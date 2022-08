Maria Veitola julkaisi harvinaisen kuvan Jotti-puolisonsa kanssa – tältä näytti pariskunnan Flow-tunnelma

Yksitoista vuotta seurustelleen pariskunnan yhteiskuva on kerännyt ihastelua seuraajilta.

Maria Veitola on viettänyt viikonloppua Helsingin Flow-festivaalilla puolisonsa kanssa.

TV-TOIMITTAJA Maria Veitola, 49, on viettänyt viikonloppua Helsingin Flow Festivalilla yhdessä puolisonsa Jottin kanssa.

Veitola julkaisi sunnuntaina Instagramissa kuvan, jossa hän hehkuttaa puolisonsa olleen parasta festareilla.

– Parasta Flowssa tänä vuonna oli Jotti, Veitola kirjoittaa.

Yökylässä-ohjelmastaan palkittu Veitola on julkaissut pariskunnasta kaksi yhteiskuvaa. Kolmannessa kuvassa Jotti nautiskelee festarin ruokatarjonnasta.

Yhteiskuvat ovat melko harvinaisia, sillä Veitola on tuonut puolisoaan esiin sometileillään vain toisinaan. Seuraajat ovatkin ihastuneet ikihyviksi pariskuntaan – ja erityisesti Veitolan tavoin Jottiin.

– On siulla komia ukkeli, kauniilla karjalan neidolla, eräs seuraaja kehuu.

– Hän on kyllä hieno! juontaja Ile Uusivuori jatkaa.

– Ihanat, laulaja Janna komppaa.

Viime vuoden maaliskuussa Veitola julkaisi Instagramissaan perhekuvan kymmenen yhteisen vuoden kunniaksi.

– Ollaan oltu Jotin kanssa yhdessä kymmenen vuotta. Mun henkilökohtainen parisuhde-enkka! Käytiin ottamassa juhlan kunniaksi wet plate perhepotretti meidän rakkauden hedelmän, Taiston kanssa. Taisto täyttää kohta yhdeksän ja se kertoo siitä, kuinka nopeasti me alussa edettiin, Veitola kirjoitti tuolloin.

– Rakastaminen on sitkeyslaji. Niin myös pitkä parisuhde. Joskus on helpompaa sietää toisen ärsyttäviä piirteitä kuin omia, jotka yhteiselo tuo esille. Jos oltaisiin naimisissa, tää taitaisi olla tina- tai posliinihääpäivä, mutta kun ei olla, niin sit vaan HYVÄ ME, Veitola hehkutti.

Maria Veitola kertoi vuonna 2018 ilmestyneessä kirjassaan, että ennen Jotin tapaamista hänellä oli tapana rakastua ihmisiin, joilla oli runsaasti ongelmia omassa elämässä. Hänen suhteissaan olikin henkistä väkivaltaa, pettämistä ja runsaasti kriisejä.

Maria Veitola ja Jotti kannustivat tähtitanssijoita Tanssii tähtien kanssa -yleisössä syksyllä 2019.

– Kun tapasin Jotin, ajattelin, että hän on liian tavallinen. Ei ollenkaan mun tyyppiä. Sitä paitsi tapailin juuri toista ihmistä, joka oli sulkeutunut viikkokausiksi kellariin tekemään taiteellista työtään.

– Tajusin, että edessä oli portti. Avasin portin ja elämä muuttui. Tavallinen olikin tasapainoinen. On uskomatonta olla ihmisen kanssa, jolla on terve itsetunto, Veitola kertoi kirjassaan.