvaiseksi leikkauksista, sillä lopputulos oli aina hänen omasta mielestään positiivinen.

– Minua huimasi, kun heräsin tuskalliseen kipuun, mutta kun näin itseni jälkeenpäin, se oli palkintoni, hän kertoo.

– Olen aina halunnut upeat isot rinnat ja ison pepun, kuten Kim Kardashianilla, Lee sanoo.

Leen yllätykseksi hänen entinen kumppaninsa on ollut taas yhteydessä häneen muodonmuutoksen jälkeen ja haluaisi palata yhteen. Leellä on kuitenkin muita suunnitelmia.

– Olen liian hyvä hänelle nyt, ja paremmat miehet lähestyvät minua, Lee tokaisee.

Lee on kertonut saaneensa myös negatiivista huomiota, muttei anna kommenttien häiritä häntä.