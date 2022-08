Blue-yhtyeen Lee Ryan sanoo olevansa syvästi pahoillaan käytöksestään.

Laulaja ja tosi-tv-tähti Lee Ryan tunnetaan Bue-yhtyeen laulajana. Hän on osallistunut myös lukuisiin tv-ohjelmiin, kuten Big Brotheriin ja Brittien Tanssii tähtien kanssa -kisaan.

Brittilehti Daily Mail kertoo, että British Airwaysin lento Glasgowsta Lontooseen sai viime viikolla yllättävän käänteen brittiläisen tv-tähti ja laulaja Lee Ryanin käytöksen takia.

Lehden haastattelemien matkustajien mukaan Blue-yhtyeestä ja Big Brother -tosi-tv-ohjelmasta tutun Ryanin, 39, kuvaillaan rähisseen henkilökunnalle ja muille matkustajille. Laulajan käytös oli muutoinkin sekavaa. Hän oli vaellellut koneen käytävillä ja pyrkinyt henkilökunnan tiloihin.

The Sun -lehdelle puolestaan kerrotaan, että laulaja hurjistui, kun lentohenkilökunta kieltäytyi tarjoilemasta hänelle alkoholia.

– Hänen käytöksensä oli järkyttävää. Hän ärsytti muita, huusi ja kiroili, lehdelle kerrotaan.

– Hän pomppasi ylös paikaltaan ja käyttäytyi kuin typerys, kun hänelle kieltäydyttiin tarjoilemasta alkoholia.

Brittilehtien mukaan henkilökunta kapteenia myöten yritti rauhoittaa sekavaa tähteä.

Ryanin reissu päättyi poliisien pahnoille.

– Mitä olen tehnyt? laulajan kerrotaan toistelleen, kun häntä talutettiin käsiraudoissa ulos koneesta.

Lee Ryan on kärähtänyt ratista lukuisia kertoja. Laulaja kertoi vuonna 2019 brittilehdille alkoholin olevan hänelle ongelma. – Join usein pullon viskiä turruttaakseni kivun, Ryan kuvaili.

Lee Ryan julkaisi perjantaina Blue-yhtyeen Instagramissa viestin, jossa hän pyytää anteeksi käytöstään.

Laulaja kirjoittaa tehneensä itsetutkiskelua tapahtuneen jälkeen.

– Kuten julkisuudessa on kerrottu, minulla on ollut ongelmia alkoholin kanssa. Olen usein sanonut tai tehnyt typeriä asioita humalassa, ja se on aiheuttanut ongelmia minulle ja muille ihmisille. Haluan pyytää anteeksi kaikilta, joita olen loukannut, Ryan kirjoittaa.

– Käyttäydyin sopimattomasti lennolla ja haluan pyytää anteeksi henkilökunnalta, matkustajilta, bändikavereiltani, perheeltäni ja faneilta.

Laulaja kirjoittaa Instagramissa hakevansa ammattiapua ongelmiinsa.

– Keskityn avun hakemiseen ja perheeseeni, Ryan toteaa.