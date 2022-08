Mikko ja Beata Leppilampi viettävät hääjuhlaansa Hangossa – vieraiden joukossa Vappu Pimiä ja Sabina Särkkä

Kaikessa hiljaisuudessa naimisiin mennyt pari juhlii liittoaan lauantaina 13. elokuuta.

Näyttelijä Mikko Leppilampi avioitui rakkaansa Beatan (o.s. Papp) kanssa viime vuoden elokuussa, jolloin pari odotti vielä ensimmäistä yhteistä lastaan syntyväksi.

Tänä viikonloppuna pari juhlii avioliittoaan Hangossa. Somepäivityksistä selviää, että häitä on vietetty varsin perinteiseen ja juhlavaan tyyliin.

Vieraiden joukossa on esimerkiksi juontaja Vappu Pimiä, joka ystävystyi Leppilammen kanssa heidän juontaessaan yhdessä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa vuosien ajan.

– Tänään juhlitaan rakkaiden ystävien rakkautta! Pimiä hehkuttaa Instagramissa puolisonsa Teemu Huuhtanen rinnallaan.

Pimiä on julkaissut kuvan häämenusta Instagram-tarinoissaan. Sen perusteella Leppilampien häissä on tarjoiltu ainakin graavilohta, sillikaviaaria, lohenmätimoussea, caesarsalaattia, parsasalaattia ja uusia perunoita. Pääruuaksi on härän sisäfileetä ja jälkiruuaksi lettuja, kermavaahtoa ja mansikoita.

Vieraiden joukossa on myös malli ja Miss Suomi -kilpailusta tuttu Sabina Särkkä, joka julkaisi hääparista videoita Instagramin tarinat-osiossa.

Toisella videolla Leppilampi kävelee morsian rinnallaan ja tuulettaa onnellisena.

– Jee, Leppilampi riemuitsee.

Toisella videoista hääpari kävelee juhlapaikan portaita alas lasit kuohuvaa käsissään.

Kuluvalla viikolla Beata julkaisi tunnelmakuvia polttareistaan Instagramissa. Kukkamekkoon, pinkkiin stetsoniin ja nahkasaapikkaisiin puetun morsiamen polttareissa on ollut useampia julkkisnaisia. Polttariseurueeseen ovat kuuluneet ainakin Sabina Särkkä, Chachi Hildén, Essi Unkuri ja Sonja Aiello.

Mikko ja Beata Leppilammen esikoispoika syntyi viime syksynä ja sai nimekseen Kaspian Anttoni Leppilampi. Mikko Leppilammella on aiemmasta suhteestaan jo teini-ikäinen tytär Lilia.