Tolkien-elokuvan floppaaminen oli Dome Karukoskelle valtava pettymys ja johti työuupumukseen – kertoo nyt voinnistaan ja uusista projekteistaan

Ohjaaja Dome Karukoskella on monta rautaa tulessa. Myös tulevia Hollywood-projekteja on suunnitteilla.

Kaksi Jussia sekä Suomi-palkinnon pokannut Dome Karukoski, 45, on maan arvostetuimpia elokuvaohjaajia, mutta myös kahden lapsen isä. Isyydestä hän ammentaa tällä hetkellä myös kirjoittaessaan omakohtaisia kokemuksia sisältävää elokuvakäsikirjoitusta.

– Nyt vallalla oleva isyyskriisi on herkullinen lähtökohta komedialle, Dome Karukoski arvioi.

– Materiaalia riittää, kun seuraan omaa sekä muiden ympärilläni olevien isien toimintaa. Tarkoitus on nauraa itselleni, ohjaaja kiteyttää.

Hänellä on Nadia-vaimonsa kanssa 8-vuotias poika ja 3-vuotias tytär.

Karukoski on pannut merkille, kuinka isät pyrkivät hyvään vanhemmuuteen. Samalla kovat odotukset synnyttävät epävarmuutta.

– Jokapäiväinen suuri epäilys on se, kuinka surkea isä sitä luulee olevansa. Isät ahdistuvat tavoitellessaan hyvää isyyttä. Olen huomannut tämän olevan hyvin yleistä, Dome sanoo.

– Monet loistavatkin isät luulevat olevansa huonoja isiä, ja miettivät, miten olen taas tuhonnut lapseni elämän.

Ohjaaja Dome Karukoski sanoo huumorin olevan hänelle luontainen tapa käsitellä asioita.

Karukoski viittaa nykyisiin käsityksiin, joiden mukaan lapsuusajan tapahtumat jättävät meihin jäljet loppuelämän ajaksi. Se luo epävarmuutta.

– Isän roolissa on tapahtunut iso murros, ja siinä on paljon opettelemista, koska kaikille ei ole vielä tullut kotoa sitä mallia, että isäkin on aktiivisesti mukana lapsen elämässä.

Karukoski itse tapasi oman amerikkalaisen näyttelijäisänsä ensimmäisen kerran vasta teini-ikäisenä. Sitä ennen hän kasvoi äitinsä kanssa Kyproksella ja Suomessa.

Huumorilla käsiteltynä katsojan on helpompi vastaanottaa kenties hyvinkin lähelle itseä tuleva vakava aihe.

– Huumori on minulle luontainen tapa käsitellä asioita. Elokuviin tullaan viihtymään, vaikka aihe olisi kuinka koskettava.

Dome Karukosken tasoiselle tekijälle on kysyntää sekä kotimaisten että skandinaavisten elokuvien ja tv-sarjojen ohjaajaksi. Oman käsikirjoituksen ohella harkinnassa on muitakin töitä.

– Kehittelyssä on pari ulkomaista tv-sarjaa sekä myös suomalaista elokuvaa.

Karukoski on aiemmin kertonut pettymyksestään, kun kolme vuotta sitten ensi-iltansa saanut Hollywood-ohjaus Tolkien ei menestynyt odotetulla tavalla.

– Kävin läpi ison psykologisen prosessin, jossa oli mukana myös työuupumusta. Suuri unelmani Hollywood-elokuvasta toteutui, mutta elokuva ei menestynytkään odotusten mukaisesti minusta riippumattomista syistä. Mutta nyt minulla on taas hyvä olo.

Dome Karukosken unelma Hollywood-elokuvasta toteutui, mutta pettymys elokuvan huonosta menestyksestä johti uupumiseen.

Työtarmo on palannut eikä vastoinkäyminen katkaissut Karukosken työllistymismahdollisuuksia elokuvakaupungissa. Karukoski tekee jatkuvasti töitä Hollywood-agenttinsa kanssa.

– Sinne on kehitteillä pari projektia, mutta niiden rahoituksesta kukaan ei voi sanoa vielä mitään varmaa. Korona teki niin paljon vahinkoa erityisesti elokuvateattereille, että asiat ovat edelleen sekaisin, ohjaaja perustelee.

Karukoski juhli perjantaina Innovation Homen avajaisissa, koska yrityksen perustajat Petra Erätuli-Kola ja Katja Aalto ovat olleet hänen ystäviään teini-iästä lähtien.

– Olimme monta vuotta samalla luokalla ja kuuluimme samaan Pohjois-Espoon kaveriporukkaan. Tunnen heidän perheensäkin, olen viettänyt heillä paljon aikaa ja käynyt teini-ikäisenä urheilijanuorukaisena syömässä jääkaapin tyhjäksi, Dome muistelee.