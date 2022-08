Arja Saijonmaa muistelee Spede-leffan hulvattomia kuvauksia Vesa-Matti Loirin kanssa: ”Juoksin häntä pakoon”

Arja Saijonmaa tutustui Loiriin jo 1960-luvulla töiden merkeissä.

Laulaja, näyttelijä ja kirjailija Arja Saijonmaa, 77, muistelee hänen ja edesmenneen viihdetaituri Vesa-Matti Loirin yhteistä työtaivalta. Hän kuvailee legendan kohtaloa surulliseksi tarinaksi.

– Tulin Loirin kanssa tälle alalle yhtä aikaa. Me aloitettiin yhdessä Lapualaisoopperassa. Minut otettiin siihen Ylioppilasteatterin koeoppilaaksi, niin kuin monia muita, joista tuli lopulta ammattilaisia, ja Loiri oli siellä. Siitä se alkoi, Saijonmaa kertoo.

Vanhan ylioppilastalon juhlasalissa esitettiin 21. maaliskuuta 1966 Lapualaisoopperan kantaesitys Arvo Salon ohjaamana. 21-vuotias Loiri tulkitsi ”Jumalan valitsemaa kansanjohtajaa” Vihtori Kosolaa.

Kansantaiteilija Loiri menehtyi sairaalassa keskiviikkona aamupäivällä. Saijonmaa kuuli suru-uutiset kollegastaan vasta torstain puolella.

– Tulin keskiviikon ja torstain välisenä yönä Malmöstä, enkä tiennyt mitään, mitä täällä tapahtuu. Yöllä joku tv-kanava näytti Loirin elokuvan. Ajattelin, että Uuno Turhapurojahan tulee koko ajan.

Aamun uutisissa hän havahtui todellisuuteen. Kuolema tuli järkytyksenä.

– Nuorena miehenä lähti, sanon minä.

Loiri ja Saijonmaa näyttelivät yhdessä tv-ohjelmissa. Parhaiten Saijonmaa muistaa kuitenkin vuoden 1969 elokuvan Pohjan tähteet, jossa kaksikolla oli monta yhteistä kohtausta.

Pohjan Tähteet -elokuvassa näyttelivät muun muassa Ville-Veikko Salminen, Vesa-Matti Loiri ja Arja Saijonmaa.

– Muistan, kun näyttelin elokuvatähteä ja Loiri elokuvaohjaajaa. Olimme Olavinlinnassa kuvaamassa, ja juoksin häntä pakoon korkealla muurin yllä. Hän juoksi tietysti perässä ja huusi roolihahmoni Merjun nimeä, Saijonmaa nauraa.

Pohjan tähteet oli seitsemäs Spede-elokuva, ensimmäinen Spede-värielokuva ja ensimmäinen elokuva, jossa Spede Pasanen ei ollut pääosanesittäjien joukossa. Elokuvan pääosissa nähtiin Loirin ja Saijonmaan lisäksi Simo Salminen ja Ville-Veikko Salminen.

Loirin kanssa oli hulvatonta tehdä töitä, Saijonmaa toteaa.

– Sillä oli huumorintajua. Hän oli elämää suurempi koomikko, aivan uskomaton. Olisin hirveästi halunnut tehdä vielä jotakin Loirin kanssa. Tein Loirin Kohtalokas samba -kappaleesta Ruotsissa oman version. Voi kun olisin Loirin kanssa saanut tehdä sen yhdessä, näyttelijä-laulaja sanoo haikeana.

Arja Saijonmaa nähdään lauantaina 27. elokuuta alkavalla Elämäni biisi -lauluohjelman neljännellä tuotantokaudella. Saijonmaa tuli mukaan ohjelmaan kuudenneksi vakioartistiksi edeltävällä kaudella.

Elämäni biisi -ohjelman uudella kaudella mukana ovat Jore Marjaranta (vas.), Arja Saijonmaa, JP Leppäluoto, Tero Vesterinen, Diandra ja Kasmir. Ohjelman juontaa Katja Ståhl.

– Oikein kivat fiilikset. Katsojanakin olen jäänyt tähän ohjelmaan koukkuun. Tässä on ihana haaste se, ettei tiedä mitä joutuu laulamaan, Saijonmaa hehkuttaa tulevaa syksyä.

Saijonmaa toivoo itselleen lauluja, jotka olisivat hänen mukavuusalueensa ulkopuolella. Hän haluaisi laulaa muun muassa rockia, soulia ja modernia suomalaista poppia.

– On ihanaa, että Suomen kansa on myöskin kokenut, että siinä on erilaista vipinää, kun on suora lähetys.

Laulaja ei ole ohjelman ulkopuolella nähnyt koskaan suomalaisia miehiä, ”kovakasvoja”, niin avoimena omista tunteistaan.

– Kun ihmiset paljastavat herkkyytensä, se on kuin jännää romaania lukisi. Musiikki avaa vuolaasti lavertelemaan itsestään.

Saijonmaa alkoi esiintyä laulajana ja näyttelijänä 1960-luvulla. Hänen ulkomainen uransa alkoi 1970-luvun alussa, kun hänet kiinnitettiin solistiksi Mikis Theodorakisin maailmankiertueeseen. Saijonmaa on tehnyt 1970-luvun lopulta lähtien pääosan taiteellisesta työstään Ruotsissa.