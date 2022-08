Tommy Lee julkaisi itsestään täysin sensuroimattoman alastonkuvan – somekansa kuohahti

Mötley Crüen Tommy Lee julkaisi Instagram-tilillään kuvan peniksestään. Kuva ehti olla palvelussa esillä yli neljä tuntia ennen kuin se poistettiin.

Mötley Crüe -yhtyeen rumpali Tommy Lee, 59, testasi torstaina härskillä tavalla Instagramin sääntöjen rajoja. Hän nimittäin julkaisi itsestään täysin alastoman kuvan uima-altaan ääreltä. Kuvan alalaidassa näkyy hänen peniksensä täysin sensuroimattomana.

– Ooooopppsss, Lee kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Kuva herätti nopeasti suurta hämmästystä. Ei pelkästään Tommy Leen alapään vuoksi, vaan siksi, että Instagramilla on tiedetysti hyvin tiukka suhtautuminen alastomuuteen. Esimerkiksi naisten vähäpukeisia kuvia on poistettu nopealla aikataululla ja perään on saatettu rangaistukseksi langettaa vielä väliaikainen porttikielto palveluun.

Muun muassa poptähti Madonnan roisi kuvasarja poistettiin, koska yhdessä kuvassa vilahti hänen nänninsä. Madonna julkaisi kuvat myöhemmin uudelleen sensuroituina pitkän tilityksen kera.

Lue lisää: Madonnan kuvasarja oli liian roisi Instagramiin – läväytti sen julki uudelleen pitkän tilityksen kera

– Jaksan edelleen hämmästyä siitä, miten kulttuurissamme naisen keho voidaan näyttää kokonaan, nänniä lukuun ottamatta. Ikään kuin se olisi naisen anatomian ainut osa, joka voidaan seksualisoida. Nänni, jonka tehtävä on ravita vauvaa! Madonna ihmettelee ja jatkaa:

– Eikö miehen nänniä voida ajatella eroottisessa mielessä? Entäs naisen takamus, jota ei koskaan sensuroida missään?

Leen kuva ehti olla esillä palvelussa jopa yli neljä tuntia. Se poistui hieman ennen kello kolmea torstaina iltapäivällä. Se sekä huvitti että järkytti monia.

– Rumpukapulasi putosi, eräs kommentoija vitsailee.

– Väärä sovellus! toinen parahtaa.

– Puhelin pöydälle. Nyt!! kolmas käskyttää.

Leen päivityksen myötä virisi laaja keskustelu Instagramin säännöistä ja niiden tulkinnasta. Monet ihmettelivät, miksi Lee voi julkaista kuvan peniksestään, mutta jopa imetyskuvat ovat palvelulle liikaa.

– Tommy Leen peniskuva on näkyvillä tunteja, mutta naisen nänni poistetaan minuuteissa, Twitterissä hämmästellään.