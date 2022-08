Laulaja Carola Häggkvist tunsi olonsa nuoreksi ja kokeili hurjaa menopeliä – sitten paukkuivat pakarat

Carola Häggkvist on sitä mieltä, ettei tasapainoskoottereilla kuulu ajaa ilman lämmittelyä ja lihakset kylmänä.

Ruotsalainen euroviisukonkari Carola Häggkvist, 55, jakoi Instagram-tilillään huvittavan esimerkin siitä, miten voi käydä, kun lähtee hurjastelemaan uudella kulkuvälineellä tietämättä, mitä tekee.

Julkaisussaan Häggkvist jakaa sarjan kuvia, mutta kaiken eniten paljastaa julkaisuun sen viimeisenä osana liitetty video. Videolla laulaja kiitää hiekkarantaa pitkin yksipyöräisellä tasapainoskootterilla, ja alussa matkanteko vaikuttaakin sujuvan moitteettomasti.

Euroviisustaran matkanteko tyssää kuitenkin äkisti, kun hänen tasapainonsa pettää. Häggkvist nostaa taaemman jalkansa laudalta pois, mutta lauta jatkaa matkaa toinen jalka vielä kyydissään. Kömmähdyksen seurauksena Häggkvist kaatuu siten, että hänen jalkansa taipuvat spagaattia lähentelevään asentoon.

– Nyt on mukava ja venytellyt olo. Tai sitten ei, hän vitsailee kuvatekstissään.

Voit selata julkaisun kuvia ja videoita painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvää nuolta.

Häggkvist kertoo kuvatekstissään, että oli lähtenyt ajamaan tasapainolaudalla niin kuin ajaisi rullalautaa, koska hänellä oli skeittauskokemusta lapsuudestaan. Hänen mukaansa homma olikin sujunut hyvin lukuun ottamatta sitä hetkeä, kun hänen taidonnäytettään kuvattiin.

Vaikka lopullisessa kaatumisessa olisi voinut käydä pahemminkin, Häggkvist kertoo, että tärskystä oli kärsinyt lähinnä hänen toinen pakaralihaksensa. Kokemansa myötä Häggkvist antaakin seuraajilleen neuvon.

– Halusin vain kehottaa kaltaisiani seikkailijoita kokeilemaan uusia juttuja, lämmittelemään ensin ja lukemaan ohjeet!

– Älkää tehkö näin, ainakaan ilman ohjeita, ilman kypärää ja pitkässä mekossa, hän kehottaa

Carola Häggkvist aloitti uransa muusikkona jo teini-ikäisenä. Hän on edustanut Ruotsia euroviisuissa kolmeen otteeseen: vuonna 1983 hän kolmanneksi, vuonna 1991 hän vei kilpailun voiton ja vuonna 2006 hän sijoittui viidenneksi. Laulaja on luonut uraa myös euroviisujen ulkopuolella ja julkaissut useamman albumin. Lisäksi hän on näytellyt Sound of Music -musikaalissa vuonna 1995.