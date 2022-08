Viivi Avellán ja Sirpa Selänne juhlivat firmansa laajentumista: "Olemme tunteneet jo vuosia”

Viivi Avellán ja Sirpa Selänne luotsaavat yhteistä yritystä.

Singaporessa asuvan Viivi Avellánin syksyn kohokohta tekee tuloaan.

– Järjestämme mieheni kanssa Singaporen Formula-ajojen aikaan tapahtuman, jossa katsomme kisoja hotellissa ystävien kanssa, Viivi Avellán kertoo.

Koronan takia formulakisaa ei ole järjestetty Singaporessa kahtena edellisenä vuotena, joten kyseistä syyskuun viimeistä viikonloppua on nyt odotettu senkin edestä.

– Tämä on neljäs kerta, kun majoitumme samaan hotelliin, josta seuraamme kisoja koko viikonlopun ajan. Olemme varanneet tilat ja tarjoilut isolle ystäväjoukolle.

Kyseisenä viikonloppuna Avellán hoitaa myös työhönsä Innovation Home -yrityksen maajohtajana kuuluvia tapaamisia, koska formulakisat vetävät Singaporeen paljon bisnesväkeä.

Yrityskumppanit avasivat yritykselleen uuden toimipisteen Helsingin Kamppiin.

Viivi Avellán ja Sirpa Selänne ovat yhdistäneet voimiaan.

– Olemme tunteneet jo vuosia, Sirpa Selänne mainitsee.

Nyt he ovat myös yhtiökumppaneita yrityksessä, joka laajenee kovaa vauhtia. Innovation Home -yrityksen uuden toimipisteen avajaisia juhlitaan aurinkoisessa perjantai-illassa Helsingin Kampissa.

Kampin toimisto on yrityksen seitsemäs Suomessa, jonka lisäksi toimitaan Singaporessa ja Los Angelesissa. Sirpa Selänne vetää Los Angelesin toimistoa Leena Tukiaisen kanssa.

Innovation Homen ovat perustaneet Petra Erätuli-Kola sekä Katja Aalto.

– Olen otettu, että he pyysivät minua mukaan kaksi vuotta sitten. Koronan takia toiminta Los Angelesissa on edennyt aiottua hitaammin, mutta nyt on alkanut tapahtua, Sirpa Selänne sanoo.

Teemu Selänne odottaa innoissaan hyviä Jokeri-uutisia.

Teemu Selänne saapui juhliin osoittamaan tukeaan vaimon työlle. Myös hänellä itsellään on vireillä uusia työkuvioita.

– Kesä on mennyt hirveän nopeasti. Hommaa on ollut enemmän kuin luulinkaan. Nyt odotan innoissani hyviä Jokeri-uutisia, Teemu totesi.

Heinäkuun alussa hän paljasti lähtevänsä mukaan Jokereihin omistajana, mutta myös itse toimintaan, jonka tarkoituksena on luotsata joukkue takaisin kotimaan liigaan.

– Toivottiin, että olisi ollut uutisia kerrottavaksi jo heinäkuussa, mutta venyi. Ollut vähän vaikeampaakin kuin luulin, mutta homma etenee. Nyt ollaan lähellä, Teemu vakuutti.