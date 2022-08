Mikko ja Beata Leppilammen häät kuhisivat julkkisvieraita – Sirpa Selänne julkaisi kuvan morsiusparin kanssa

Mikko ja Beata Leppilammen häitä vietettiin lauantaina 13. elokuuta Hangossa.

Viime elokuussa avioituneet Mikko ja Beata Leppilampi juhlivat häitään tänä viikonloppuna Hangossa.

Julkkisvieraiden somepäivityksistä selviää, että häitä on vietetty varsin perinteiseen ja juhlavaan tyyliin. Mukana juhlinnassa olivat esimerkiksi Leppilammen juontajakollega Vappu Pimiä ja malli Sabina Särkkä, jotka julkaisivat häistä tunnelmapaloja jo lauantai-iltana. Juhlakansaa tanssittivat tuolloin Juha Tapio ja Sami Pitkämö.

Häissä nähtiin monia muitakin julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Sunnuntaina ystäviään onnittelivat Selänteet poseeraamalla yhteiskuvassa hääparin kanssa.

– Onnea ystävämme Beata ja Mikko! Rakkauden täytteistä yhteistä elämää teille söpöliineille! Sirpa Selänne toivottaa.

Myös Vappu Pimiä julkaisi vielä myöhemmin kuvakollaasin ystäviensä häistä Instagramissa.

– Kertakaikkisen ihanat häät. Kiitos ja monia armorikkaita vuosia, Pimiä kirjoittaa.

Leppilampien häissä nähtiin myös monia muita julkkisvieraita, kuten entinen taitoluistelija Kiira Korpi Pekka-rakas rinnallaan.

– Ihanat häät Hangossa. Kiitos Beata & Mikko, Korpi kirjoittaa.

Häävieraiden joukossa oli myös näyttelijä Antti Luusuaniemi, joka julkaisi yhteiskuvan Teemu Selänteen kanssa.

– Meni melkein pystypainiksi, Luusuaniemi velmuilee kuvatekstissä.

Näyttelijä Maria Ylipää juhlisti hääparia yhdessä puolisonsa Matti Pentikäisen kanssa.

– Kiitos ihanista häistä, onnea ja runsaasti armorikkaita vuosia Beata ja Mikko, Ylipää kirjoittaa Instagramissa.

Sulhanenkin on jakanut Instagram-tarinoissaan ikimuistoisia hetkiä. Julkaisuissa morsiuspari nähdään esimerkiksi tanssimassa hitaita ja nauttimassa hääkakkua.

Kuluvalla viikolla Beata julkaisi tunnelmakuvia polttareistaan Instagramissa. Kukkamekkoon, pinkkiin stetsoniin ja nahkasaapikkaisiin puetun morsiamen polttareissa on ollut useampia julkkisnaisia. Polttariseurueeseen kuuluivat ainakin Sabina Särkkä, Chachi Hildén, Essi Unkuri ja Sonja Aiello.

BEATA ja Mikko Leppilampi ovat seurustelleet reilut kolme vuotta. Leppilampi vahvisti suhteen Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa syksyllä 2019.

– Suhde, jossa tuntee olevansa toiselle riittävä – ja enemmänkin kuin riittävä – nostaa itsetuntoa. Nuorempana ajattelin, että ollakseni rakastettava minun pitää olla tietyn näköinen ja miellyttää muita. Nyt tunnen, että saan olla se kuka olen, Beata on sanonut Me Naiset -lehden haastattelussa.

– Minulle on aina ollut tärkeää, että kumppani on myös paras ystäväni. Mikon kanssa kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja meillä on omatkin elämät. On tärkeää, että ei ole vain me, vaan myös minä ja hän. Kun seisomme suhteessa omilla jaloillamme, kaikki, mitä toinen siihen tuo, on vain plussaa.

Vuonna 2020 Mikko Leppilampi kertoi onnellisuudestaan Anna-lehdelle.

– Olen tällä hetkellä ehkä onnellisempi kuin koskaan. Minulle on tärkeää pitää parisuhteeseeni liittyvät asiat yksityisinä, mutta sen verran voin sanoa, että Beatalla on ratkaisevan tärkeä vaikutus onnellisuuteeni, Leppilampi sanoi.

