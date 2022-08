Anne Hechen poika julkaisi riipaisevan kirjoituksen – "Toivon, että äiti on vapaa"

Näyttelijä Anne Hechen Homer-poika kertoo perheen valtavasta surusta sydäntäsärkevässä kirjoituksessa.

Näyttelijä Anne Heche menehtyi perjantaina vakavassa auto-onnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Hechen asianajaja kertoi aiemmin perjantaina, että Heche on julistettu aivokuolleeksi. Näyttelijä oli 53-vuotias.

Hollywoodissa on surtu Emmy-palkitun tähden kuolemaa muistokirjoituksissa. Nyt myös Hechen perhe on julkaissut tiedotteen, jossa äänessä on tähden 20-vuotias poika Homer Laffoon.

– Minä ja veljeni Atlas menetimme äitimme, Laffoon kirjoittaa People-lehden julkaisemma tiedotteessa.

Laffoon kirjoittaa viime päivien olleen äärimmäisen raskaita perheelle.

– Kuuden päivän tunnekuohujen jälkeen tunnen vain syvää surua, jota ei voi pukea sanoiksi.

Hechen poika kuvailee toivovansa, että äiti on viimein vapaa.

– Toivon, että äiti on vapaa kivuista ja hän aloittaa ikuisen vapautensa tutkimisen, Homer Laffoon kirjoittaa.

Hän kiittää Hechen faneja, ystäviä ja työtovereita perheen saamasta tuesta.

– Olen kiitollinen heidän rakkaudestaan, kuten olen kiitollinen myös isäni Coleyn ja äitipuoleni Alexin tuesta.

– Lepää rauhassa, äiti. Minä rakastan sinua, Homer Laffoon päättää kirjoituksensa.

Anne Heche kuvattuna ex-puolisonsa Coley Laffoonin ja poikansa Homerin kanssa vuonna 2011.

Heche törmäsi 5. elokuuta autollaan taloon Los Angelesin Mar Vistassa, ja sekä auto että talo syttyivät tuleen. Palo saatiin sammutettua tunnin kuluessa.

TMZ uutisoi Hechen törmänneen Mini Cooperinsa tätä ennen eri kerrostalon autotalliin. Sivulliset yrittivät auttaa Hecheä poistumaan autosta, mutta tämän väitetään perääntyneen ja jatkaneen vain matkaansa.

Anne Heche muistetaan muun muassa Teoria miehistä -sarjasta, sekä elokuvista Kuusi päivää, seitsemän yötä ja Donnie Brasco.

Törmättyään kohtalokkaammin, Heche oli tajuissaan, kun hänet pelastettiin palavasta autosta. TMZ:n mukaan Hechen verestä ei löytynyt onnettomuuden jälkeen alkoholia vaan kokaiinia ja mahdollisesti myös fentanyyliä. Fentanyylin osuus on vielä epäselvä, sillä on mahdollista, että Heche sai sitä kipulääkityksenä vasta onnettomuuden jälkeen.

90-luvun suosikkinäyttelijä toimitettiin sairaalaan onnettomuuden jäljiltä. Hänellä uutisoitiin olleen vakavia palovammoja.