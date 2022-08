Pamela Tola, 40, ei halua olla työteliään arkensa uhri – erikoinen motivaationlähde löytyi äänimaljahoidoista

Pamela Tola tähdittää Elisa Viihde -palvelussa hiljattain ilmestynyttä Sijainen-tv-sarjaa. Psykologisen trillerin pahiksen näytteleminen jäi alitajuntaan muhimaan etenkin kuvausten aikana.

Oli kyseessä intohimoammatti tai ei, voi motivaatio monilla olla välillä hakusessa. Näyttelijä Pamela Tola on kuitenkin oppinut, että motivoivan kulman voi löytää tekemisestä kuin tekemisestä.

Kuluva vuosi on ollut Tolalle hektinen. Arki on täyttynyt näyttelemisestä, käsikirjoittamisesta sekä ohjaamisesta.

Hommat eivät tekemällä vähene, mutta monipuolisuus on Tolalle asia, joka vain lisää intoa tekemiseen.

– Tietynlainen vaihtelu auttaa siinä, että harvemmin on sellainen olo, että menen vain töihin. Jutut, joita teen, jollain tavalla motivoivat minua. Olen aika herkkä uupumiselle ja väsymykselle, ja vaihtelusta tulee sellainen olo, että kaikki asiat ovat vain osa elämääni.

Tv- ja elokuva-alan töiden vastapainona Tola on hiljattain heittäytynyt myös äänimaljahoitojen maailmaan. Äänimaljat ovat metallisia, kulhomaisia soittimia, ja vaihtoehtohoitona ne perustuvat äänitaajuuksien resonointiin kehossa.

Tola tuli monille suomalaisille tutuksi roolistaan Tyttö sinä olet tähti -elokuvasta.

Vaihtoehtoterapiamuodot sekä ääni ovat kiinnostaneet näyttelijää nuoresta asti. Ensikosketus äänimaljoihin tapahtui nykyajan malliin netissä, kun Tola löysi Youtubesta videoita, joilla äänimaljaa soitetaan. Homma vei nopeasti mennessään, ja nykyään Tola soittaa äänimaljoja muille ihmisille, usein metsän keskellä.

– En ole varma mistä se lähti, mutta minulla alkoi kiinnostaa, miten ääni voi olla parantavaa tai miten se voi auttaa. Sitä kautta ajauduin äänimaljojen pariin.

– Ensin ajattelin, että tämä touhu vaikuttaa ihan häröilyltä, Tola naurahtaa.

Vaihtelevuutta Tola on hiljattain saanut näyttelemisen saralla kokea. Tuoreimpana aluevaltauksena on hänelle poikkeuksellinen pahiksen rooli hiljattain Elisa Viihde -suoratoistopalveluun ilmestyneessä Sijainen-tv-sarjassa.

Kyseinen rooli psykologisessa trillerissä ei ollut intohimoisellekaan näyttelijälle helpoimmasta päästä: kuvauksia tehtiin yön hämärässä, unirytmi otti osumaa eikä syvästi traumatisoituneen pahiksen mielentilaan soluttautuminen ole aivan mutkatonta.

– Kyllä se oli aika rankka se maailma, tuli ihan painajaisia, Tola muistelee kuvauksia.

Opettaja sanoi parikymppiselle Tolalle, ettei hänellä olisi rooleja enää kahdenkymmenen vuoden päästä. Nyt 40-vuotias Tola on todistanut ennusteen virheelliseksi.

Kuormittavuudestaankin huolimatta rooli oli Tolalle merkityksellinen, sillä hänellä itselläänkin on traumataustaa. Näyttelijä kertoi viime vuonna Me Naisten haastattelussa joutuneensa jo hyvin nuorena aikuisen rooliin vanhempien sairastaessa.

– En halua vain tehdä ahdistavia juttuja ja lisätä pahuutta maailmaan. Hahmossa kuitenkin kiinnosti ajatus traumatisoitumisesta sen sijaan, että hän olisi vain ollut totaalisen paha.

Pitkän uran aikana tavoitteet ja näyttelijäntyön anti ovat muuttuneet työnkuvan ja roolien mukana. Lapsena parasta kotikutoisissa näytelmissä olivat niistä sadut kehut sekä huomio. Aikuiselle Tolalle tämä ei tietenkään riitä.

Nykyään kaikessa tekemisessä keskiössä on merkitys ja vaikuttaminen. Tästä hyvä esimerkki on Tolan ohjaama, vuoden 2020 katsotuimmaksi ensi-iltaelokuvaksi noussut Teräsleidit. Elokuvan tekemisessä Tolan inspiraationa nimittäin toimi kommentti, jonka opettaja heitti hänelle teatterikorkeakoulussa kaksikymmentä vuotta sitten.

– Kun olin 20-vuotias ja teatterikorkeakoulussa, niin minulle sanottiin, että kun olet 40-vuotias, niin sinulle ei ole enää töitä näyttelijänä. Että miehille on mutta naisille ei. Silloin sen uskoi.

– On liikuttavaa, että elokuva voi muuttaa jotain. Että yhtäkkiä ei enää suhtaudutakaan niin, että ei kukaan halua katsoa vanhoja naisia.

Teräsleidit oli vuoden 2020 katsotuin ensi-iltaelokuva. Sen ohjasi Tola (vas.) ja rooleissa nähtiin muiden muassa Saara Pakkasvirta, Leena Uotila ja Seela Sella.

Vaikka monipuolisuus ja vaikuttaminen ovat tärkeitä arvoja, Tola uskoo, että onnistuisi kaivamaan motivoivan kulman puuduttavammankin työn syövereistä. Itsensä motivoimista tilanteessa kuin tilanteessa Tola nimittäin kuvailee erikoistaidokseen.

Ennen näyttelijänopintojaan Tola opiskeli sosiaalialaa, ja vaikka kyseessä ei ollut se oma päällimmäinen intohimo, sai touhusta tehtyä hauskaa: jos päiväkodin harjoitusjaksolla koitti hiljainen hetki, laitettiin lasten kanssa pystyyn omat näytelmät.

Tola onkin tullut siihen tulokseen, että oma asenne on avainasemassa motivaation etsimisessä.

– Ymmärsin jossain vaiheessa, että en ole ihminen, jolla pakko toimisi. Mulla tulee sellainen vastareaktio. Mutta ymmärrän kuitenkin, että joitain asioita on pakko tehdä.

– Mieluummin hallitsen elämääni niin, että asiat, jotka on pakko tehdä, eivät ole pakkoja. Yritän löytää ajatusmallin, jolla asiat on helpompi hyväksyä, enkä tunne olevani elämäni uhri. Tietenkin se on välillä hankalaa, mutta se on asia, jota harjoittelen ja koen, että se on ollut hyvä oivallus.