Seiska: Heli Palsanmäen syöpä parantui

"Kuin kuuden kuukauden henkinen helvetti olisi päättynyt”, Palsanmäki kuvailee tuntojaan Seiskalle.

Suomen huutokauppakeisari -ohjelmasta tutun Heli Palsanmäen syöpä on parantunut, uutisoi Seiska.

Lehden mukaan Palsanmäki sai kuulla ilouutiset heinäkuun lopulla. Edellisenä päivänä hän oli käynyt magneettikuvauksessa ja verikokeessa. Palsanmäki halusi kuulla ”tuomion” yksin, puoliso Aki Palsanmäki odotti autossa.

– Lääkäri alkoi kertoa arvoista ja tuloksista, mutta en oikein tahtonut ymmärtää niistä termeistä mitään. Tokaisin sitten, että sano nyt suoraan, onko se syöpä pois vai ei. Lääkäri nyökkäsi ja totesi, että kyllä, hän voi sanoa, että syöpä on poissa, Heli Palsanmäki kertoo Seiskalle.

– Purskahdin itkuun. Lääkäri yritti lohduttaa, että tämähän on hyvä uutinen. Minä sain kakisteltua kyynelteni keskeltä, että niin onkin, ja jatkoin itkemistä. Oli kuin kuuden kuukauden henkinen helvetti olisi päättynyt.

Seiska kertoi tammikuussa, että Heli Palsanmäellä on diagnosoitu kohtusyöpä. Neljän sentin suuruinen kasvain oli levinnyt myös kohdun ulkopuolelle. Kahdeksan viikkoa kestäneet syöpähoidot olivat Palsanmäelle raskas koettelemus vielä hoitojakson päättymisenkin jälkeen.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Palsanmäkiä kommentoimaan asiaa.

44-VUOTIAAN Heli Palsanmäen tiedetään kärsineen terveysvaivoista aiemminkin. Vuonna 2016 Palsanmäki jouduttiin kiidättämään ambulanssilla sairaalaan syystä, jota hän ei halunnut raottaa julkisuudessa sen tarkemmin.

– Kiitos ystävät huolenpidosta, terveys vähän reistaili viikonloppuna. Kiitos ambulanssi- ja sairaalahenkilökunnalle nopeasta avusta. Nyt kaikki on hyvin ja työt sekä sarjan kuvaukset jatkuvat normaalisti, Palsanmäki kirjoitti pian tapahtuneen jälkeen.

Palsanmäet omalla pihamaallaan Uuraisilla keväällä 2019.

Heli Palsanmäki tunnetaan Suomen huutokauppakeisarin Aki Palsanmäen pitkäaikaisena puolisona. Myös Helillä on iso rooli pariskunnan huutokauppaohjelmassa, jota on esitetty Nelosella vuodesta 2013 lähtien. Kyseessä on yksi Suomen palkituimmista tv-tuotannoista.

Koko kansan rakastamat Palsanmäet asuvat Uuraisten Hirvaskankaalla, jonne Aki Palsanmäen isä Lauri Palsanmäki perusti huutokauppahallin jo 1980-luvun lopulla. Akin isän kuoltua vuonna 2006 Aki ja Heli ottivat huutokauppatoiminnan haltuunsa.

VIIME vuosina huutokauppaparin tiedetään joutuneen talousvaikeuksiin monen muun pienyrittäjän tavoin koronapandemian seurauksena. He kertoivat eläneensä pitkän aikaa nollatuloilla.

– Haaveilin siitä, että voisin hillitä työtahtia ja olla talvet lämpöisessä. Nythän ne haaveet kaatuivat täysin koronan myötä. Nyt ei sitten jäädäkään 55-vuotiaana eläkkeelle, vaan nyt tehdään töitä vielä monta, monta vuotta, Palsanmäki harmitteli IS:lle.

Myös suosittu ohjelma oli jonkin aikaa tauolla, kunnes huutokauppakeisari palasi tv-ruutuihin uusin jaksoin viime vuoden lokakuussa.